Продажи падают, а рынок дрожит: пикапы в России перестали быть обычными машинами
Продажи новых пикапов в России продолжают демонстрировать устойчивое падение, опережая общий спад автомобильного рынка. Октябрь 2025 года отметился заметным снижением спроса на этот сегмент: в стране было продано всего 2 325 новых пикапов, что на 33,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий рынок легковых и коммерческих автомобилей сократился лишь на 3,2%, что говорит о том, что трудности коснулись именно сегмента пикапов.
Лидеры продаж
Несмотря на падение общего спроса, некоторые бренды всё ещё удерживают позиции в топе. Безусловным лидером остаётся китайский JAC, реализовавший 599 автомобилей, что составляет 25,7% от всего объёма продаж. На втором месте находится ещё один китайский бренд — Great Wall с 346 проданными единицами. Тройку лидеров замыкает Changan, чьи продажи составили 277 автомобилей.
Следом за ними располагаются американский RAM, не имеющий официального представительства в России, с 234 проданными автомобилями, и отечественный Sollers с 226 единицами. Российский УАЗ, традиционно присутствовавший в топ-5, уже второй месяц подряд выпал из лидирующей пятёрки, продемонстрировав 207 проданных автомобилей.
Динамика продаж и тенденции рынка
Снижение интереса к пикапам в России наблюдается уже восемь месяцев подряд, начиная с марта 2025 года. За десять месяцев года было реализовано 17,5 тыс. новых пикапов, что на 27% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Эксперты отмечают, что сегмент пикапов наиболее чувствителен к колебаниям экономики и спроса на коммерческие автомобили.
Советы шаг за шагом для покупателя пикапа
-
Определите, для чего нужен пикап: работа, путешествия, семейные поездки.
-
Сравните характеристики моделей, включая грузоподъёмность, объём багажника и расход топлива.
-
Учтите доступность сервисного обслуживания и наличие запчастей.
-
Рассмотрите стоимость страховки и регистрацию автомобиля.
-
Пройдите тест-драйв перед окончательным выбором.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка пикапа без учёта реальных потребностей.
Последствие: высокие эксплуатационные расходы и неудобство в повседневной жизни.
Альтернатива: сначала оценить реальные задачи, затем выбирать подходящую модель.
-
Ошибка: игнорирование сервиса и гарантии.
Последствие: долгие ремонты и дополнительные затраты.
Альтернатива: выбирать бренды с развитой сервисной сетью.
FAQ
Как выбрать пикап для города и работы?
Ориентируйтесь на габариты, расход топлива и грузоподъёмность, учитывайте парковку и маневренность.
Сколько стоит страховка для пикапа?
Цена зависит от модели, года выпуска и региона, но в среднем на 10-15% дороже, чем для легкового автомобиля.
Что лучше: китайский или отечественный пикап?
Китайские модели обычно дешевле и оснащены современными функциями, отечественные проще в ремонте и обслуживании.
Мифы и правда
-
Миф: пикапы — только для коммерческих целей.
Правда: они подходят и для активного отдыха, путешествий и перевозки крупногабаритных грузов.
-
Миф: китайские пикапы ненадёжны.
Правда: современные модели демонстрируют достойную сборку и оснащение.
