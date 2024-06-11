В России цена пикапа Ambertruck Work, собранного на калининградском заводе "Автотор", была снижена в рамках стимуляции спроса на легкие коммерческие автомобили. До конца июля 2024 года его можно приобрести за 2,6 млн рублей вместо изначальных 3 млн рублей.

Автомобиль, предназначенный для сельскохозяйственных и строительных работ, имеет дизельный двигатель объемом 2,5 литра, полный привод, блокировку заднего дифференциала, грузоподъемность 900 кг и грузовую платформу 2,3 куб. м. Продукт рассчитан на 10 лет эксплуатации или 400 тыс. км пробега до капитального ремонта.

Ambertruck Work основан на китайском JMC Vigus, сообщает За Рулем.

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