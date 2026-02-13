Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:56

Реформерский пилатес оказался сложнее штанги — скрытые мышцы включаются с первого занятия

Иногда самый громкий тренд в фитнесе оказывается не просто модой, а ответом на реальные потребности тела. Пилатес давно обсуждают в соцсетях и студиях, но для многих он остаётся "дополнением", а не основой. Физиотерапевт и тренер Винни Ю утверждает: за популярностью стоит практический эффект.

Личный опыт и профессиональный взгляд

Винни Ю — ортопедический физиотерапевт и специалист по силовой подготовке. Спорт всегда занимал центральное место в её жизни: бег, тяжёлая атлетика, интенсивные тренировки. Однако диагноз эндометриоз и маточные полипы изменили привычный ритм: хроническая боль, воспаление и упадок сил мешали тренироваться в прежнем объёме.

После двух операций она решила добавить в расписание низкоударную нагрузку и попробовала реформерский пилатес. Первые занятия оказались неожиданно сложными: пришлось задействовать глубокие мышцы корпуса и стабилизаторы, которые редко включаются при классических силовых упражнениях. Постепенно контролируемые движения и фокус на дыхании стали приносить не только физический, но и психологический эффект.

По её словам, за восемь месяцев регулярной практики дважды в неделю заметно улучшились уровень энергии, переносимость менструальной боли и общее самочувствие. Пилатес не заменил бег и силовые тренировки, но стал инструментом, который помог снизить нагрузку на тазовую область, улучшить кровообращение и укрепить мышцы кора.

Сила корпуса и защита от травм

Главное преимущество метода — работа с глубокими мышцами живота, включая поперечную мышцу, а также с мышцами спины и таза. Сильный кор — основа не только для спорта, но и для повседневных движений: от подъёма тяжестей до поддержания осанки за рабочим столом.

Исследования подтверждают, что развитый корпус снижает риск болей в пояснице и помогает сохранять технику при работе с весами. Пилатес хорошо сочетается с тяжёлыми тренировками: он не конкурирует с ними, а дополняет, улучшая контроль движения и стабильность.

Кроме того, практика включает движения в полном диапазоне, что положительно влияет на гибкость и подвижность суставов. Уже через несколько недель занятий у многих отмечается улучшение функциональной мобильности, а повседневные задачи — от подъёма по лестнице до наклонов — становятся легче.

Выносливость, осанка и ментальное здоровье

Пилатес — это не только про мышцы пресса. На реформере или коврике одновременно включаются разные группы мышц, формируя общую силу и мышечную выносливость. Отдельные исследования показывают, что регулярные занятия способны способствовать увеличению мышечной массы, силы хвата и улучшению состава тела.

Метод также помогает скорректировать осанку. Укрепление верхней части спины, стабилизация плечевого пояса и раскрытие грудной клетки особенно актуальны для тех, кто много времени проводит за компьютером. Систематические обзоры отмечают положительное влияние пилатеса на осанку и способность выполнять бытовые действия.

Отдельное внимание уделяется связи дыхания и движения. Концентрация на технике и плавности создаёт почти медитативный эффект, поддерживая психоэмоциональное состояние. Такая осознанность усиливает контакт с телом и помогает лучше чувствовать его сигналы.

Винни Ю подчёркивает, что пилатес доступен людям разного возраста и уровня подготовки. Для старта не требуется дорогостоящее оборудование: достаточно коврика, а элементы реформера можно адаптировать с помощью подручных средств. В итоге метод становится не просто модным направлением, а практичным инструментом для укрепления силы, подвижности и общего качества жизни.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

