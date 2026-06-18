Сырость в теплице превращается в катастрофу: игнорирование простых правил уничтожило труды тысяч дачников

Во второй половине лета на даче то моросит, то тянет туманом — и кажется, что всё вокруг влажное даже на ощупь. Знакомая ситуация: утром открываешь теплицу, а под пленкой уже сырость, воздух стоит густой, и только к обеду солнце пробивается ненадолго. На таком фоне фитофтороз по томатам и картофелю "ходит" быстро: пока заметишь первые пятна, часть урожая уже фактически потеряна. Особенно часто это случается, когда посадки загущены, а проветривание организовано через раз. Поэтому главный ход — не лечить начавшуюся болезнь, а снижать риск заражения заранее, пока погода ещё не довела до беды.

"Главная ошибка — ждать первых пятен и пытаться "догнать” болезнь. Влажный воздух, разница температур днём и ночью и плохая циркуляция создают условия, когда возбудители быстро распространяются. Поэтому в теплице критично наладить проветривание, не загущать посадки и регулярно убирать пасынки. А биопрепараты и защитные обработки лучше планировать заранее, с первых этапов роста". Агроном-эксперт по растениеводству и защитным мерам Наталья Полетаева

Что такое фитофтороз и почему он стартует в сырость

Фитофтороз вызывают грибоподобные организмы из рода Phytophthora - оомицеты, которые живут как паразиты высших растений. Зимуют они в почве и на заражённых растительных остатках, а дальше разлетаются ветром, переносятся каплями воды, насекомыми и даже при работе садовым инструментом.

В период затяжных дождей и при температуре воздуха примерно 15-20°С распространение ускоряется: патогены поражают растения и в открытом, и в защищённом грунте. Это как раз тот сезон, когда огородники начинают замечать "маячки" по листве, хотя раньше всё выглядело спокойно.

Есть несколько условий, которые болезнь любит сильнее всего: влажность воздуха 80-90%, заметная разница между дневной и ночной температурой, плохая циркуляция воздуха и повышенное количество азота в почве. Если совпали сразу несколько пунктов, ожидать мягкого течения не приходится.

Отдельный момент — споры фитопатогенов легко попадают на посадки во время дождя и при поливе, особенно когда внизу листья касаются земли. Поэтому профилактика — это не только "чем обработать", но и как устроить грядку, воздух и уход так, чтобы листва дольше оставалась сухой. Подробнее о том, как разруливать проблемы с влагой и посадками в теплице, может подсказать материал про правильный полив: Сгниют на корню золотое правило полива в теплице, которое спасет ваши помидоры.

Как распознать болезнь на томатах

Фитофтороз томатов обычно начинается с листьев и стеблей. На них появляются серо-бурые пятна разной формы, и по краю заметна светлая кайма — это один из самых узнаваемых признаков.

Если заглянуть на обратную сторону листа, там появляются тёмные участки, а сверху они покрываются белым налётом. Именно этот налёт связан со спорами фитопатогена и говорит, что болезнь уже "включилась" и активно распространяется.

Когда фитофтороз доходит до плодов, потери бывают жёсткими: болезнь поражает и зелёные, и уже созревающие томаты. На плодах возникают плотные коричневые пятна разной формы; дальше плоды быстро буреют и загнивают.

Чтобы не пропустить ранние симптомы не только у томатов, а в целом по паслёновым культурам, удобно держать под рукой материалы-"определители" болезней. Например, Хватит кормить ботву как правильно подкормить свеклу, чтобы все силы ушли в корнеплод полезен тем, что напоминает: питание и режим ухода тоже влияют на устойчивость растений к инфекциям, хотя речь в статье про другую культуру.

Три приёма профилактики: воздух, формировка, регулярные обработки

Первое — обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. В теплице и парниках помогают освещение и правильное формирование растений, а ещё - постоянное проветривание. Форточки и двери лучше открывать не только в жару, но и в прохладную погоду, если это позволяет снизить влажность внутри.

После внекорневых подкормок и обработок проветривание становится особенно важным: сырой "туман" после работы — частая причина, почему болезни стартуют быстрее. А вот в дождливую и туманную погоду теплицы и парники стоит закрывать, чтобы лишний раз не засасывать с улицы влагу.

Второй приём — не загущать посадки. Многие дачники хотят поставить максимум растений в теплицу и тем самым перекрывают доступ воздуха. В итоге сложнее нормально обрабатывать кусты, листья плохо просыхают, и условия для фитофтороза складываются лучше.

По расстояниям ориентирами служат такие рамки: супердетерминантные и компактные штамбовые томаты можно высаживать плотнее — 35-40 см в ряду. Для раскидистых детерминантных и индетерминантных лучше выдерживать 50-60 см между кустами и 70-90 см между рядами. Если посадка плотнее, то это допустимо только при выращивании слабооблиственных растений, сформированных в один стебель.

Третий приём — регулярные обработки и работа с почвенной микрофлорой. Возбудители находятся в почве, поэтому грунт в теплице и на грядке обрабатывают биопрепаратами на основе сенной палочки, триходермы и других полезных микроорганизмов: Атлант, Бактерра, Триходерма Вериде, Тетрис и прочие. Параллельно такие же биопрепараты используют для опрыскивания надземной части на протяжении периода вегетации — начиная с посадки на постоянное место.

Биологические обработки можно совмещать с листовой подкормкой. Для растворов используют минеральные и органоминеральные удобрения вроде Здравень Турбо, ВитАмин, Секвестрен турбо, Кристалон Красный и другие. Идея простая: полезные микроорганизмы должны подавлять развитие болезнетворных грибов и бактерий, а сами растения — держаться крепче.

Отдельно упоминается препарат Силар: он создаёт на поверхности защитную антисептическую плёнку, мешающую проникновению фитопатогенов в ткани. Действующее вещество — полидиаллилдиметиламмоний хлорид: оно стимулирует развитие растений и усиливает сопротивляемость болезням. Первый раз опрыскивают в начале цветения или образования завязей, затем ещё два раза с интервалом 10-14 дней; применять можно и в период созревания плодов, он позиционируется как безопасный для человека и окружающей среды.

"Когда ведёте томаты, важно не только чем обрабатывать, но и как вырастить куст. Пасынки забирают питание, загущают посадки и мешают проветриванию — в результате влажность держится дольше. Если завязи уже есть на пасынке, его лучше не вырезать полностью, а прищипнуть верхушку. Плюс нижние листья рядом с землёй стоит удалять, когда на первой кисти начинается созревание или набирается примерно 80% массы". Аграном, эксперт по растениеводству и садовому дизайну Елена Малинина

Работы по обработке проводят в сухую и безветренную погоду — до восхода или после захода солнца. Перед стартом подбирают насадку для мелкодисперсного опрыскивания, чтобы раствор ложился ровно по листьям. Если обработка идёт в защищённом грунте, после процедуры двери и окна теплицы держат открытыми до полного высыхания влаги на листьях.

Накануне обработки томаты готовят: удаляют ненужные пасынки и все листья с признаками болезней, плюс срезают нижние листья, которые растут у самой земли. Это снижает контакт листвы с влажной поверхностью и уменьшает шансы, что инфекция будет распространяться быстрее.

Мульчирование: зачем оно нужно против фитофтороза

Мульчирование грядок с томатами помогает в быту: уход становится проще, поливать приходится реже, а температура грунта держится стабильнее. Под мульчей земля не перегревается в жаркие дни и медленнее остывает в холод.

Главный плюс именно против фитофтороза — мульча уменьшает испарение влаги и снижает контакт листьев с почвой. Кроме того, плотный слой препятствует тому, чтобы споры попадали на кусты каплями воды во время дождя или полива — а это напрямую влияет на риск болезни.

В качестве мульчи используют сено, солому, костру льна, раскисленный торф, щепу или перепревшие опилки. Органика со временем разлагается и дополнительно питает томаты, но важно не укладывать свежескошенную траву слишком близко к стеблям — иначе она может начать преть.

Если хочется закрыть тему профилактики "вокруг грядок" ещё шире, пригодятся материалы про сорняки: у них хватает точек размножения и укромных мест, куда руки доходят в последнюю очередь. Например, Минус 5 часов прополки в неделю находим инкубаторы сорняков на даче - как раз про то, где обычно упускают главные очаги.

FAQ

Почему фитофтороз так быстро "разгоняется” после дождей?

Когда влажность воздуха высокая, идёт частая сырость и есть разница температур днём и ночью, возбудитель распространяется быстрее. В таких условиях особенно страдают загущённые посадки со слабой циркуляцией воздуха.

Можно ли бороться, когда болезнь уже заметна?

В тексте прямо отмечено: когда фитофтороз проявился на растениях, справиться с ним практически невозможно. Поэтому упор делают на профилактику и подготовку до появления признаков.

Как правильно действовать с пасынками, если на них уже есть завязи?

Если завязи уже есть, побег не вырезают полностью — достаточно прищипнуть верхушку. Так сохраняют завязи, но не дают кусту уйти в дальнейшее загущение.

Что делать с нижними листьями на кустах?

Когда на первой кисти начинают созревать или набирается хотя бы 80% массы, срезают листья, растущие у самой земли. Это улучшает проветривание и снижает контакт с влажной почвой.

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