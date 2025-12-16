Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бицепс
Бицепс
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 3:25

Простая поза из йоги делает руки мощнее, чем гантели: секрет, о котором забыли

Планка с резинкой укрепляет мышцы кора и улучшила баланс — Tom’s Guide

Жим над головой кажется простым упражнением, но в действительности он требует внимательного подхода к технике. Плечевой сустав — один из самых подвижных и уязвимых в теле человека, и неправильная нагрузка может привести к травмам. Чтобы избежать проблем, стоит заранее укрепить мышцы и развить подвижность плеч. Одним из лучших способов подготовиться к жиму является упражнение с собственным весом — отжимания в положении "щука". Об этом сообщает Tom's Guide.

Почему важно укреплять плечи

Плечи участвуют почти во всех движениях верхней части тела и отвечают за устойчивость и осанку. Их стабильность напрямую влияет на качество тренировок и на то, насколько безопасно выполняются силовые упражнения. При жиме над головой нагрузка ложится не только на дельтовидные мышцы, но и на трицепсы, грудные и даже мышцы кора. Поэтому укрепление плечевого пояса — это не просто профилактика травм, а ключ к более эффективным тренировкам.

"Заботьтесь о своих плечах сейчас — и они позаботятся о вас потом", — отмечает тренер в материале издания.

Если жим над головой вызывает дискомфорт или кажется слишком сложным, стоит начать с упражнений, развивающих мобильность. Одно из них — отжимания в положении "щука", которые имитируют вертикальное жимовое движение без дополнительного веса. Дополнительно улучшить форму помогут упражнения вроде подъёма гантелей в стороны, направленные на развитие средней дельты и предотвращение травм плеч.

Что такое отжимания в положении "щука"

Отжимания в положении "щука" (pike push-ups) — это упражнение, напоминающее позу собаки мордой вниз из йоги. Из этого положения человек сгибает руки, опуская макушку головы к полу между ладонями, а затем возвращается обратно. Такое движение создает вертикальную нагрузку на плечи, похожую на ту, что возникает при жиме над головой.

Помимо дельтовидных, активно работают трицепсы, грудные мышцы и мышцы кора. Дополнительным преимуществом становится развитие гибкости задней поверхности бедра, ведь при выполнении упражнения ноги остаются выпрямленными и направленными вверх.

Со временем это упражнение помогает улучшить баланс и стабильность, а также подготовить тело к более сложным вариантам жимов, например к стойке на руках или отжиманиям в стойке.

Как выполнять отжимания в положении "щука"

  1. Встаньте в позу собаки мордой вниз: ладони и ступни на полу, бедра направлены вверх.

  2. Слегка сблизьте руки и ноги, подняв таз выше. Если подколенные сухожилия напряжены, можно немного согнуть колени.

  3. Напрягите мышцы кора и перенесите вес тела вперед, на плечи.

  4. Поднимитесь на носки, чтобы усилить вертикальный угол.

  5. Медленно согните локти, направляя макушку головы к полу перед руками.

  6. Сделайте короткую паузу и вернитесь в исходное положение, сохраняя бедра высоко.

Начните с 6-8 повторений в 3 подходах. С увеличением силы можно постепенно добавлять нагрузку.

"Для усложнения упражнения можно поставить ноги на скамью или ящик, а также использовать гантели для уменьшения нагрузки на запястья", — говорится в публикации Tom's Guide.

Более продвинутый вариант — выполнение отжиманий с опорой ног на фитнес-мяч. Это создает дополнительную нестабильность и заставляет активнее работать мышцы стабилизаторы. Если же нужно облегчить задачу, можно сильнее согнуть колени или использовать блок, ограничивающий глубину опускания головы.

Как включить упражнение в тренировку

Отжимания в положении "щука" можно добавить в разминку перед жимом штанги или гантелей, чтобы разогреть плечи и активировать мышцы кора. Также это упражнение хорошо подходит для домашних тренировок без оборудования — оно помогает развивать силу, устойчивость и координацию движений.

Регулярное выполнение "щуки" укрепляет плечевой пояс, делает технику жима над головой стабильнее и помогает избежать перегрузки суставов. Кроме того, оно улучшает контроль над телом и повышает общую функциональную силу, что полезно не только спортсменам, но и всем, кто заботится о правильной осанке. Для дополнительной работы с корпусом можно попробовать планку с резинкой, которая помогает укрепить мышцы кора и улучшить баланс.

В итоге грамотная подготовка через простые упражнения с собственным весом помогает значительно повысить эффективность силовых тренировок. Отжимания в положении "щука" — это шаг к более сильным, стабильным и здоровым плечам, которые готовы выдержать любую нагрузку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скалолазание задействует мышцы всего тела — Рафаэль Петель, инструктор вчера в 11:03
Полная перезагрузка: редкое состояние, когда мышцы горят, а внутренний шум внезапно исчезает

Скалолазание развивает силу, выносливость и концентрацию, помогает справляться со стрессом и укрепляет тело и разум, подходя людям с разным уровнем подготовки.

Читать полностью » Утренняя разминка улучшила кровообращение и гибкость суставов — исследователи вчера в 9:25
Утро, коврик и восемь минут — и талия становится уже, чем в двадцать

После 50 лет упражнения для кора становятся ключом к устойчивости и здоровью спины. Простая 8-минутная программа укрепит мышцы без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Велотренировки укрепляют мышцы ног и пресса — специалисты SELF Magazine вчера в 7:10
Села на спиннинг ради интереса — через неделю не узнала свои ноги

Не бойтесь громкой музыки и быстрой езды: спиннинг — это мощная кардио-тренировка, которая укрепляет тело, снимает стресс и дарит заряд энергии на весь день.

Читать полностью » Фитнес-бокс задействует мышцы всего тела без спаррингов — Александр Мезьер, тренер вчера в 5:46
Фитнес-бокс превратился в полноценную тренировку — тело меняется уже после первых занятий

Фитнес-бокс превращает элементы бокса в динамичную и безопасную тренировку, объединяя кардио, силовую нагрузку и эмоциональную разрядку.

Читать полностью » Ежедневные упражнения улучшают гибкость позвоночника — физиотерапевты вчера в 3:26
Скованность — новый вирус офиса: простая растяжка работает лучше йоги

Фитнес-тренер рассказал, как простая ежедневная растяжка способна снять боль и вернуть гибкость пояснице. Лучшие советы и упражнения от врачей-физиотерапевтов.

Читать полностью » Музыка снижает усталость во время пробежек — учёные Брюнельского университета вчера в 1:10
Никогда не думала, что музыка может заменить мотивацию на тренировке

Музыка способна не только задать темп, но и изменить восприятие спорта. Как правильно подобрать ритм и создать плейлист.

Читать полностью » Бег усиливает аппетит и может повысить суточное потребление калорий — Femina 14.12.2025 в 23:38
Километры есть, минуса нет: бег запускает скрытые механизмы, из-за которых вес упрямо держится

Бег считается одним из лучших способов похудеть, но иногда вес, наоборот, растёт. Разбираемся, почему это происходит и как скорректировать тренировки без отказа от пробежек.

Читать полностью » Кубанские боксёры успешно выступили на турнире в Дубае — Кондратьев 14.12.2025 в 21:38
Кубань снова в ударе: боксёры из края громко заявили о себе на мировом турнире

Кубанские боксеры завоевали золото, серебро и бронзу на турнире в Дубае, внеся вклад в победу сборной России.

Читать полностью »

Новости
Экономика
В 10 регионах России пенсии неработающих пенсионеров превышают 30 тыс. рублей — ТАСС
Общество
В автошколах России начнут обучать работе системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС — ТАСС
Мир
Президент США обратился к Китаю с просьбой о помиловании осужденного Джимми Лая — ТАСС
Общество
Федеральное финансирование получит проект обновления аэропорта Певека на сумму 784 млн рублей — ТАСС
Общество
Росавиация разрабатывает проект для обеспечения интернета на борту российских самолётов — ТАСС
Питомцы
Немецкие исследователи зафиксировали индивидуальные тембры мурлыканья — Scientific Reports
Наука
Бессонница уменьшает число циркулирующих NK-клеток — Университет Таиба
Красота и здоровье
Холодные цвета не рекомендовали для Нового года 2026 — стилисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet