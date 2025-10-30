Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Домашняя свинья
Домашняя свинья
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 23:18

Самое недооценённое животное: почему свиньи ближе к человеку, чем кажется

Ветеринар Дмитрий Костин: свиньи по уровню интеллекта могут соперничать с собаками

Собаки традиционно считаются самыми умными домашними животными, однако у них появился неожиданный конкурент — свиньи. Как рассказал в интервью изданию АБН24 ветеринар Дмитрий Костин, эти животные обладают удивительно высоким уровнем интеллекта и по когнитивным способностям могут соперничать с четырёхлетним ребёнком.

Недооценённый интеллект свиней

"Они быстро учатся, решают логические задачи, распознают свои имена и умеют осваивать простые задания. Мы привыкли считать свиней грязными и глупыми, но это одно из самых недооценённых животных", — объяснил ветеринар Дмитрий Костин.

Свиньи действительно умеют не только выполнять команды, но и осмысленно взаимодействовать с окружающей средой. Эксперименты показали, что они способны отличать предметы по форме и цвету, запоминать последовательности действий и даже пользоваться зеркалом для поиска спрятанных предметов.

Их обучаемость настолько высока, что в некоторых странах свиней используют в терапевтических и исследовательских программах, где требуется быстрое усвоение навыков.

Социальный интеллект и эмоции

По словам Костина, свиньи обладают развитым социальным интеллектом. Они запоминают других особей, способны распознавать эмоциональные сигналы и выстраивать сложные отношения внутри стада.

Такое поведение говорит о наличии эмпатии - способности сопереживать. Животные могут утешать друг друга и проявлять тревогу, если кто-то из сородичей испытывает боль или стресс.

Учёные отмечают, что у свиней хорошо развиты зоны мозга, отвечающие за эмоции и память, что делает их близкими к собакам и даже к некоторым приматам по уровню осознанности.

Собаки и свиньи: разные типы ума

Ветеринар пояснил, что если псы выигрывают в преданности и подчинении командам, то свиньи превосходят в самостоятельном мышлении и адаптации.

Собаки на протяжении тысяч лет были выведены для сотрудничества с человеком, поэтому их интеллект ориентирован на взаимодействие и выполнение команд. Свиньи же сохраняют более независимый тип мышления - они лучше решают нестандартные задачи и быстрее приспосабливаются к изменениям в среде.

Это делает их одними из самых гибких и адаптивных животных, способных быстро находить решения без внешних подсказок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Считать свиней глупыми и не способными к обучению Недооценка их потенциала и когнитивных возможностей Относиться к свиньям как к интеллектуально развитым существам
Оценивать интеллект только по способности выполнять команды Исключение самостоятельного мышления Учитывать умение адаптироваться и решать задачи
Игнорировать эмоциональные способности животных Ошибочное представление об их поведении Признавать проявления эмпатии и социального взаимодействия

Таблица: сравнение когнитивных способностей собак и свиней

Навык Собаки Свиньи
Обучаемость Отлично выполняют команды человека Быстро усваивают логику и причинно-следственные связи
Эмоциональный интеллект Чувствуют настроение хозяина Проявляют эмпатию к сородичам
Социальность Зависят от человека Формируют устойчивые связи внутри стада
Адаптивность Требуют поддержки и тренировок Самостоятельно ищут решения в новых условиях
Память Хорошо запоминают запахи и голоса Запоминают маршруты, особей и события

Три интересных факта

  1. В экспериментах свиньи научились управлять джойстиком, перемещая курсор на экране ради лакомства.

  2. Эти животные узнают себя в зеркале - способность, присущая лишь немногим видам, включая человекообразных обезьян и дельфинов.

  3. Свиньи способны учиться друг у друга, наблюдая за действиями сородичей — редкое проявление коллективного интеллекта.

Исторический контекст

  1. Первые наблюдения за поведением свиней как разумных животных были проведены зоологами ещё в XIX веке.

  2. В XX веке этологи начали включать их в исследования когнитивных функций, ранее проводимые только с приматами.

  3. Сегодня свиньи активно участвуют в программах по изучению интеллекта животных и в проектах по терапии людей с аутизмом.

FAQ

Можно ли дрессировать свиней, как собак?
Да, свиньи прекрасно поддаются дрессировке и могут выполнять простые команды: приносить предметы, открывать двери, ходить на поводке.

Помнят ли свиньи людей?
Да, они запоминают человека по голосу, запаху и даже поведению — и способны проявлять привязанность.

Можно ли держать свинью как домашнего питомца?
Мини-пиги стали популярными именно из-за интеллекта и дружелюбия, однако им требуется много внимания и пространства.

Мифы и правда

  • Миф: свиньи грязные и неопрятные.
    Правда: они очень чистоплотны и выбирают отдельные места для отдыха и питания.

  • Миф: свиньи не способны к эмоциям.
    Правда: эти животные проявляют радость, грусть и сочувствие.

  • Миф: собаки умнее всех животных.
    Правда: интеллект животных разнообразен — свиньи превосходят собак в решении логических задач.

Вывод

Свиньи — удивительно умные, чувствительные и социальные животные, чьи когнитивные способности не уступают, а порой и превосходят способности собак. Их интеллект — это не только способность обучаться, но и умение мыслить, запоминать и проявлять эмоции. Возможно, пришло время пересмотреть привычные представления и признать: одни из самых разумных существ на ферме — вовсе не собаки, а свиньи.

