Собирают не грибы, а шишки: в Челябинской области начался прибыльный сезон в лесу

В Челябинской области стартовал сезон сбора сосновых шишек — жители региона могут сдать их в лесхоз и получить оплату. Об этом сообщили в Увельском лесхозе, где уже принимают сырьё от населения.

"Наступает сезон сбора сосновой шишки, в связи с чем Увельский лесхоз готов принять от населения сосновую шишку размером не менее 3-3,5 см. Шишка должна быть "закрытая", собрана в этом году непосредственно с самого дерева. Цена за килограмм — 40 рублей", — говорится в сообщении учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Сколько платят и какие шишки принимают

За килограмм качественных сосновых шишек установлена цена — 40 рублей. Принять сырьё готовы только в том случае, если оно собрано в 2025 году и исключительно с деревьев, а не с земли. Важное требование — шишки должны быть плотно закрытыми и иметь размер не менее 3-3,5 сантиметра.

Собранное сырьё используется для заготовки семян, необходимых в лесовосстановительных работах и озеленении территорий.

Осторожно в лесу

Жителям напоминают о правилах безопасности: во время походов в лес стоит быть внимательными, особенно в районах, где встречаются дикие животные. Так, летом 2025 года природнадзор ХМАО предупреждал сборщиков кедровых шишек о брачном периоде лосей, когда животные становятся более агрессивными.

Маленький сезон — большие возможности

Сбор шишек — не только помощь лесхозам, но и возможность заработать в осенне-зимний период. Для многих сельских жителей это сезонный источник дохода и способ внести свой вклад в сохранение лесов.