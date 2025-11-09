Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сцена из спектакля театра Прогресс Филамена Мартурано
Сцена из спектакля театра Прогресс Филамена Мартурано
© Пресс-служба Театра Сатиры
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 11:15

Танцевать и быть здоровым: как я укрепил сердечно-сосудистую систему с помощью танго

Для многих людей танцы — это не только весело, но и полезно для здоровья. Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Дуэйн Шмидт в интервью "Чемпионат" рассказал, что танцы — одно из самых эффективных упражнений для снижения уровня холестерина и укрепления сердечно-сосудистой системы.

Почему танцы так полезны для сердца?

По словам Шмидта, танцы являются отличным аэробным упражнением, которое помогает поддерживать здоровье сердца. Он отметил, что сердце нуждается в нагрузке так же, как и другие мышцы тела. Для того чтобы существенно укрепить сердце и уменьшить риск сосудистых заболеваний, достаточно всего 20-30 минут ежедневных аэробных упражнений.

"20-30 минут ежедневных аэробных упражнений достаточно, чтобы существенно укрепить сердце и сократить риск сосудистых осложнений", — утверждает Дуэйн Шмидт.

Как танцы влияют на сосуды?

Танцы — это комплексное упражнение, которое воздействует на все тело. Они помогают активировать кровообращение, что способствует улучшению работы сосудов. Специалист подчеркивает, что танцы, такие как танго, сальса или вальс, помогают улучшить циркуляцию крови, очищая её от вредных отложений и уменьшая риск образования холестериновых бляшек в сосудах.

"Танго, сальса или вальс становятся своеобразным лекарством для сосудов: кровь начинает циркулировать интенсивнее, очищаясь от вредных отложений", — добавил Шмидт.

Таким образом, регулярные занятия танцами не только улучшают настроение, но и оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, способствуя улучшению циркуляции крови и снижению уровня холестерина.

Преимущества танцев для здоровья

Танцы являются отличной физической активностью, которая воздействует на несколько аспектов здоровья:

  1. Укрепление сердца: регулярные танцевальные занятия активируют работу сердца и помогают улучшить его функциональность.

  2. Снижение уровня холестерина: интенсивная физическая нагрузка способствует очищению крови от вредных отложений.

  3. Улучшение циркуляции крови: танцы усиливают кровоток, что помогает предотвратить проблемы с сосудами.

  4. Улучшение настроения: танцы, как и любая физическая активность, способствуют выработке эндорфинов, которые поднимают настроение и снижают уровень стресса.

Танцы для всех возрастов

Не существует ограничений по возрасту для занятий танцами. Даже люди с малым уровнем физической подготовки могут начинать с простых танцевальных шагов и постепенно увеличивать интенсивность. Важно помнить, что регулярность — ключ к улучшению здоровья.

В заключение

Танцы — это не только прекрасный способ улучшить физическую форму, но и эффективный способ заботиться о своем здоровье. Упражнения в танце, такие как танго или сальса, помогут укрепить сердце, снизить уровень холестерина и улучшить кровообращение. Это весело, полезно и доступно для каждого!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ходила по холмам без результата, пока не изменила одну мелочь — теперь тело в тонусе сегодня в 4:10

Обычная прогулка по холмам может стать эффективной тренировкой, если знать, как правильно держать тело, шагать и использовать руки.

Читать полностью » Узнал секрет идеальных трицепсов: отжимания, которые изменят твоё тело сегодня в 3:26

Обратные отжимания — упражнение для тренировки трицепсов, плеч и груди. Узнайте, как их правильно выполнять и чего стоит избегать.

Читать полностью » Это не йога и не пилатес — упражнение, которое реально омолаживает изнутри сегодня в 3:10

Зарядка, которая не только укрепляет тело, но и замедляет старение на уровне клеток — всего полчаса в день, и ты становишься моложе изнутри.

Читать полностью » Сжигала жир 10 минут — и не поверила в результат: почему бёрпи так эффективно сегодня в 2:15

Узнайте, как правильно выполнять бёрпи, какие плюсы и минусы этого упражнения, и какие результаты можно ожидать от регулярных тренировок.

Читать полностью » Одна простая привычка изменила мою осанку — теперь даже одежда сидит иначе сегодня в 2:10

Сияющая кожа, ровная осанка и комфорт в теле: собрали рабочие приёмы ухода за спиной, ошибки и их решения, полезные товары и лайфхаки, чтобы открытая спина выглядела безупречно.

Читать полностью » Беру фитнес-резинку и делаю эти простые движения — ягодицы подтянулись за месяц сегодня в 1:26

Узнайте, какие упражнения помогут сделать ягодицы более подтянутыми и округлыми, а также как избежать распространенных ошибок.

Читать полностью » Нашла простой способ укрепить спину без спортзала — теперь осанка идеальная, а боли исчезли сегодня в 1:10

Комплекс упражнений от Лары Макглашан укрепит спину и плечи, улучшит осанку и вернёт телу упругость без тренажёров и зала.

Читать полностью » Теперь не пью успокоительные: делаю три движения и засыпаю мгновенно — эффект лучше, чем у таблеток сегодня в 0:10

Добавь к своим тренировкам несколько простых йога-движений от PowerNap+ — они помогают расслабиться, снять напряжение и мягко перейти в состояние покоя.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Осенний рацион должен содержать витамины и микроэлементы для иммунитета — Людмила Сухорукова
Наука
Исследования археологов раскрывают связь между изменением климата и войнами — Томас Снайдер
Красота и здоровье
Приём цинка уменьшает симптомы простуды и повышает сопротивляемость организма инфекциям
Дом
Не выбрасывайте обмылки: как создать экологичное чистящее средство из остатков мыла
Питомцы
Уезжаем отдыхать, а они остаются ждать: что чувствует кошка, когда исчезает её человек
Садоводство
Поливаешь по расписанию — жди беды: цветам нужен взгляд, а не календарь
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская: регулярные дыхательные практики снижают уровень стресса
Садоводство
Томаты отреагировали мощно — положил компост в лунку, но весь эффект — в дозировке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet