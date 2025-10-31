Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Занятие пилатес
Занятие пилатес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 5:10

Пилатес: переживите настоящую трансформацию в теле и сознании

Выпад с правой ногой: укрепляет ноги и способствует улучшению осанки

Пилатес — это не только физическая активность, но и возможность улучшить свою осанку, гибкость и выносливость. Многие считают, что занятия пилатесом доступны только профессионалам, но на самом деле существуют простые комплексы, которые могут быть полезны новичкам. Этот тренинг поможет вам освоить основы пилатеса и подготовить тело к более сложным упражнениям.

Основные упражнения для начинающих

Пилатес — это не просто тренировка, а целая система, включающая в себя множество техник для укрепления всего тела. Важно помнить, что в пилатесе огромное внимание уделяется правильному дыханию и осознанности движений. Он сочетает в себе элементы растяжки и силовой тренировки, помогая развивать не только силу, но и баланс.

В основе многих упражнений лежат простые движения, такие как приседания и выпады, но они выполняются с определённой техникой. Начнём с базовых упражнений, которые легко можно выполнять дома, не имея специального оборудования.

1. Выпад с левой ногой

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на бедрах.

  • Сделайте шаг назад правой ногой, удерживая пятку на полу.

  • На выдохе согните оба колена, при этом колено передней ноги должно располагаться прямо над лодыжкой.

  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Повторите 12 раз.

2. Пульсация в выпад с поднятым пяткой

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки подняты над головой.

  • Сделайте шаг назад правой ногой, при этом пятка не касается пола.

  • На выдохе согните оба колена, поднимите пятку левой ноги.

  • Пульсируйте в этом положении, затем вернитесь в исходную позицию.

Выполните 8 повторений.

3. Узкое приседание

  • Встаньте прямо, ноги вместе, колени должны касаться друг друга.

  • На выдохе медленно опускайтесь в присед, двигаясь сначала бедрами, а затем коленями.

  • На вдохе возвращайтесь в исходное положение.

Повторите 8 раз.

4. Держим приседание с поворотом

  • Встаньте прямо, ноги вместе, колени касаются.

  • Опуститесь в присед, затем вытяните руки перед собой и поверните корпус вправо.

  • Повернитесь в центр, затем повторите на другую сторону.

Выполните 10 повторений.

5. Выпад с правой ногой

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на бедрах.

  • Сделайте шаг назад левой ногой, удерживая пятку на полу.

  • На выдохе согните оба колена, при этом колено передней ноги должно располагаться прямо над лодыжкой.

  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Повторите 12 раз.

6. Пульсация в выпад с поднятым пяткой

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки подняты над головой.

  • Сделайте шаг назад левой ногой, при этом пятка не касается пола.

  • На выдохе согните оба колена, поднимите пятку правой ноги.

  • Пульсируйте в этом положении, затем вернитесь в исходное положение.

Выполните 8 повторений.

Как включить пилатес в вашу программу

Пилатес — это отличное дополнение к любому виду тренировки. Он помогает улучшить осанку, укрепить мышцы и развить гибкость. Особенно полезен для людей, которые часто занимаются кардионагрузками, такими как бег, так как помогает улучшить баланс и предотвратить травмы. Включайте пилатес в свою тренировочную программу хотя бы несколько раз в неделю.

Важный совет от Эми Джордан, создателя и CEO WundaBar Pilates: "Не стоит бояться начать с онлайн-курсов для новичков, а затем постепенно переходить к занятиям в студии."

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка. Пренебрегать растяжкой после тренировок.

  • Последствие. Это может привести к мышечным болям и травмам.

  • Альтернатива. Включите в программу пилатес с растяжкой для предотвращения болей и улучшения гибкости.

Плюсы и минусы пилатеса

Плюсы:

  • Улучшение осанки и гибкости.

  • Укрепление кора и всего тела.

  • Подходит для людей любого уровня подготовки.

Минусы:

  • Требует времени для освоения техники.

  • Может быть сложным для тех, кто не привык к тренировкам с нагрузкой.

FAQ

  1. Как выбрать пилатес-мат?
    Для новичков идеально подойдут маты средней толщины, не слишком жесткие и не слишком мягкие. Это обеспечит комфорт во время упражнений.

  2. Сколько стоит занятие пилатесом?
    Стоимость занятия варьируется от 500 до 3000 рублей за урок в зависимости от студии и уровня тренера.

  3. Что лучше: пилатес или йога?
    Пилатес лучше для укрепления кора и улучшения осанки, в то время как йога фокусируется больше на растяжке и дыхательных техниках.

Мифы и правда о пилатесе

Миф. Пилатес подходит только для женщин.
Правда. Пилатес полезен для всех, независимо от пола.

Миф. Пилатес не помогает похудеть.
Правда. Пилатес может быть отличным дополнением к кардио-тренировкам для похудения.

3 интересных факта о пилатесе

  1. Пилатес был изначально разработан как реабилитационная система для солдат в Первую мировую войну.

  2. Пилатес улучшает не только физическую форму, но и ментальное состояние, благодаря концентрации на дыхании и движении.

  3. Многие профессиональные спортсмены, включая теннисистов и гимнастов, используют пилатес для восстановления и улучшения своей физической формы.

Исторический контекст

Пилатес был разработан в начале 20 века Джозефом Пилатесом, который создал систему упражнений, направленных на восстановление и улучшение физической формы. Система постепенно набирала популярность, а сегодня пилатес используется как для реабилитации, так и для поддержания здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плиометрические отжимания: увеличение интенсивности тренировки сегодня в 1:10
Они сжигают калории и укрепляют тело за 30 минут в день: секреты HIIT-тренировок, которые вы не знали

Дорогие читатели, хотите повысить свою выносливость и сжигать калории прямо дома? Узнайте, какие упражнения помогут вам создать идеальную HIIT тренировку.

Читать полностью » Гребной тренажер повысит эффективность тренировки и улучшит выносливость по мнению фитнес-специалистов сегодня в 0:10
Пропустили тренировку? Гребной тренажер сделает так, что вы забудете об усталости

Гребной тренажер — это не просто кардио, но и способ комплексной тренировки. Узнайте, как правильно использовать его для максимального эффекта и избежать распространенных ошибок.

Читать полностью » Преимущества отжиманий: укрепление мышц, повышение выносливости и улучшение здоровья сердца вчера в 23:28
Как научиться отжиматься с нуля: простая техника и секреты улучшения физической формы

Узнайте, как правильно выполнять отжимания и какие удивительные результаты они могут дать для вашего здоровья и физической формы.

Читать полностью » Регулярные тренировки осенью укрепляют иммунную систему на 30% вчера в 22:26
Осень — идеальное время для старта: как фитнес помогает укрепить иммунитет в холодный сезон

Осень — время для старта фитнес-программы. Узнайте, как регулярные тренировки могут укрепить иммунитет и помочь организму подготовиться к холодному сезону.

Читать полностью » Норвежская тренировка 4x4 признана эффективной для улучшения здоровья сердца и выносливости вчера в 21:16
Тренировка, которая отменяет 20 лет старения сердца: как работает метод 4x4

Новая норвежская методика обещает «омолодить сердце» всего за 40 минут в неделю. Разбираемся, действительно ли тренировка 4x4 способна продлить активное долголетие.

Читать полностью » Европейские кардиологи доказали, что тест вчера в 20:26
Без анализов и врачей: этот простой тест предсказывает, сколько вы проживёте

Учёные утверждают, что способность самостоятельно встать с пола без опоры может рассказать о вашем биологическом возрасте и риске преждевременной смерти — но не всё так однозначно.

Читать полностью » Интенсивные тренировки с боксерским мешком: сжигаем до 400 калорий за 30 минут вчера в 19:10
Как бокс помогает не только мышцам, но и улучшает психику — узнайте, почему это важно

Бокс — это не только способ снять стресс, но и отличная тренировка для всего тела. Узнайте, что делает этот вид спорта таким уникальным и полезным.

Читать полностью » Степ-плиометрия: мнение тренеров о её эффективности для укрепления ног и ягодиц вчера в 18:10
Больше не нужно в зал: программа, которая сжигает жир за 30 минут в день

Секреты эффективных домашних тренировок: с этим планом вы сможете значительно улучшить физическую форму всего за 6 недель, не выходя из дома.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Фуксию, буддлею и канну не рекомендуют сажать перед холодами — растения не успевают укорениться
Дом
Хозяйственное мыло со щёлочью эффективно очищает и осветляет пластик
Авто и мото
Skoda Rapid и Renault Logan вошли в список самых выносливых авто до миллиона рублей
Авто и мото
Руководитель Rolls-Royce Power Systems сообщил об успешных испытаниях метанолового двигателя в Германии
Культура и шоу-бизнес
Актриса Памела Андерсон заявила, что отказ от макияжа дал ей больше свободного времени
Питомцы
Ветеринары предупредили: хаски, бигли и джек-расселы чаще разрушают жильё при недостатке нагрузки
Туризм
Шесть автомаршрутов по России - от Алтая и Байкала до Калмыкии и Карелии
УрФО
Тюменцы могут заказать курьера для вывоза мусора через Telegram-бота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet