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На борту самолета компании Nesma Airlines пилот погиб во время перелета Каир-Таиф
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:33

На борту самолета компании Nesma Airlines пилот погиб во время перелета Каир-Таиф

Пассажирам, летевшим из Каира в Таиф, во время полета было объявлено о смерти капитана воздушного судна. В результате рейс был прерван.

Инцидент произошел на борту самолета компании Nesma Airlines, как сообщают египетские информационные агентства. Второй пилот проинформировал пассажиров через систему громкой связи о необходимости изменения курса и посадки в аэропорту короля Абдель Азиза в Джидде.

"Приношу извинения за изменение маршрута из-за утраты моего коллеги и друга, капитана Хасана", — объявил он, беря на себя управление самолетом.

Отмечается, что капитану потребовалась срочная медицинская помощь в полете. Согласно информации от иностранных СМИ, капитану было около 30 лет, и он имел проблемы с ожирением.

Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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