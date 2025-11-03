Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:10

Пилатес — это не фитнес, а философия тела: метод, который возвращает контроль и лёгкость

Пилатес укрепляет мышцы и улучшает осанку: мнение эксперта Джессики Маршалл

Пилатес — это больше, чем просто тренировка. Это система упражнений, направленная на укрепление тела, улучшение осанки, развитие гибкости и концентрации. Метод, созданный почти сто лет назад, до сих пор остается актуальным: его выбирают как профессиональные спортсмены, так и те, кто восстанавливается после травм или просто хочет поддерживать физическую форму.

Что такое пилатес и кому он подходит

Основатель метода, Джозеф Пилатес, стремился создать программу, которая соединяет силу и гибкость, помогает телу двигаться свободно и без напряжения. В отличие от силовых тренировок, пилатес делает акцент не на количестве повторений, а на качестве движений. Здесь важно правильное дыхание, осознанность и контроль над каждым действием.

Пилатес идеально подходит для всех возрастов и уровней подготовки. Это щадящая, но эффективная нагрузка, которая укрепляет мышцы без излишнего давления на суставы. Особенно полезен пилатес для:

  • людей, восстанавливающихся после травм;

  • беременных и женщин после родов;

  • офисных работников с проблемами осанки;

  • пожилых людей, нуждающихся в мягкой поддержке мышечного тонуса.

"Пилатес полезен для всех без исключения", — отметила инструктор студии Sage Studio Pilates Джессика Маршалл.

Основные принципы метода

Метод Пилатеса основан на шести ключевых принципах. Каждый из них помогает развивать тело гармонично и безопасно.

  1. Дыхание. Правильное дыхание — основа всех движений. Оно помогает улучшить концентрацию и обеспечивает мышцы кислородом.

  2. Центрирование. Все упражнения начинаются с активации "центра" — мышц живота, спины и таза. Это зона, от которой исходит сила каждого движения.

  3. Концентрация. Выполняя упражнения осознанно, человек учится чувствовать своё тело и контролировать движения.

  4. Контроль. В пилатесе нет места резким, небрежным движениям. Каждое действие выполняется с точностью и вниманием к форме.

  5. Точность. Даже небольшое смещение может изменить результат. Именно поэтому пилатес учит дисциплине и аккуратности.

  6. Плавность. Упражнения выполняются непрерывно, переходя одно в другое, создавая эффект "потока".

Как работает пилатес

Пилатес может быть аэробной или неаэробной тренировкой, но в обоих случаях требует внимания и координации. Он укрепляет глубокие мышцы, которые часто остаются "спящими" при обычных занятиях спортом. Тело становится сильнее изнутри, а осанка — прямее.

Занятие обычно длится 45-60 минут. Оно сочетает упражнения на растяжку, баланс и укрепление мышц. При этом не требуется специальное оборудование — достаточно коврика. Однако существуют и тренировки с использованием специальных аппаратов: реформера, стула, башни или эластичных лент.

"В пилатесе более 500 упражнений, включая вариации и модификации", — рассказала основательница Harlem Pilates Тиффани Лорен Мэйсон.

Популярные виды пилатеса

Сегодня существует множество направлений, но все они сохраняют базовые принципы метода. Самые распространённые виды:

  • Классический пилатес. Повторяет оригинальную методику Джозефа Пилатеса, сочетая упражнения на коврике и с оборудованием.

  • Современный пилатес. Объединяет традиционные элементы с современными фитнес-техниками, включая использование утяжелителей и резинок.

  • Пилатес на реформере. Самая техническая разновидность, выполняемая на специальном тренажёре. Подходит для продвинутых пользователей и тех, кто хочет проработать тело глубже.

Как выбрать формат занятий

Новичкам лучше начать с занятий на коврике или онлайн-тренировок под руководством инструктора. Позже можно перейти к аппаратным видам — они обеспечивают более интенсивную нагрузку и контроль над движениями.

Тем, кто работает за компьютером, пилатес помогает снять напряжение в спине и шее. Спортсмены ценят его за профилактику травм и улучшение координации. А беременные женщины используют пилатес для мягкого укрепления мышц таза и подготовки к родам.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Неправильное дыхание. Оно снижает эффективность упражнений и может вызвать головокружение.

  • Спешка. В пилатесе важна медлительность — тело должно "успевать" за дыханием.

  • Отсутствие концентрации. Без внимания к каждому движению результат будет минимален.

Последствия

Нарушение этих правил приводит к перегрузке мышц и потере пользы от тренировки.

Альтернатива

Решение простое — заниматься с инструктором, особенно на первых этапах. Он поможет скорректировать технику и научит чувствовать тело.

А что если времени нет?

Для занятых людей есть короткие 10-15-минутные комплексы, которые можно выполнять утром или во время перерыва. Даже такие мини-тренировки улучшают гибкость и осанку, повышают уровень энергии и снижают стресс.

Плюсы и минусы пилатеса

Пилатес имеет множество преимуществ. Он улучшает осанку, развивает гибкость, укрепляет глубокие мышцы и помогает восстановиться после травм. Метод подходит людям любого возраста и уровня подготовки. Однако он требует концентрации, терпения и регулярности. Прогресс идёт медленнее, чем в силовых тренировках, а активного жиросжигания ждать не стоит. Освоение правильной техники также может занять время.

FAQ

Как часто нужно заниматься пилатесом?
Оптимально — 2-3 раза в неделю. Это позволяет телу адаптироваться и формировать устойчивый результат.

Можно ли заниматься пилатесом дома?
Да, для этого достаточно коврика и онлайн-уроков. Главное — внимательно следить за техникой дыхания и движениями.

Сколько стоят занятия?
Стоимость варьируется: онлайн-занятия начинаются от 500 ₽ за урок, студийные — от 1500 ₽ в зависимости от уровня инструктора.

Что лучше — йога или пилатес?
Пилатес делает упор на укрепление мышц и коррекцию осанки, йога — на растяжку и дыхательные практики. Идеально сочетать оба направления.

Мифы и правда о пилатесе

  • Миф: пилатес подходит только женщинам.
    Правда: им активно занимаются и мужчины, особенно спортсмены для развития баланса и гибкости.

  • Миф: пилатес — это легкая растяжка.
    Правда: тренировки задействуют глубокие мышцы и требуют значительных усилий.

  • Миф: пилатес не помогает при болях в спине.
    Правда: регулярные занятия снижают нагрузку на позвоночник и укрепляют мышцы кора.

Интересные факты

  • Первоначально метод Пилатеса назывался "Контрология".

  • Многие профессиональные танцоры используют пилатес для восстановления после травм.

  • Пилатес активно применяют в реабилитационных клиниках Европы и США.

Пилатес — это искусство осознанного движения, которое помогает не только укрепить тело, но и обрести внутренний баланс, легкость и уверенность в каждом шаге.

