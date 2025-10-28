Обычные голуби оказались биологическим оружием: горожане рискуют подхватить опасные инфекции

Городские голуби, которых многие привыкли считать безобидными, на самом деле могут представлять опасность для здоровья человека. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

"Голуби переносят хламидиоз и сальмонеллёз", — подчеркнул Александр Мясников, добавив, что именно поэтому в городах предпринимаются меры для уменьшения численности этих птиц, включая использование специальных отпугивающих устройств.

Чем опасны голуби для человека

Голуби часто становятся переносчиками инфекций, опасных для людей. Основные из них — орнитоз (птичий хламидиоз) и сальмонеллёз.

• Орнитоз (хламидиоз птиц) вызывается бактерией Chlamydia psittaci, которая передаётся человеку при вдыхании пыли, содержащей частицы помёта или перьев заражённых птиц. Болезнь может проявляться лихорадкой, кашлем и воспалением лёгких.

• Сальмонеллёз передаётся через загрязнённые поверхности, воду и корм, заражённые экскрементами птиц. Он вызывает пищевое отравление и кишечные расстройства, опасные для детей и пожилых людей.

Особенно высок риск заражения при контакте с местами скопления голубей — на площадях, крышах, чердаках и подоконниках.

Почему численность голубей ограничивают

По словам Мясникова, многие города пытаются контролировать популяцию голубей, чтобы снизить риск распространения инфекций. Используются отпугивающие устройства, акустические системы и специальные шипы, препятствующие гнездованию птиц на зданиях.

Тем не менее, врач признал, что борьба с голубями в советское время часто проводилась жёсткими методами.

"Когда я был ребёнком, состоял в клубе юных биологов Московского зоопарка и видел, как его сотрудники отстреливали голубей. Тогда я получил психологическую травму", — поделился Мясников.

Он рассказал, что двое мужчин отстреливали птиц из духовых ружей, а затем убивали их вручную.

"Представляете, для ребёнка в шестом классе какая это была психологическая травма? Я до сих пор это помню", — добавил врач.

Эпидемиологическая сторона вопроса

Врачи и ветеринары отмечают: главная проблема заключается не столько в самих голубях, сколько в отсутствии санитарного контроля. В крупных городах птицы питаются отходами, что делает их потенциальными носителями не только бактерий, но и паразитов.

Исследования показывают, что до 30% городских голубей заражены возбудителями хламидиоза, а до 20% - сальмонеллёзом. Эти микроорганизмы могут сохраняться в пыли и помёте до нескольких недель.

Как защититься от возможного заражения

Не кормить голубей с рук и не позволять детям контактировать с ними. Избегать мест массового скопления птиц. Не трогать перья и помёт, найденные на улице или балконе. Использовать перчатки и дезинфекцию при уборке. Закрывать форточки и вентиляционные отверстия, если рядом обитают голуби.

Если после контакта с птицами появляются симптомы вроде кашля, температуры или слабости, стоит обратиться к врачу и сообщить о возможном источнике заражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать голубей безвредными городскими жителями.

Последствие: риск заражения инфекциями.

Альтернатива: соблюдать элементарные правила гигиены и избегать прямого контакта.

• Ошибка: кормить голубей на улице.

Последствие: рост численности птиц и антисанитария.

Альтернатива: поддерживать чистоту и не оставлять пищевые отходы.

• Ошибка: игнорировать санитарную обработку мест скопления голубей.

Последствие: распространение пыли с возбудителями болезней.

Альтернатива: проводить регулярную уборку и дезинфекцию.

Мифы и правда

• Миф: голуби безопасны, если выглядят здоровыми.

Правда: многие из них переносят инфекции бессимптомно.

• Миф: болезни от голубей передаются только при укусе.

Правда: заражение чаще происходит при вдыхании заражённой пыли.

• Миф: если кормить голубей хлебом, они не причинят вреда.

Правда: кормление привлекает птиц и увеличивает риск антисанитарии.

3 интересных факта

Голуби способны переносить более 60 видов микроорганизмов, опасных для человека. В Европе действуют программы по контролю рождаемости голубей, чтобы снизить их численность гуманным способом. В античные времена голубей считали символом мира и любви, но уже в XX веке они стали одной из главных городских санитарных проблем.

Исторический контекст

В СССР борьба с голубями велась системно: санитарные службы регулярно проводили отлов и отстрел птиц, опасаясь распространения инфекций. Сегодня подход изменился — акцент смещён на профилактику и гуманные методы регулирования численности, включая ультразвуковые отпугиватели и контрацептивные корма.