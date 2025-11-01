Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Постель
Постель
© freepik.com by topntp26 is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:44

Грязная правда о наволочках: что на них живёт, если не стирать вовремя

Врачи рекомендуют стирать наволочки не реже раза в неделю для профилактики высыпаний

Наволочка — самая недооценённая часть постельного белья. Мы прикасаемся к ней лицом каждую ночь, но часто стираем гораздо реже, чем следовало бы. Между тем именно наволочки быстрее других элементов комплекта накапливают пот, кожное сало, косметику и частички эпидермиса. Со временем ткань превращается в рассадник бактерий и грибков, которые могут вызывать воспаления, раздражения и даже ухудшение состояния кожи.

Почему важно часто стирать наволочки

Даже если наволочка выглядит чистой, она далеко не стерильна. Во время сна на ткани оседают:

  • кожное сало и пот;
  • остатки кремов и декоративной косметики;
  • пыль и микроорганизмы из воздуха;
  • перхоть и волосы.

По данным дерматологов, на наволочке, которую не стирали неделю, содержится больше бактерий, чем на дверной ручке в общественном месте. И если кожа склонна к высыпаниям, такая среда только усугубит ситуацию.

Сравнение режимов и частоты стирки

Тип наволочки Частота стирки Оптимальная температура Особенности ухода
Ежедневная (из хлопка, перкаля, сатина) 1 раз в неделю 60 °C Подходит горячая вода и стандартный порошок
Шёлковая Каждые 10-14 дней 30 °C Только деликатный режим, жидкое средство
Фланелевая 1 раз в неделю 40-50 °C Не сушить на солнце, чтобы не выцветала
Декоративная 1 раз в месяц 30-40 °C Щадящий режим, без отжима

Советы шаг за шагом: как правильно стирать наволочки

  1. Снимите и встряхните наволочку. Уберите пыль и волосы, особенно если в доме есть питомцы.
  2. Разделите бельё по типу ткани и цвету. Белые и цветные наволочки лучше стирать отдельно, чтобы избежать потери оттенка.
  3. Выберите подходящий режим. Для хлопка — "хлопок" или "интенсивная стирка" при 60 °C; для шёлка и деликатных тканей — "ручная стирка" при 30 °C.
  4. Добавьте мягкое средство. Используйте гипоаллергенный порошок или жидкий гель без сильных ароматизаторов.
  5. При необходимости добавьте отбеливатель. Только кислородный, без хлора — он не разрушает волокна.
  6. Полоскание. Запустите дополнительный цикл, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.
  7. Сушка. Сушите наволочки на свежем воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Не оставляйте их на батарее — ткань может стать жёсткой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стирка раз в месяц.
    Последствие: накопление бактерий и высыпания.
    Альтернатива: стирать раз в неделю, менять комплект каждые 7 дней.

  • Ошибка: использовать холодную воду.
    Последствие: не удаляются жир и пот.
    Альтернатива: горячая вода от 50 °C (для натуральных тканей).

  • Ошибка: стирать шёлк с хлопком.
    Последствие: деформация и потеря блеска.
    Альтернатива: стирать отдельно в деликатном режиме.

А что если нет времени стирать каждую неделю?

Можно воспользоваться "экспресс-методом":

  • переворачивать подушку каждые 3-4 ночи;
  • использовать защитный чехол под наволочку и стирать его чаще;
  • опрыскивать ткань антисептическим спреем или раствором уксуса (1:10) для нейтрализации бактерий между стирками.

Плюсы и минусы различных материалов

Материал Плюсы Минусы
Хлопок Дышит, легко стирается, недорогой Может мяться и выцветать
Сатин Гладкий, приятный к телу, прочный Требует аккуратного отжима
Перкаль Плотный и долговечный Менее мягкий на ощупь
Фланель Тёплая и уютная Накатываются катышки
Шёлк Гипоаллергенный, заботится о коже и волосах Нуждается в деликатном уходе

Мифы и правда

  • Миф: наволочку можно стирать вместе с верхней одеждой.
    Правда: одежда содержит пыль и микрочастицы, которые загрязняют постельное бельё.

  • Миф: частая стирка изнашивает ткань.
    Правда: бережный режим при нужной температуре продлевает срок службы изделия.

  • Миф: глажка наволочек — лишняя трата времени.
    Правда: утюжка паром уничтожает бактерии и делает ткань более гигиеничной.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что наволочка загрязнена, даже если выглядит чистой?
Если ткань потускнела, появилась шероховатость или запах — пора стирать, независимо от внешнего вида.

Можно ли стирать наволочки с отбеливателем?
Да, но выбирайте кислородный, а не хлорный. Хлор разрушает волокна и вызывает раздражение кожи.

Подходит ли сушильная машина?
Да, при низкой температуре. Высокая жара портит эластичность ткани.

Как убрать жирные пятна от крема?
Перед стиркой обработайте участок каплей жидкого мыла или средством для посуды.

Стоит ли гладить шёлковые наволочки?
Только через ткань при минимальной температуре — иначе материал потеряет блеск.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты объяснили, с чего начать расчет сметы перед ремонтом квартиры сегодня в 6:00
Чем меньше ремонт, тем больше расходы: как правильно заложить бюджет

Ремонт без перерасхода — это реально. Рассказываем, как спланировать бюджет, рассчитать материалы и предусмотреть всё до мелочей, чтобы избежать сюрпризов.

Читать полностью » Эксперты советуют стирать нижнее белье отдельно, чтобы избежать деформации и потери цвета сегодня в 5:56
Эти вещи убивают нижнее бельё в стиральной машине: проверьте, что вы стираете вместе

Некоторые вещи в стиральной машине становятся смертельной ловушкой для белья. Рассказываем, с чем нельзя стирать деликатные ткани, чтобы сохранить форму и цвет.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как организовать хранение и зонирование в маленькой квартире сегодня в 4:33
Квартира, где всё под рукой и ничего не мешает: секреты компактного уюта

Маленькая квартира может стать просторной и удобной, если грамотно организовать хранение. Рассказываем, какие решения экономят место и создают уют.

Читать полностью » Названы эффективные способы хранения на кухне: вертикальные подставки, рейлинги и органайзеры сегодня в 3:28
Крышки в стопку и сковородки в кучу? Вот что делает кухню неудобной

Даже на маленькой кухне можно разместить всё удобно и красиво. Рассказываем, как организовать хранение посуды, крышек и утвари без лишних усилий.

Читать полностью » Дизайнеры назвали главные ошибки при оформлении маленькой прихожей сегодня в 2:22
Не повторяйте этих ошибок: что портит любую маленькую прихожую

Маленькая прихожая может быть стильной и удобной. Разбираем частые ошибки при её оформлении и показываем, как сэкономить место, не теряя уюта.

Читать полностью » Дизайнеры объяснили, как подобрать диван под интерьер и площадь комнаты сегодня в 1:18
Как выбрать диван, чтобы не пожалеть: простая инструкция для идеального комфорта

Правильно выбранный диван задаёт тон всему интерьеру и обеспечивает комфорт на годы. Разбираем, как подобрать идеальную модель по стилю, размеру и функциям.

Читать полностью » Венерина мухоловка и непентес защищают дом от мошек и комаров естественным способом сегодня в 0:08
Украшение, которое защищает: самые эффектные хищные растения для дома

Мухи и комары исчезнут без репеллентов: хищные растения умеют ловить их сами. Рассказываем, какие виды подойдут для дома и как за ними ухаживать.

Читать полностью » Исследования показали: тёплое освещение снижает стресс и помогает создать уют вчера в 23:52
Исправил несколько ошибок в интерьере и теперь люблю возвращаться домой после работы

Даже дорогой ремонт не гарантирует уюта. Девять скрытых причин, из-за которых в квартире не чувствуется тепло, и простые способы всё исправить.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врачи: стимуляция пальцев по системе Дзинь-терапии снижает уровень тревоги
Питомцы
Рисунок на языке каждой собаки уникален, как отпечаток пальца у человека
Еда
Куриные ножки в слоеном тесте получаются хрустящими и пропитанными соками
Авто и мото
Продажи Mitsubishi в России упали в 4,5 раза за девять месяцев 2025 года — данные "Автостата"
Туризм
В Египте четырёхзвёздочные отели часто оказываются комфортнее формальных пятёрок
Еда
Первые щи на Руси варили без томатов — кислинку давала квашеная капуста
Садоводство
Фитофтороз на томатах и картофеле предотвращают йодным раствором и сывороткой — агроном Елена Сергеева
Садоводство
Безопасные средства против мышей и крыс: мята, лавр и полынь доказали эффективность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet