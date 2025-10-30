Самое недооценённое животное: почему свиньи ближе к человеку, чем кажется
Собаки традиционно считаются самыми умными домашними животными, однако у них появился неожиданный конкурент — свиньи. Как рассказал в интервью изданию АБН24 ветеринар Дмитрий Костин, эти животные обладают удивительно высоким уровнем интеллекта и по когнитивным способностям могут соперничать с четырёхлетним ребёнком.
Недооценённый интеллект свиней
"Они быстро учатся, решают логические задачи, распознают свои имена и умеют осваивать простые задания. Мы привыкли считать свиней грязными и глупыми, но это одно из самых недооценённых животных", — объяснил ветеринар Дмитрий Костин.
Свиньи действительно умеют не только выполнять команды, но и осмысленно взаимодействовать с окружающей средой. Эксперименты показали, что они способны отличать предметы по форме и цвету, запоминать последовательности действий и даже пользоваться зеркалом для поиска спрятанных предметов.
Их обучаемость настолько высока, что в некоторых странах свиней используют в терапевтических и исследовательских программах, где требуется быстрое усвоение навыков.
Социальный интеллект и эмоции
По словам Костина, свиньи обладают развитым социальным интеллектом. Они запоминают других особей, способны распознавать эмоциональные сигналы и выстраивать сложные отношения внутри стада.
Такое поведение говорит о наличии эмпатии - способности сопереживать. Животные могут утешать друг друга и проявлять тревогу, если кто-то из сородичей испытывает боль или стресс.
Учёные отмечают, что у свиней хорошо развиты зоны мозга, отвечающие за эмоции и память, что делает их близкими к собакам и даже к некоторым приматам по уровню осознанности.
Собаки и свиньи: разные типы ума
Ветеринар пояснил, что если псы выигрывают в преданности и подчинении командам, то свиньи превосходят в самостоятельном мышлении и адаптации.
Собаки на протяжении тысяч лет были выведены для сотрудничества с человеком, поэтому их интеллект ориентирован на взаимодействие и выполнение команд. Свиньи же сохраняют более независимый тип мышления - они лучше решают нестандартные задачи и быстрее приспосабливаются к изменениям в среде.
Это делает их одними из самых гибких и адаптивных животных, способных быстро находить решения без внешних подсказок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Считать свиней глупыми и не способными к обучению
|Недооценка их потенциала и когнитивных возможностей
|Относиться к свиньям как к интеллектуально развитым существам
|Оценивать интеллект только по способности выполнять команды
|Исключение самостоятельного мышления
|Учитывать умение адаптироваться и решать задачи
|Игнорировать эмоциональные способности животных
|Ошибочное представление об их поведении
|Признавать проявления эмпатии и социального взаимодействия
Таблица: сравнение когнитивных способностей собак и свиней
|Навык
|Собаки
|Свиньи
|Обучаемость
|Отлично выполняют команды человека
|Быстро усваивают логику и причинно-следственные связи
|Эмоциональный интеллект
|Чувствуют настроение хозяина
|Проявляют эмпатию к сородичам
|Социальность
|Зависят от человека
|Формируют устойчивые связи внутри стада
|Адаптивность
|Требуют поддержки и тренировок
|Самостоятельно ищут решения в новых условиях
|Память
|Хорошо запоминают запахи и голоса
|Запоминают маршруты, особей и события
Три интересных факта
-
В экспериментах свиньи научились управлять джойстиком, перемещая курсор на экране ради лакомства.
-
Эти животные узнают себя в зеркале - способность, присущая лишь немногим видам, включая человекообразных обезьян и дельфинов.
-
Свиньи способны учиться друг у друга, наблюдая за действиями сородичей — редкое проявление коллективного интеллекта.
Исторический контекст
-
Первые наблюдения за поведением свиней как разумных животных были проведены зоологами ещё в XIX веке.
-
В XX веке этологи начали включать их в исследования когнитивных функций, ранее проводимые только с приматами.
-
Сегодня свиньи активно участвуют в программах по изучению интеллекта животных и в проектах по терапии людей с аутизмом.
FAQ
Можно ли дрессировать свиней, как собак?
Да, свиньи прекрасно поддаются дрессировке и могут выполнять простые команды: приносить предметы, открывать двери, ходить на поводке.
Помнят ли свиньи людей?
Да, они запоминают человека по голосу, запаху и даже поведению — и способны проявлять привязанность.
Можно ли держать свинью как домашнего питомца?
Мини-пиги стали популярными именно из-за интеллекта и дружелюбия, однако им требуется много внимания и пространства.
Мифы и правда
-
Миф: свиньи грязные и неопрятные.
Правда: они очень чистоплотны и выбирают отдельные места для отдыха и питания.
-
Миф: свиньи не способны к эмоциям.
Правда: эти животные проявляют радость, грусть и сочувствие.
-
Миф: собаки умнее всех животных.
Правда: интеллект животных разнообразен — свиньи превосходят собак в решении логических задач.
Вывод
Свиньи — удивительно умные, чувствительные и социальные животные, чьи когнитивные способности не уступают, а порой и превосходят способности собак. Их интеллект — это не только способность обучаться, но и умение мыслить, запоминать и проявлять эмоции. Возможно, пришло время пересмотреть привычные представления и признать: одни из самых разумных существ на ферме — вовсе не собаки, а свиньи.
