Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пилатес
Пилатес
© wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:10

Делаю одно движение из пилатеса — и живот будто втянулся сам собой

Пилатес давно завоевал репутацию системы, которая сочетает силу, гибкость и осознанность. Его упражнения не просто "качают" мышцы, а выстраивают тело заново — от центра к периферии. Американский физиолог Мишель Олсон из Университета Оберна доказала: правильно выполненные пилатес-движения активируют мышцы живота более чем на 200 % эффективнее обычных скручиваний.

"Когда движение выполняется технично, пресс работает мощнее, чем при любых скручиваниях", — отметила физиолог Мишель Олсон.

Если делать эти шесть упражнений трижды в неделю, но не подряд, через несколько недель вы почувствуете, как тело становится собраннее, а живот — подтянутым и сильным.

Основные принципы тренировки

Главное в пилатесе — дыхание и контроль. Движения выполняются медленно, без рывков, с полным осознанием каждой фазы. Это не тренировка "на скорость", а работа на качество.
Перед началом — разогрейте мышцы: несколько наклонов, вращение плечами, лёгкая растяжка. Подберите коврик с плотным покрытием и удобную одежду, которая не мешает движениям.

Советы шаг за шагом

  1. Modified hundred
    Лягте на спину, согните колени под прямым углом, поднимите ноги. На выдохе поднимите голову и плечи, вытяните руки вдоль тела. Делайте короткие пульсирующие движения руками — пять вдохов, пять выдохов, всего сто движений. Это разогревает корпус и активирует глубокие мышцы пресса.

  2. Roll-up
    Из положения лёжа с вытянутыми ногами и руками тянитесь вверх, поднимаясь по одному позвонку. На вдохе поднимайтесь, на выдохе — опускайтесь обратно. Десять повторов — отличная альтернатива скручиваниям.

  3. Single-leg stretch
    Поднимите голову и плечи, одну ногу согните и подтяните к груди, другую вытяните под углом 45 °. Меняйте ноги в плавном ритме — вдох при смене, выдох при подтягивании. Всего двадцать переключений.

  4. Double-leg stretch
    Из того же положения вытяните руки и ноги в разные стороны, словно растягивая тело. Затем снова сведите колени к груди, а руки верните вдоль ног. Десять повторов укрепляют мышцы кора и улучшают координацию дыхания.

  5. Rolling like a ball
    Сядьте, обхватите голени, поднимите ступни от пола и сбалансируйтесь на копчике. На вдохе перекатитесь назад, на выдохе — вернитесь в исходное положение, не касаясь пола ногами. Это упражнение тренирует баланс и мягко массирует позвоночник.

  6. One-leg teaser
    Лягте на спину, вытяните руки вверх и одну ногу вперёд. На выдохе медленно поднимайтесь, пока руки не потянутся к щиколотке. На вдохе возвращайтесь вниз. Повторите десять раз на каждую ногу.

Ошибки, последствия и альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение.
    Последствие: нагрузка переходит на шею и поясницу.
    Альтернатива: уменьшите амплитуду и сосредоточьтесь на дыхании.

  • Ошибка: поднятые плечи и напряжённая шея.
    Последствие: боль и усталость.
    Альтернатива: держите лопатки направленными вниз, взгляд — в потолок.

  • Ошибка: задержка дыхания.
    Последствие: сниженный эффект и повышенное давление.
    Альтернатива: соблюдайте ритм: вдох — на подготовке, выдох — при усилии.

А что если нет времени на полный комплекс

Если тренировка занимает слишком много времени, выберите три упражнения — hundred, roll-up и double-leg stretch. Они прорабатывают основные зоны и занимают не более десяти минут. Для ускорения результата добавьте короткую прогулку или растяжку вечером.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • улучшает осанку;

  • укрепляет мышцы без перегрузки суставов;

  • подходит для любого уровня подготовки;

  • не требует оборудования — нужен только коврик.

Недостатки:

  • требует концентрации и терпения;

  • результат виден не сразу, а через 3-4 недели.

FAQ

Как часто выполнять эти упражнения?
Достаточно трёх раз в неделю, делая перерывы между тренировками.

Можно ли сочетать пилатес с другими нагрузками?
Да, пилатес прекрасно дополняет бег, йогу и силовые тренировки, помогая избежать травм.

Сколько времени занимает комплекс?
Полная программа — около 20 минут, но даже 10 минут в день дают заметный результат.

Мифы и правда

  • Миф: пилатес — это лёгкая растяжка.
    Правда: это серьёзная силовая работа для глубоких мышц, особенно кора.
  • Миф: без тренажёров результата не будет.
    Правда: классический пилатес развивает тело с собственным весом.
  • Миф: упражнения подходят только женщинам.
    Правда: методика универсальна — пилатес практикуют и профессиональные спортсмены-мужчины.

Три интересных факта

  • В пилатесе насчитывается более 500 упражнений.

  • Первые занятия проходили с пружинными кроватями вместо тренажёров.

  • Многие звёзды Голливуда практикуют пилатес для поддержания формы.

Исторический контекст

Пилатес разработал немец Джозеф Пилатес в начале XX века. Он создал систему, чтобы помочь раненым солдатам восстановить подвижность и силу. Со временем метод стал популярным среди танцоров, спортсменов и врачей. Сегодня пилатес используется в реабилитации, фитнесе и даже в программах для космонавтов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Повесила ремни на дверь — и вот что стало с фигурой через неделю сегодня в 8:10

Простые и универсальные упражнения с TRX, которые помогут подтянуть тело, укрепить мышцы и улучшить осанку без похода в спортзал.

Читать полностью » Делаю всего 7 простых движений каждый день — тело подтянулось так, будто я месяцами жила в спортзале сегодня в 7:10

Семь упражнений, которые помогут подтянуть мышцы, выровнять осанку и подчеркнуть естественные изгибы тела — всё, что нужно для уверенности и красоты движений.

Читать полностью » Села на стул, взяла резинку — и через неделю не узнала себя в зеркале: эффект удивил даже мужа сегодня в 6:10

Простые упражнения с резинкой и стулом помогут проработать всё тело, не выходя из офиса или дома. Узнайте, как укрепить мышцы и зарядиться энергией.

Читать полностью » Делаю всего шесть упражнений с парнем — и мышцы работают так, как не работали никогда: главное, не торопиться сегодня в 5:10

Узнай, как совместные упражнения превращают обычную тренировку в мотивацию, удовольствие и результат — без тренажёров и скуки.

Читать полностью » Открыл секрет мышечной силы: тренировка, которая работает не так, как ты думал сегодня в 4:22

Развитие нейромышечной связи помогает достигать лучших результатов в спорте. Узнайте, как ее улучшить с помощью правильных тренировок и техник.

Читать полностью » Ходила по холмам без результата, пока не изменила одну мелочь — теперь тело в тонусе сегодня в 4:10

Обычная прогулка по холмам может стать эффективной тренировкой, если знать, как правильно держать тело, шагать и использовать руки.

Читать полностью » Узнал секрет идеальных трицепсов: отжимания, которые изменят твоё тело сегодня в 3:26

Обратные отжимания — упражнение для тренировки трицепсов, плеч и груди. Узнайте, как их правильно выполнять и чего стоит избегать.

Читать полностью » Это не йога и не пилатес — упражнение, которое реально омолаживает изнутри сегодня в 3:10

Зарядка, которая не только укрепляет тело, но и замедляет старение на уровне клеток — всего полчаса в день, и ты становишься моложе изнутри.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Купил шины и чуть не попал в неприятности — всё из-за невидимых дефектов
Садоводство
Оставила брюссельскую капусту под снегом — а утром не поверила глазам
Еда
Загружаю мясо в афганский казан с луком и специями — аромат сводит с ума: секрет, который не расскажет никто
Еда
Грибная поляна с курицей: переворачиваю миску — и блюдо сияет шляпками сверху, как в ресторане
Садоводство
Кидала отходы наугад, пока не узнала про три ложки — теперь урожай в два раза больше
Еда
Теперь всегда так: курица в духовке с картофелем под фольгой — аромат на всю квартиру, а готовится само
Красота и здоровье
Грыжа межпозвоночного диска без лечения вызывает хроническую боль и осложнения — Анна Копцева
Дом
В удалении шерсти животных с одежды во время стирки помогают шарики и губка для посуды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet