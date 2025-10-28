Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:36

Обычные голуби оказались биологическим оружием: горожане рискуют подхватить опасные инфекции

Александр Мясников предупредил об опасности голубей для здоровья человека

Городские голуби, которых многие привыкли считать безобидными, на самом деле могут представлять опасность для здоровья человека. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

"Голуби переносят хламидиоз и сальмонеллёз", — подчеркнул Александр Мясников, добавив, что именно поэтому в городах предпринимаются меры для уменьшения численности этих птиц, включая использование специальных отпугивающих устройств.

Чем опасны голуби для человека

Голуби часто становятся переносчиками инфекций, опасных для людей. Основные из них — орнитоз (птичий хламидиоз) и сальмонеллёз.

Орнитоз (хламидиоз птиц) вызывается бактерией Chlamydia psittaci, которая передаётся человеку при вдыхании пыли, содержащей частицы помёта или перьев заражённых птиц. Болезнь может проявляться лихорадкой, кашлем и воспалением лёгких.

Сальмонеллёз передаётся через загрязнённые поверхности, воду и корм, заражённые экскрементами птиц. Он вызывает пищевое отравление и кишечные расстройства, опасные для детей и пожилых людей.

Особенно высок риск заражения при контакте с местами скопления голубей — на площадях, крышах, чердаках и подоконниках.

Почему численность голубей ограничивают

По словам Мясникова, многие города пытаются контролировать популяцию голубей, чтобы снизить риск распространения инфекций. Используются отпугивающие устройства, акустические системы и специальные шипы, препятствующие гнездованию птиц на зданиях.

Тем не менее, врач признал, что борьба с голубями в советское время часто проводилась жёсткими методами.

"Когда я был ребёнком, состоял в клубе юных биологов Московского зоопарка и видел, как его сотрудники отстреливали голубей. Тогда я получил психологическую травму", — поделился Мясников.

Он рассказал, что двое мужчин отстреливали птиц из духовых ружей, а затем убивали их вручную.

"Представляете, для ребёнка в шестом классе какая это была психологическая травма? Я до сих пор это помню", — добавил врач.

Эпидемиологическая сторона вопроса

Врачи и ветеринары отмечают: главная проблема заключается не столько в самих голубях, сколько в отсутствии санитарного контроля. В крупных городах птицы питаются отходами, что делает их потенциальными носителями не только бактерий, но и паразитов.

Исследования показывают, что до 30% городских голубей заражены возбудителями хламидиоза, а до 20% - сальмонеллёзом. Эти микроорганизмы могут сохраняться в пыли и помёте до нескольких недель.

Как защититься от возможного заражения

  1. Не кормить голубей с рук и не позволять детям контактировать с ними.

  2. Избегать мест массового скопления птиц.

  3. Не трогать перья и помёт, найденные на улице или балконе.

  4. Использовать перчатки и дезинфекцию при уборке.

  5. Закрывать форточки и вентиляционные отверстия, если рядом обитают голуби.

Если после контакта с птицами появляются симптомы вроде кашля, температуры или слабости, стоит обратиться к врачу и сообщить о возможном источнике заражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать голубей безвредными городскими жителями.
Последствие: риск заражения инфекциями.
Альтернатива: соблюдать элементарные правила гигиены и избегать прямого контакта.

Ошибка: кормить голубей на улице.
Последствие: рост численности птиц и антисанитария.
Альтернатива: поддерживать чистоту и не оставлять пищевые отходы.

Ошибка: игнорировать санитарную обработку мест скопления голубей.
Последствие: распространение пыли с возбудителями болезней.
Альтернатива: проводить регулярную уборку и дезинфекцию.

Мифы и правда

Миф: голуби безопасны, если выглядят здоровыми.
Правда: многие из них переносят инфекции бессимптомно.

Миф: болезни от голубей передаются только при укусе.
Правда: заражение чаще происходит при вдыхании заражённой пыли.

Миф: если кормить голубей хлебом, они не причинят вреда.
Правда: кормление привлекает птиц и увеличивает риск антисанитарии.

3 интересных факта

  1. Голуби способны переносить более 60 видов микроорганизмов, опасных для человека.

  2. В Европе действуют программы по контролю рождаемости голубей, чтобы снизить их численность гуманным способом.

  3. В античные времена голубей считали символом мира и любви, но уже в XX веке они стали одной из главных городских санитарных проблем.

Исторический контекст

В СССР борьба с голубями велась системно: санитарные службы регулярно проводили отлов и отстрел птиц, опасаясь распространения инфекций. Сегодня подход изменился — акцент смещён на профилактику и гуманные методы регулирования численности, включая ультразвуковые отпугиватели и контрацептивные корма.

