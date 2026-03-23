Пернатые нарушители спокойствия: безобидная подкормка голубей превращается в конфликт

Массовое скопление голубей в жилых кварталах и на парковках стало серьезной проблемой для горожан, вызывая жалобы на загрязнение общественных пространств. Биологические привычки сизокрылых привязывать места кормежки к антропогенным ландшафтам провоцируют конфликты между местными жителями и любителями пернатых. Эксперты подчеркивают, что птицы лишь адаптируются к доступным ресурсам, создавая неудобства, которые приводят к инициативам по ограничению подкормки на муниципальном уровне. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин пояснил, что стремление людей подкармливать голубей вблизи окон или стоянок автомобилей закономерно вызывает раздражение соседей из-за продуктов жизнедеятельности птиц. По мнению основателя приюта "Орнитарий", кормовые локации целесообразно переносить в парковые зоны и удаленные скверы, где присутствие стай не нарушит эстетику двора.

"Отдельные муниципалитеты пытались вводить штрафы за кормление голубей, но это не федеральная практика. При этом сами птицы ни в чем не виноваты — они живут рядом с человеком и являются частью городской среды. Это мирные и полезные птицы, которых на протяжении тысячелетий использовали как средство связи, в том числе в военное время. Поэтому проблема заключается не в голубях, а в том, как люди выстраивают с ними взаимодействие", — сказал Вадим Мишин.

Специалист обратил внимание на важность качественного состава рациона, отметив, что привычный белый хлеб не должен становиться основной пищей для городских птиц. Вместо хлебобулочных изделий эксперт рекомендует использовать просо, дробленую кукурузу, овес или геркулес, которые обладают оптимальной пищевой ценностью. Вадим Мишин также предупредил о необходимости тщательной гигиены кормушек, чтобы предотвратить развитие плесени, гнилостных бактерий и распространение инфекций, опасных для здоровья пернатых.