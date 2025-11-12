Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:37

После этой ошибки каждое утро начиналось с боли — исправила за один вечер

Врач Алена Гаврилова рассказала, что высота подушки влияет на мышцы и сосуды шеи

Качество сна определяется не только его продолжительностью, но и тем, на чём человек спит. По словам врача отделения медицины сна, члена Ассоциации сомнологов Алены Гавриловой, именно неправильный выбор подушки часто становится причиной боли в шее по утрам.

"Вот высота подушки — это значимый фактор, так как утром шея может болеть. Особенно это значимо для тех, у кого уже есть патология либо шейного отдела позвоночника, либо самих сонных артерий", — подчеркнула врач Алена Гаврилова.

Неподходящая по высоте или плотности подушка вызывает перенапряжение мышц шеи, нарушает кровоток и приводит к дискомфорту уже с утра.

Почему появляется боль после сна

Во время сна мышцы шеи должны отдыхать и расслабляться. Если же положение головы неестественное, возникает компрессия сосудов и напряжение мышечных волокон, из-за чего шея ноет, а иногда появляется головная боль и ощущение скованности.

"При этом нет какого-то правильного угла или положения шеи во время сна, так как у каждого человека оно разное", — отмечается в материале.

Иными словами, идеальная подушка для одного может оказаться неудобной для другого — выбор должен быть индивидуальным.

Сравнение: подходящая и неподходящая подушка

Параметр Неподходящая подушка Подходящая подушка
Высота Слишком высокая или низкая Соответствует ширине плеч
Форма Плоская, без поддержки шеи Эргономичная, с валиком
Плотность Слишком мягкая или жёсткая Умеренно упругая
Положение головы Наклон вперёд или назад В одной линии с позвоночником
Самочувствие утром Боль в шее, затылке Лёгкость, расслабленность

Советы шаг за шагом: как выбрать подушку правильно

  1. Оцените ширину плеч. Высота подушки должна быть примерно равна этому параметру — так позвоночник останется в прямой линии.

  2. Подберите форму. Для сна на боку лучше подходят анатомические модели с валиком; для сна на спине — средней высоты и умеренной упругости.

  3. Выберите правильный наполнитель.

    • Мемори-пена адаптируется под форму головы.

    • Латекс хорошо поддерживает шею.

    • Пух и перо подойдут только при отсутствии аллергии.

  4. Проверьте ощущения. Лёгкий комфорт и отсутствие давления на шею — главный критерий.

  5. Следите за сроком службы. Даже качественная подушка теряет форму через 2-3 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Спать на слишком высокой подушке.
    Последствие: Перегрузка шейных мышц, головная боль.
    Альтернатива: Средняя высота, поддержка естественного изгиба шеи.

  • Ошибка: Использовать слишком мягкую подушку.
    Последствие: Голова "проваливается", нарушается кровоток.
    Альтернатива: Модель с упругим наполнителем — латекс или пена.

  • Ошибка: Игнорировать хронический дискомфорт.
    Последствие: Обострение остеохондроза, головные боли напряжения.
    Альтернатива: Консультация сомнолога или ортопеда.

А что если болит шея даже при хорошей подушке?

Если дискомфорт не проходит, это может быть признаком проблем с позвоночником или сосудами. В таких случаях врач рекомендует пройти УЗИ сонных артерий и рентген шейного отдела, чтобы исключить патологии.

Дополнительно поможет лечебная гимнастика для шеи: лёгкие наклоны, повороты головы и растяжка мышц утром и вечером улучшают кровообращение.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных наполнителей подушек

Наполнитель Плюсы Минусы
Мемори-пена Поддержка шеи, адаптивность Не дышит, требует ухода
Латекс Упругость, долговечность Может быть жёсткой для чувствительных людей
Пух и перо Лёгкость, мягкость Скопление пыли и аллергенов
Бамбук Экологичность, воздухопроницаемость Быстро теряет форму
Гречневая шелуха Натуральность, массажный эффект Шуршание, особый уход

FAQ

Как понять, что подушка слишком высокая?
Если после сна шея затекает, а голова наклонена вперёд — подушка велика.

Какой наполнитель считается самым полезным для шеи?
Латекс или пена с эффектом памяти: они поддерживают естественный изгиб позвоночника.

Можно ли спать без подушки?
Только тем, кто спит на спине и не страдает заболеваниями шейного отдела.

Мифы и правда

  • Миф: Ортопедическая подушка подходит всем.
    Правда: Её форма эффективна только при правильном подборе под анатомию человека.

  • Миф: Чем мягче подушка, тем лучше отдых.
    Правда: Слишком мягкая не удерживает шею и вызывает перегиб сосудов.

  • Миф: К боли в шее ведут только болезни позвоночника.
    Правда: Часто виновата неподходящая высота подушки и положение головы.

Интересные факты

  1. За ночь человек меняет положение головы до 20 раз, поэтому подушка должна сохранять форму.

  2. Люди, спящие на боку, чаще страдают от болей в шее при неправильной высоте подушки.

  3. Согласно исследованиям сомнологов, оптимальная температура для сна — 18-20 °C, она снижает мышечное напряжение.

Исторический контекст

Подушки изначально служили не для комфорта, а для фиксации головы — в Древнем Египте и Китае они изготавливались из дерева или камня. Современные анатомические модели появились только в XX веке, когда медики начали изучать взаимосвязь между положением головы во сне и здоровьем позвоночника. Сегодня подбор подушки рассматривается как элемент медицинской профилактики — особенно при шейном остеохондрозе и сосудистых нарушениях.

