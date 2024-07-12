Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 87,988
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 95,6817
ТАСС: трое пилотов, находившиеся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли
  1. Главная
  2. Происшествия

ТАСС: трое пилотов, находившиеся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли

По информации от оперативных служб все трое пилотов, находившиеся на борту упавшего самолета в Подмосковье, погибли.

Команда летчиков, находившаяся на борту разбившегося в районе Коломны Подмосковья самолета "Сухой Суперджет — 100", погибла. Об этом сообщили в оперативных службах агентству ТАСС.

"Согласно первичным данным, все трое пилотов, присутствовавшие на борту, погибли", — уточнил источник в службах. Также он отметил, что пассажиров на борту не было.

Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

В Японии приняли резолюцию, обязывающую граждан смеяться каждый день

В Японии приняли резолюцию, обязывающую граждан смеяться каждый день

Парламент японской префектуры Ямагата принял резолюцию, призывающую граждан смеяться ежедневно для улучшения физического здоровья и психологической устойчивости, особенно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью
Украинский дипломат Джапарова хочет уволиться после скандала с выездом за границу мужа

Украинский дипломат Джапарова хочет уволиться после скандала с выездом за границу мужа

Занимающая должность Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и бывшего первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке на фоне скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа, миллиардера Геннадия Боголюбова.

Читать полностью

Общество

В России изучают около 10 проектов по хранению углерода

В России изучают около 10 проектов по хранению углерода

Российские компании рассматривают примерно 10 проектов по хранению углекислого газа (СО2).

Читать полностью
В США выяснили, что изменения в лимфатической системе мозга могут быть причиной мигрени

В США выяснили, что изменения в лимфатической системе мозга могут быть причиной мигрени

Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили потенциальную причину мигрени, связанную с лимфатической системой мозга.

Читать полностью

Новости