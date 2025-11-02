Emirates раскрыла подробности о наборе пилотов: чего ожидать кандидатам

Авиакомпания Emirates открыла уникальные возможности для бразильских пилотов, приглашающих их стать частью международной команды. Компания предлагает не только интересную работу, но и полный пакет льгот, включая релокацию в Дубай. Для кандидатов, готовых к новым профессиональным вызовам, этот шаг может стать важным этапом в карьере. В статье мы подробно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы стать пилотом Emirates, а также какие бонусы и преимущества получат выбранные кандидаты.

Особенности вакансии и требований

Основные требования к кандидатам

Emirates ищет не просто пилотов, а профессионалов, способных работать в международной и динамичной среде. От кандидатов требуется наличие определённых навыков и опыта на различных моделях самолетов, что обусловлено строгими требованиями к безопасности и комфортному выполнению рейсов.

Для работы на самолётах Boeing 777, например, кандидаты должны иметь следующие квалификации:

Минимум 2000 часов налета на реактивных самолетах с максимальной взлетной массой 20 тонн и более. Не менее 1000 часов налета на самолётах Boeing. Налет на этом типе самолёта в течение последних 12 месяцев. Действующий сертификат PLA и медицинская справка 1 класса. Уровень владения английским языком по ICAO не ниже 4.

Для моделей Airbus A380 и A350XWB требования немного отличаются:

Не менее 2000 часов налета на реактивных самолетах с максимальной взлетной массой 50 тонн и более. Минимум 1000 часов на самолётах Airbus с FBW-системой. Налет на моделях Airbus за последние 12 месяцев. Действующий сертификат ICAO ATPL и медицинская справка. Уровень английского языка по ICAO — 4 и выше.

Дополнительные бонусы за квалификацию

Пилоты, обладающие более высоким уровнем квалификации, смогут претендовать на дополнительные бонусы. Например:

4000 часов налета на самолётах с максимальной взлетной массой 20 тонн и более. Минимум 2000 часов налета на самолётах с массой 50 тонн и более. Уровень владения английским языком ICAO 5 или выше.

Кроме того, компания открыта для пилотов с теоретическим сертификатом PLA, если они согласны с условиями компании.

Полный пакет льгот и компенсаций

Emirates предоставляет своим пилотам не только конкурентоспособную зарплату, но и ряд значимых льгот, которые делают работу в компании привлекательной. В числе основных преимуществ:

Годовая зарплата, не облагаемая налогом, до 900 000 дирхамов ОАЭ (приблизительно 1,3 млн реалов). Предоставление жилья. Помощь в образовании для до трёх детей. 42 дня оплачиваемого отпуска в год. Бесплатный авиабилет для пилота и его иждивенцев. Медицинская страховка, страхование жизни и от несчастных случаев. Пенсионные взносы и участие в прибыли компании.

Все эти бонусы позволяют пилотам не только хорошо зарабатывать, но и получать значительные привилегии, которые делают работу в компании удобной и комфортной.

Как подать заявку

Процесс подачи заявки достаточно прост: необходимо предоставить резюме, паспорт, действующие лицензии на тип воздушного судна и медицинскую справку 1 класса. Также необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте вакансий Emirates.

Компания подчеркивает, что этот процесс требует внимательности и готовности к переезду, но также отмечает, что для бразильских пилотов эта возможность является исключительной. Переезд в Дубай даёт не только карьерный рост, но и ценнейший международный опыт.

Советы для соискателей

Шаг 1. Подготовьте все необходимые документы

Перед тем как подать заявку, соберите все документы, которые потребуются:

Резюме с актуальной информацией о вашем опыте. Копии всех необходимых лицензий и сертификатов. Паспорт и медицинская справка 1 класса.

Шаг 2. Пройдите через процедуру подачи заявки

Заполните онлайн-форму на сайте Emirates, убедитесь, что все данные верны и актуальны. Убедитесь, что вы выбрали правильную категорию самолётов, с которыми у вас есть опыт.

Шаг 3. Будьте готовы к переезду

Переезд в Дубай — это не только профессиональная возможность, но и важный жизненный шаг. Готовьтесь к изменению образа жизни, переезду в новую страну и культуру. Emirates предоставляет всестороннюю помощь в процессе релокации, включая помощь в жилье и образовании для ваших детей.

Шаг 4. Обратите внимание на требования языка

Не забывайте о важности уровня владения английским языком. Для работы в Emirates нужно иметь уровень не ниже ICAO 4, а для получения дополнительных бонусов — ICAO 5. Убедитесь, что ваш уровень соответствует требованиям, и при необходимости улучшите его.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Недостаточная подготовка документов

Если вы не подготовите необходимые документы (например, действующие лицензии), это может задержать ваш процесс подачи заявки или привести к отказу.

Последствие: Отказ в приеме на работу и возможность упустить шанс работать в одной из крупнейших авиакомпаний мира.

Альтернатива: Перепроверьте все документы и убедитесь, что у вас есть все необходимое для успешной подачи заявки.

Ошибка: Недооценка важности уровня языка

Низкий уровень английского языка (ниже ICAO 4) может стать препятствием для прохождения отбора.

Последствие: Пропуск возможности работать в Emirates.

Альтернатива: Пройдите курс по улучшению уровня английского языка, если это необходимо.

А что если…

…у меня нет опыта на самолёте Boeing или Airbus?

Emirates рассматривает пилотов с теоретическим PLA, если они готовы согласиться на предложенные условия. Это даёт шанс начать карьеру в крупной международной авиакомпании, даже если у вас нет практического опыта на конкретных типах самолётов.

Плюсы и минусы работы в Emirates

Плюсы:

Плюсы Минусы Высокая зарплата и налоговые льготы. Строгие требования к квалификации и опыту. Отличный пакет социальных льгот (жилище, образование, медицинская страховка). Необходимость быстрого адаптироваться к новому культурному и профессиональному окружению. Престижная работа в международной компании с крупнейшими воздушными судами. Долгосрочная удаленность от дома и семьи. Возможность карьерного роста и международного опыта. Возможные сложности с получением сертификатов и лицензий для некоторых типов самолётов. Поддержка при переезде и адаптации в Дубае. Высокая конкуренция среди соискателей.

FAQ

Как выбрать, на какой тип самолёта подавать заявку?

Выбирайте тот тип самолёта, с которым у вас есть наибольший опыт. Если у вас есть опыт на Boeing, подавайте заявку на эту модель. Если вы имеете опыт работы с Airbus, выберите её.

Сколько стоит подача заявки в Emirates?

Подача заявки в Emirates бесплатна. Все расходы, связанные с переездом, также покрывает компания.

Что лучше: работать на Boeing или Airbus?

Оба типа самолётов требуют высокой квалификации, но выбор зависит от ваших предпочтений и опыта. Каждая модель имеет свои особенности и требования, которые стоит учитывать.

Мифы и правда

Миф: Для работы в Emirates нужно иметь опыт только на одном типе самолётов.

Правда: Вы можете подать заявку на работу, если у вас есть опыт на других моделях самолётов, если соответствуете общим требованиям компании.

Миф: Переезд в Дубай — это сложно.

Правда: Emirates предоставляет полную поддержку для пилотов, что делает процесс переезда и адаптации максимально комфортным.

Исторический контекст

Emirates была основана в 1985 году в Дубае и с тех пор значительно расширила свою сеть рейсов. Сегодня это одна из крупнейших и самых престижных авиакомпаний мира, работающая на более чем 150 направлениях по всему миру.