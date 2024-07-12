По информации от оперативных служб все трое пилотов, находившиеся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли.

Команда летчиков, находившаяся на борту разбившегося в районе Коломны Подмосковья самолета "Сухой Суперджет — 100", погибла. Об этом сообщили в оперативных службах агентству ТАСС.

"Согласно первичным данным, все трое пилотов, присутствовавшие на борту, погибли", — уточнил источник в службах. Также он отметил, что пассажиров на борту не было.

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