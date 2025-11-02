Emirates раскрыла подробности о наборе пилотов: чего ожидать кандидатам
Авиакомпания Emirates открыла уникальные возможности для бразильских пилотов, приглашающих их стать частью международной команды. Компания предлагает не только интересную работу, но и полный пакет льгот, включая релокацию в Дубай. Для кандидатов, готовых к новым профессиональным вызовам, этот шаг может стать важным этапом в карьере. В статье мы подробно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы стать пилотом Emirates, а также какие бонусы и преимущества получат выбранные кандидаты.
Особенности вакансии и требований
Основные требования к кандидатам
Emirates ищет не просто пилотов, а профессионалов, способных работать в международной и динамичной среде. От кандидатов требуется наличие определённых навыков и опыта на различных моделях самолетов, что обусловлено строгими требованиями к безопасности и комфортному выполнению рейсов.
Для работы на самолётах Boeing 777, например, кандидаты должны иметь следующие квалификации:
-
Минимум 2000 часов налета на реактивных самолетах с максимальной взлетной массой 20 тонн и более.
-
Не менее 1000 часов налета на самолётах Boeing.
-
Налет на этом типе самолёта в течение последних 12 месяцев.
-
Действующий сертификат PLA и медицинская справка 1 класса.
-
Уровень владения английским языком по ICAO не ниже 4.
Для моделей Airbus A380 и A350XWB требования немного отличаются:
-
Не менее 2000 часов налета на реактивных самолетах с максимальной взлетной массой 50 тонн и более.
-
Минимум 1000 часов на самолётах Airbus с FBW-системой.
-
Налет на моделях Airbus за последние 12 месяцев.
-
Действующий сертификат ICAO ATPL и медицинская справка.
-
Уровень английского языка по ICAO — 4 и выше.
Дополнительные бонусы за квалификацию
Пилоты, обладающие более высоким уровнем квалификации, смогут претендовать на дополнительные бонусы. Например:
-
4000 часов налета на самолётах с максимальной взлетной массой 20 тонн и более.
-
Минимум 2000 часов налета на самолётах с массой 50 тонн и более.
-
Уровень владения английским языком ICAO 5 или выше.
Кроме того, компания открыта для пилотов с теоретическим сертификатом PLA, если они согласны с условиями компании.
Полный пакет льгот и компенсаций
Emirates предоставляет своим пилотам не только конкурентоспособную зарплату, но и ряд значимых льгот, которые делают работу в компании привлекательной. В числе основных преимуществ:
-
Годовая зарплата, не облагаемая налогом, до 900 000 дирхамов ОАЭ (приблизительно 1,3 млн реалов).
-
Предоставление жилья.
-
Помощь в образовании для до трёх детей.
-
42 дня оплачиваемого отпуска в год.
-
Бесплатный авиабилет для пилота и его иждивенцев.
-
Медицинская страховка, страхование жизни и от несчастных случаев.
-
Пенсионные взносы и участие в прибыли компании.
Все эти бонусы позволяют пилотам не только хорошо зарабатывать, но и получать значительные привилегии, которые делают работу в компании удобной и комфортной.
Как подать заявку
Процесс подачи заявки достаточно прост: необходимо предоставить резюме, паспорт, действующие лицензии на тип воздушного судна и медицинскую справку 1 класса. Также необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте вакансий Emirates.
Компания подчеркивает, что этот процесс требует внимательности и готовности к переезду, но также отмечает, что для бразильских пилотов эта возможность является исключительной. Переезд в Дубай даёт не только карьерный рост, но и ценнейший международный опыт.
Советы для соискателей
Шаг 1. Подготовьте все необходимые документы
Перед тем как подать заявку, соберите все документы, которые потребуются:
-
Резюме с актуальной информацией о вашем опыте.
-
Копии всех необходимых лицензий и сертификатов.
-
Паспорт и медицинская справка 1 класса.
Шаг 2. Пройдите через процедуру подачи заявки
Заполните онлайн-форму на сайте Emirates, убедитесь, что все данные верны и актуальны. Убедитесь, что вы выбрали правильную категорию самолётов, с которыми у вас есть опыт.
Шаг 3. Будьте готовы к переезду
Переезд в Дубай — это не только профессиональная возможность, но и важный жизненный шаг. Готовьтесь к изменению образа жизни, переезду в новую страну и культуру. Emirates предоставляет всестороннюю помощь в процессе релокации, включая помощь в жилье и образовании для ваших детей.
Шаг 4. Обратите внимание на требования языка
Не забывайте о важности уровня владения английским языком. Для работы в Emirates нужно иметь уровень не ниже ICAO 4, а для получения дополнительных бонусов — ICAO 5. Убедитесь, что ваш уровень соответствует требованиям, и при необходимости улучшите его.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: Недостаточная подготовка документов
Если вы не подготовите необходимые документы (например, действующие лицензии), это может задержать ваш процесс подачи заявки или привести к отказу.
Последствие: Отказ в приеме на работу и возможность упустить шанс работать в одной из крупнейших авиакомпаний мира.
Альтернатива: Перепроверьте все документы и убедитесь, что у вас есть все необходимое для успешной подачи заявки.
Ошибка: Недооценка важности уровня языка
Низкий уровень английского языка (ниже ICAO 4) может стать препятствием для прохождения отбора.
Последствие: Пропуск возможности работать в Emirates.
Альтернатива: Пройдите курс по улучшению уровня английского языка, если это необходимо.
А что если…
…у меня нет опыта на самолёте Boeing или Airbus?
Emirates рассматривает пилотов с теоретическим PLA, если они готовы согласиться на предложенные условия. Это даёт шанс начать карьеру в крупной международной авиакомпании, даже если у вас нет практического опыта на конкретных типах самолётов.
Плюсы и минусы работы в Emirates
Плюсы:
|Плюсы
|Минусы
|Высокая зарплата и налоговые льготы.
|Строгие требования к квалификации и опыту.
|Отличный пакет социальных льгот (жилище, образование, медицинская страховка).
|Необходимость быстрого адаптироваться к новому культурному и профессиональному окружению.
|Престижная работа в международной компании с крупнейшими воздушными судами.
|Долгосрочная удаленность от дома и семьи.
|Возможность карьерного роста и международного опыта.
|Возможные сложности с получением сертификатов и лицензий для некоторых типов самолётов.
|Поддержка при переезде и адаптации в Дубае.
|Высокая конкуренция среди соискателей.
FAQ
Как выбрать, на какой тип самолёта подавать заявку?
Выбирайте тот тип самолёта, с которым у вас есть наибольший опыт. Если у вас есть опыт на Boeing, подавайте заявку на эту модель. Если вы имеете опыт работы с Airbus, выберите её.
Сколько стоит подача заявки в Emirates?
Подача заявки в Emirates бесплатна. Все расходы, связанные с переездом, также покрывает компания.
Что лучше: работать на Boeing или Airbus?
Оба типа самолётов требуют высокой квалификации, но выбор зависит от ваших предпочтений и опыта. Каждая модель имеет свои особенности и требования, которые стоит учитывать.
Мифы и правда
Миф: Для работы в Emirates нужно иметь опыт только на одном типе самолётов.
Правда: Вы можете подать заявку на работу, если у вас есть опыт на других моделях самолётов, если соответствуете общим требованиям компании.
Миф: Переезд в Дубай — это сложно.
Правда: Emirates предоставляет полную поддержку для пилотов, что делает процесс переезда и адаптации максимально комфортным.
Исторический контекст
Emirates была основана в 1985 году в Дубае и с тех пор значительно расширила свою сеть рейсов. Сегодня это одна из крупнейших и самых престижных авиакомпаний мира, работающая на более чем 150 направлениях по всему миру.
