После этих движений даже зеркало улыбается: пилатес, который возвращает фигуру за месяц

Современная версия методики, которую когда-то популяризировала Мадонна, вновь завоевывает фитнес-залы Голливуда. Эта система упражнений делает акцент на гибкость, силу и красивый рельеф мышц без изнуряющих тренировок. Особенно ценят её за эффективную работу с прессом и спиной — без перегрузки суставов.

Основные принципы

Пилатес с фитболом объединяет баланс, растяжку и силовую нагрузку. Мяч помогает задействовать глубокие мышцы корпуса, развивает осанку и чувство равновесия. Каждое движение выполняется плавно и осознанно, с акцентом на дыхание и контроль.

Советы шаг за шагом

1. Подъём ягодиц ("Booty lift")

Лягте на живот, разместив мяч под тазом, голову положите на сложенные руки.

Согните колени под углом 90 градусов, соедините ступни.

Напрягая ягодицы, поднимите ноги вверх на счёт "три" и плавно опустите.

Повторите 12 раз.

Это упражнение укрепляет ягодицы, спину и бёдра, улучшает осанку и подтягивает силуэт.

2. Перекат с мячом ("Ball roll")

Сядьте, согнув колени, зажмите мяч между голенями.

Слегка округлите спину, подбородок опустите, возьмитесь руками за щиколотки.

Поднимите ноги от пола и удерживайте равновесие.

Сожмите мяч и перекатитесь назад до лопаток, затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте 5 повторений.

Такой перекат активизирует пресс, руки и мышцы спины.

3. Круги бёдрами ("Hip circle")

Сядьте, слегка согнув колени и удерживая мяч между стопами.

Наклоните корпус назад примерно на 45 градусов, опираясь руками.

Вытяните ноги под тем же углом и нарисуйте ими широкий круг по часовой стрелке.

Вернитесь в центр и повторите в обратную сторону.

Выполните по 5 повторов в каждую сторону.

Это упражнение тонизирует пресс и ноги, помогает улучшить координацию.

4. Подъём на боку ("Side-up")

Лягте на правый бок, разместив мяч под талию.

Нижняя нога согнута, верхняя — прямая и слегка приподнята.

Руки за головой, локти разведены.

Поднимайте корпус и левую ногу вверх, напрягая косые мышцы живота.

Повторите 10 раз, затем поменяйте сторону.

Движение делает талию более выраженной и укрепляет бока.

5. "Лягушачьи ноги" ("Frog legs")

Лягте на спину, поместите мяч под поясницу.

Руки вдоль тела, колени согнуты.

Подтяните ноги к груди, соедините пятки, носки направьте наружу.

Сжимая внутренние мышцы бёдер, вытяните ноги под углом 45 градусов.

Вернитесь обратно.

Повторите 10 раз.

Упражнение улучшает тонус пресса и внутренней поверхности бёдер.

6. "Тизер" ("Teaser")

Лягте на спину, ноги вытянуты, руки за головой с мячом между ладонями.

Сжимая мяч, поднимайте корпус и ноги, пока тело не образует V-образную форму.

Опуститесь обратно, сохраняя контроль.

Повторите 5 раз.

Этот элемент считается классикой пилатеса, развивает силу пресса, спины и ног.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чрезмерное напряжение шеи.

Последствие: дискомфорт и травмы.

Альтернатива: поддерживать взгляд вниз и активировать мышцы пресса.

Ошибка: неправильное положение мяча.

Последствие: потеря равновесия.

Альтернатива: использовать мяч среднего размера и устойчивую поверхность.

Ошибка: спешка при выполнении.

Последствие: потеря контроля и эффективность ниже.

Альтернатива: выполнять медленно, с концентрацией на дыхании.

А что если…

Если заменить мяч на эспандер или блок, упражнения станут более устойчивыми, но менее динамичными. Для новичков это может быть хорошим вариантом, чтобы освоить технику, прежде чем переходить к полноценной работе с фитболом.

Плюсы и минусы

Плюсы:

подходит для всех уровней подготовки;

укрепляет глубокие мышцы без перегрузки;

улучшает осанку и гибкость.

Минусы:

требует концентрации и контроля дыхания;

первые тренировки могут казаться сложными без инструктора.

FAQ

Как часто нужно заниматься пилатесом с мячом?

3-4 раза в неделю достаточно, чтобы увидеть результат уже через месяц.

Сколько стоит фитбол?

Средняя цена варьируется от 700 до 2500 рублей в зависимости от бренда и размера.

Что выбрать: пилатес или йогу?

Пилатес больше акцентирует внимание на укреплении корпуса, а йога — на растяжке и дыхании.

Мифы и правда

Миф: пилатес не помогает похудеть.

Правда: упражнения ускоряют метаболизм и формируют рельеф, особенно при правильном питании.

Правда: мяч усложняет баланс и повышает нагрузку даже для опытных спортсменов.

Правда: при заболеваниях спины требуется консультация врача.

3 интересных факта

Создатель метода, Джозеф Пилатес, изначально разработал упражнения для реабилитации солдат. Мяч в тренировках впервые использовался в швейцарских клиниках физиотерапии. Пилатес помогает развивать не только тело, но и координацию движений мозга.

Исторический контекст

Метод пилатеса появился в начале XX века и долго считался медицинской практикой. Лишь в 1990-х он стал популярен в США, когда им увлеклись звёзды — от Мадонны до Кейт Хадсон. Сегодня пилатес — не просто тренировка, а способ восстановить баланс тела и ума.