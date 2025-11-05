Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пилатес
Пилатес
© https://р52.навигатор.дети/images/events/cover/cbc8b9658a8c5481d2524aea9bbe2add_big.jpg
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:10

После этих движений даже зеркало улыбается: пилатес, который возвращает фигуру за месяц

Пилатес с мячом признан безопасным способом укрепления мышц и коррекции фигуры — мнение тренеров

Современная версия методики, которую когда-то популяризировала Мадонна, вновь завоевывает фитнес-залы Голливуда. Эта система упражнений делает акцент на гибкость, силу и красивый рельеф мышц без изнуряющих тренировок. Особенно ценят её за эффективную работу с прессом и спиной — без перегрузки суставов.

Основные принципы

Пилатес с фитболом объединяет баланс, растяжку и силовую нагрузку. Мяч помогает задействовать глубокие мышцы корпуса, развивает осанку и чувство равновесия. Каждое движение выполняется плавно и осознанно, с акцентом на дыхание и контроль.

Советы шаг за шагом

1. Подъём ягодиц ("Booty lift")

  • Лягте на живот, разместив мяч под тазом, голову положите на сложенные руки.

  • Согните колени под углом 90 градусов, соедините ступни.

  • Напрягая ягодицы, поднимите ноги вверх на счёт "три" и плавно опустите.

  • Повторите 12 раз.
    Это упражнение укрепляет ягодицы, спину и бёдра, улучшает осанку и подтягивает силуэт.

2. Перекат с мячом ("Ball roll")

  • Сядьте, согнув колени, зажмите мяч между голенями.

  • Слегка округлите спину, подбородок опустите, возьмитесь руками за щиколотки.

  • Поднимите ноги от пола и удерживайте равновесие.

  • Сожмите мяч и перекатитесь назад до лопаток, затем вернитесь в исходное положение.

  • Сделайте 5 повторений.
    Такой перекат активизирует пресс, руки и мышцы спины.

3. Круги бёдрами ("Hip circle")

  • Сядьте, слегка согнув колени и удерживая мяч между стопами.

  • Наклоните корпус назад примерно на 45 градусов, опираясь руками.

  • Вытяните ноги под тем же углом и нарисуйте ими широкий круг по часовой стрелке.

  • Вернитесь в центр и повторите в обратную сторону.

  • Выполните по 5 повторов в каждую сторону.
    Это упражнение тонизирует пресс и ноги, помогает улучшить координацию.

4. Подъём на боку ("Side-up")

  • Лягте на правый бок, разместив мяч под талию.

  • Нижняя нога согнута, верхняя — прямая и слегка приподнята.

  • Руки за головой, локти разведены.

  • Поднимайте корпус и левую ногу вверх, напрягая косые мышцы живота.

  • Повторите 10 раз, затем поменяйте сторону.
    Движение делает талию более выраженной и укрепляет бока.

5. "Лягушачьи ноги" ("Frog legs")

  • Лягте на спину, поместите мяч под поясницу.

  • Руки вдоль тела, колени согнуты.

  • Подтяните ноги к груди, соедините пятки, носки направьте наружу.

  • Сжимая внутренние мышцы бёдер, вытяните ноги под углом 45 градусов.

  • Вернитесь обратно.

  • Повторите 10 раз.
    Упражнение улучшает тонус пресса и внутренней поверхности бёдер.

6. "Тизер" ("Teaser")

  • Лягте на спину, ноги вытянуты, руки за головой с мячом между ладонями.

  • Сжимая мяч, поднимайте корпус и ноги, пока тело не образует V-образную форму.

  • Опуститесь обратно, сохраняя контроль.

  • Повторите 5 раз.
    Этот элемент считается классикой пилатеса, развивает силу пресса, спины и ног.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерное напряжение шеи.
    Последствие: дискомфорт и травмы.
    Альтернатива: поддерживать взгляд вниз и активировать мышцы пресса.

  • Ошибка: неправильное положение мяча.
    Последствие: потеря равновесия.
    Альтернатива: использовать мяч среднего размера и устойчивую поверхность.

  • Ошибка: спешка при выполнении.
    Последствие: потеря контроля и эффективность ниже.
    Альтернатива: выполнять медленно, с концентрацией на дыхании.

А что если…

Если заменить мяч на эспандер или блок, упражнения станут более устойчивыми, но менее динамичными. Для новичков это может быть хорошим вариантом, чтобы освоить технику, прежде чем переходить к полноценной работе с фитболом.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • подходит для всех уровней подготовки;

  • укрепляет глубокие мышцы без перегрузки;

  • улучшает осанку и гибкость.

Минусы:

  • требует концентрации и контроля дыхания;

  • первые тренировки могут казаться сложными без инструктора.

FAQ

Как часто нужно заниматься пилатесом с мячом?
3-4 раза в неделю достаточно, чтобы увидеть результат уже через месяц.

Сколько стоит фитбол?
Средняя цена варьируется от 700 до 2500 рублей в зависимости от бренда и размера.

Что выбрать: пилатес или йогу?
Пилатес больше акцентирует внимание на укреплении корпуса, а йога — на растяжке и дыхании.

Мифы и правда

  • Миф: пилатес не помогает похудеть.
    Правда: упражнения ускоряют метаболизм и формируют рельеф, особенно при правильном питании.
  • Миф: фитбол нужен только новичкам.
    Правда: мяч усложняет баланс и повышает нагрузку даже для опытных спортсменов.
  • Миф: пилатес безопасен всегда.
    Правда: при заболеваниях спины требуется консультация врача.

3 интересных факта

  1. Создатель метода, Джозеф Пилатес, изначально разработал упражнения для реабилитации солдат.

  2. Мяч в тренировках впервые использовался в швейцарских клиниках физиотерапии.

  3. Пилатес помогает развивать не только тело, но и координацию движений мозга.

Исторический контекст

Метод пилатеса появился в начале XX века и долго считался медицинской практикой. Лишь в 1990-х он стал популярен в США, когда им увлеклись звёзды — от Мадонны до Кейт Хадсон. Сегодня пилатес — не просто тренировка, а способ восстановить баланс тела и ума.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американские учёные выяснили, что тренировки за полчаса до сна не нарушают отдых сегодня в 17:10
Качалка против подушки: кто победит, если заниматься спортом перед сном

Можно ли заниматься спортом перед сном и всё равно спать спокойно? Учёные уверяют: вечерняя тренировка не враг отдыху, если соблюдать простые правила.

Читать полностью » Учёные ACE: дыхание сбивается при подъёме по лестнице, даже если вы в форме сегодня в 9:10
Лестница против беговой дорожки: кто победит в битве за выносливость тела

Вы занимаетесь спортом почти каждый день, но поднимаясь по лестнице, чувствуете, как сбивается дыхание? Узнайте, почему это происходит и как с этим справиться.

Читать полностью » Эксперты: влажная среда в спортивных сумках способствует размножению бактерий и появлению запаха сегодня в 8:10
Она выглядит чистой, но пахнет как помойка: правда о спортивных сумках, которую скрывали от нас

Даже новая спортивная сумка со временем начинает источать запах. Разбираемся, почему это происходит и как вернуть ей свежесть без лишних усилий.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали упражнения с фитболом для укрепления пресса и ягодиц сегодня в 7:10
Мяч вместо тренера: 10 минут в день, и одежда снова сидит, как в двадцать

Простая серия упражнений с фитболом поможет привести мышцы в тонус, улучшить осанку и сделать тело подтянутым всего за несколько минут в день.

Читать полностью » Физиотерапевты рекомендуют упражнение стенка и присед для снижения нагрузки на колени сегодня в 6:10
Эта растяжка возвращает лёгкость телу быстрее, чем массаж и таблетки

Девять простых упражнений помогут сохранить суставы и мышцы здоровыми, предотвратить травмы и сделать тело сильнее без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Equinox представил программу Сары Слэттери для тонуса нижней части тела сегодня в 5:10
Никаких тренажёров — только коврик и желание: ноги и ягодицы станут как из журнала

Комплекс простых упражнений поможет подтянуть ягодицы и ноги, придать им рельеф и уверенно чувствовать себя в джинсах любого фасона.

Читать полностью » Эксперт: упражнения сохраняют независимость в пожилом возрасте сегодня в 4:16
Упражнение, от которого ваше равновесие и походка позавидуют молодым

Сохранить силу, равновесие и легкость движений после 60 реально. Узнайте о простом упражнении, которое можно делать дома и которое творит чудеса.

Читать полностью » Купидоновы сгибания ускоряют жиросжигание — сообщил фитнес-тренер Майкл Карри сегодня в 4:10
Больше, чем спорт: как простые движения вдвоём возвращают страсть и энергию

Совместные тренировки способны укрепить не только мышцы, но и отношения. Узнайте, как занятия вдвоём превращаются в мощный заряд энергии и страсти

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Падение уровня эстрогена и потеря мышечной массы замедляют метаболизм в период менопаузы
Культура и шоу-бизнес
Актриса Кристен Стюарт обвинила Голливуд в игнорировании фильмов, снятых женщинами
Наука
Пышный: технологии генного редактирования позволяют вносить изменения в ДНК с высочайшей точностью
Питомцы
Кликер-тренировки для кошек развивают умственные способности питомца
Наука
Почечные органоиды сохранили жизнеспособность в организме свиней через 48 часов после трансплантации
Дом
Цвет и структура хранения влияют на удобство использования шкафа в прихожей
Садоводство
Урушиол в скорлупе кешью вызывает отравление — данные ботанических садов
Красота и здоровье
Регулярное употребление гранатового сока снижает давление и уровень холестерина на 5–10 %
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet