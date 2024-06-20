Пассажирам, летевшим из Каира в Таиф, во время полета было объявлено о смерти капитана воздушного судна. В результате рейс был прерван.
Инцидент произошел на борту самолета компании Nesma Airlines, как сообщают египетские информационные агентства. Второй пилот проинформировал пассажиров через систему громкой связи о необходимости изменения курса и посадки в аэропорту короля Абдель Азиза в Джидде.
"Приношу извинения за изменение маршрута из-за утраты моего коллеги и друга, капитана Хасана", — объявил он, беря на себя управление самолетом.
Отмечается, что капитану потребовалась срочная медицинская помощь в полете. Согласно информации от иностранных СМИ, капитану было около 30 лет, и он имел проблемы с ожирением.
Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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