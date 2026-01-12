Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 6:55

Этот рубеж проходят почти незаметно — и именно после него сила начинает утекать год за годом

Физическая форма начала ухудшаться с 35 лет — тренеры

Распространённое мнение о том, что лучшие физические показатели остаются в юности, оказалось не совсем точным. Данные многолетних наблюдений показывают: организм человека способен сохранять высокий потенциал значительно дольше. Учёные проследили, как меняются сила и выносливость с возрастом, и получили показательные результаты. Об этом сообщает Sport-Express.

Возраст максимальной физической формы

Долгое время считалось, что пик физической активности приходится на конец подросткового периода или начало взрослой жизни. Однако исследование Каролинского института в Швеции показало иную картину. Согласно выводам специалистов, наивысший уровень физических возможностей у большинства людей наблюдается примерно к 35 годам. В этот период сочетаются зрелость организма, накопленный опыт движения и стабильные физиологические показатели.

Учёные анализировали данные на протяжении 47 лет, наблюдая за 427 мужчинами и женщинами в возрасте от 16 до 63 лет. Такой масштаб позволил оценить изменения без влияния краткосрочных факторов. Полученные результаты оказались одинаково характерны для обоих полов, что подчёркивает универсальность возрастных закономерностей.

Как меняется выносливость после пика

После достижения 35-летнего рубежа начинается постепенное снижение физической активности. Этот процесс развивается медленно и не носит резкого характера, однако остаётся устойчивым. Даже регулярные тренировки не способны полностью остановить возрастные изменения, хотя и помогают смягчить их проявления.

В среднем в период с 35 до 63 лет показатели выносливости снижаются на 30-48%. Это связано с естественными биологическими процессами, включая изменения в мышечной массе, восстановлении и работе сердечно-сосудистой системы. При этом специалисты подчёркивают, что важную роль продолжает играть образ жизни, в том числе физическая активность, которая напрямую влияет на темпы снижения показателей.

Почему движение остаётся ключевым фактором

Несмотря на возрастные изменения, исследование дало и обнадёживающие выводы. Регулярное движение остаётся главным условием сохранения силы и выносливости на протяжении всей жизни. Люди, которые поддерживают активный образ жизни, дольше сохраняют функциональные возможности организма и лучше адаптируются к нагрузкам.

"Физическая активность неизменно оказывается наиболее важным фактором выносливости и силы. Наши данные согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что регулярная физическая активность может замедлить снижение работоспособности", — заключили исследователи.

Эти выводы перекликаются с данными о том, что выносливость и энергия тесно связаны с повседневными привычками и уровнем активности, а не только с возрастом или генетикой.

В итоге исследование подчёркивает: 35 лет — это не начало спада, а точка максимального физического потенциала. После неё многое зависит от того, насколько осознанно человек относится к движению, восстановлению и здоровому образу жизни. Даже с учётом неизбежных возрастных изменений активность остаётся важным ресурсом для сохранения качества жизни и работоспособности.

