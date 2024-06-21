Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" намерен увеличить оплату труда летного состава на треть до конца осени. Информация появилась на сайте компании после встречи гендиректора Сергея Александровского с пилотами.
Во время беседы Александровский объявил о предстоящем повышении заработной платы летчиков. Планируется увеличить размер изменяемой составляющей заработка, которая напрямую зависит от количества часов, проведенных в воздухе. Новая система оплаты труда вступит в действие с последнего дня октября текущего года.
Согласно предоставленным данным, при полной выработке месячной нормы в 70 летных часов на дальнемагистральных воздушных судах, капитаны смогут рассчитывать на ежемесячное вознаграждение в размере 624 тысяч рублей, а вторые пилоты — 407 тысяч рублей. Для экипажей, управляющих среднемагистральными самолетами, эти суммы составят 543 тысячи и 283 тысячи рублей соответственно.
При увеличении налета до 85 часов в месяц, заработок командиров дальнемагистральных лайнеров может достигнуть 820 тысяч рублей, а их помощников — 530 тысяч рублей. Для пилотов среднемагистральных самолетов эти показатели составят 707 тысяч и 357 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность повышения оплаты труда и для бортпроводников.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jetstar Airways (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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