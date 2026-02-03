Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек тянется нажать на кнопку
Человек тянется нажать на кнопку
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:37

Нажать, а не искать в меню: новая философия салонов меняет автомобили 2026 года

Современные автомобили всё чаще напоминают гаджеты на колёсах, но эта концепция начала давать сбой. Водители устали от меню, свайпов и поиска нужной функции на экране во время движения. Производители наконец признали проблему и начали пересматривать подход к управлению. Об этом сообщает издание BGR.

Как сенсорные экраны стали стандартом

Мода на сенсорное управление в автомобилях появилась задолго до массового распространения электрокаров. Ещё в 1986 году Buick Riviera получил один из первых сенсорных дисплеев, однако тогда идея не стала массовой. Ситуация резко изменилась в 2012 году, когда Tesla Model S вышла на рынок с огромным 17-дюймовым экраном, через который управлялось почти всё — от климата до настроек подвески.

Этот подход быстро подхватили другие автопроизводители. Большие дисплеи стали символом "технологичности", а физические кнопки начали исчезать из салонов. В некоторых моделях даже классические приборные панели уступили место полностью цифровым экранам. Со временем выяснилось, что такой минимализм имеет обратную сторону и не всегда удобен в реальной эксплуатации, особенно когда внимание водителя и без того перегружено электроникой и ассистентами.

Почему сенсорное управление оказалось проблемой

Автопроизводители долго утверждали, что цифровые интерфейсы проще и интуитивнее. Так, при запуске Volkswagen Golf Mk8 в 2019 году компания заявляла о переходе к "цифровому управлению, не требующему пояснений". Однако исследования показали обратное. Учёные Лиссабонского университета в 2024 году зафиксировали, что время реакции водителей при использовании сенсорных экранов оказалось значительно выше, чем при работе с физическими кнопками.

Кроме того, около 80% участников эксперимента допускали больше ошибок при цифровом управлении, тогда как при использовании обычных кнопок этот показатель составлял лишь 20%. Аналогичные выводы сделала Британская лаборатория транспортных исследований (TRL) ещё в 2020 году. Эти данные перекликаются с тем, как в целом электронные ассистенты и интерфейсы меняют поведение за рулём, иногда незаметно снижая концентрацию. Учитывая, что большинство ДТП связано с человеческим фактором, такие результаты стали тревожным сигналом для отрасли.

Безопасность и давление со стороны регуляторов

Вопрос вышел за рамки пользовательских предпочтений и стал темой безопасности. Европейская программа оценки новых автомобилей Euro NCAP объявила, что с 2026 года будет учитывать наличие физических элементов управления при выставлении рейтингов. Автомобиль не сможет получить максимальные пять звёзд, если для таких функций, как сигнал, поворотники или стеклоочистители, не предусмотрены тактильные кнопки или рычаги.

Похожую позицию заняла и ANCAP — организация, оценивающая безопасность автомобилей в Австралии и Новой Зеландии. Формально это не законодательное требование, но для брендов высокие рейтинги остаются важным маркетинговым аргументом. Именно поэтому даже компании, активно продвигавшие цифровые салоны, начали корректировать свои планы и возвращаться к более привычным решениям.

Кто уже возвращает кнопки в салоны

Некоторые компании не стали ждать и начали действовать заранее. Volkswagen публично признал ошибку сенсорного минимализма.

"Мы больше никогда не повторим эту ошибку", — заявил главный дизайнер Volkswagen Андреас Миндт в интервью Autocar.

Он пообещал вернуть физические элементы управления для ключевых функций во всех моделях, начиная с концепта ID 2all. Этот подход уже прослеживается в обновлениях бренда и перекликается с планами по модернизации моделей, где акцент снова делается на удобство и возврат физических кнопок.

Mercedes-Benz, несмотря на репутацию марки с гигантскими экранами, также пересматривает стратегию. Руководитель программного направления Магнус Эстберг отметил, что внутренние данные показали преимущество физических кнопок. В новых электрических версиях GLC и CLA Shooting Brake появятся рулевые колёса с традиционными элементами управления, а позже изменения затронут и другие модели.

Audi с этого года начала отказываться от сенсорных панелей на руле, возвращая классические кнопки. Hyundai пошла ещё дальше, увеличив их количество в Ioniq 5 и Tucson. К этому тренду постепенно присоединяются Subaru, Genesis, Porsche, MINI и даже Ferrari, которые ранее делали ставку на цифровые решения.

Возврат физических кнопок стал редким примером ситуации, когда технологии уступают место практичности. Производители всё чаще признают, что удобство и безопасность важнее визуального минимализма, а привычные элементы управления по-прежнему остаются самым надёжным решением.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дождь превращает дорогу в ловушку — две привычки спасают от самых жёстких ошибок вчера в 11:57

Дождь резко увеличивает тормозной путь и риск аквапланирования. Две простые меры — правило двух секунд и чтение зеркальных полос — спасают метры и время.

Читать полностью » Уехал на пару метров — попал по полной: как одно решение после ДТП ломает водительскую жизнь вчера в 10:52

Незначительное ДТП может закончиться лишением прав, если водитель допустит одну распространённую ошибку сразу после столкновения.

Читать полностью » Электроника берёт управление — внимание уходит: как ассистенты незаметно повышают риск ДТП 01.02.2026 в 21:20

Современные автомобили становятся всё умнее, но электронные помощники не всегда делают вождение безопаснее. Как комфорт влияет на внимание водителей.

Читать полностью » Слепят, мигают и выводят из себя: за эти фары и стоп-сигналы водителей могут лишать прав 01.02.2026 в 21:10

В России обсуждают ужесточение наказаний за ксенон и мигающие стоп-сигналы: инициатива затрагивает штрафы, лишение прав и безопасность движения.

Читать полностью » Volvo готовит “ступеньку вверх” — семейный бренд может сделать то, чего давно ждут в США 01.02.2026 в 18:28

Volvo обсуждает создание нового полноразмерного SUV для семей, желающих больше пространства, что может стать решающим шагом для бренда.

Читать полностью » Yaris Cross вырвался в лидеры — компактный кроссовер потеснил фаворитов и меняет рынок 01.02.2026 в 12:18

Yaris Cross стал главным драйвером продаж Toyota в Европе: во Франции компактный гибрид без подзарядки вытесняет бензиновые модели, меняя приоритеты

Читать полностью » Volkswagen возвращает Tiguan в электромир — обновление ID.4 обещает больше, чем новую табличку 31.01.2026 в 19:54

Volkswagen планирует переименовать ID.4 в Tiguan и провести глубокий рестайлинг: классический силуэт, возврат физических кнопок и опция LFP‑аккумуляторов.

Читать полностью » Эту привычку с моторным маслом тянут из СССР — современные двигатели страдают напрасно 31.01.2026 в 18:01

Нужно ли менять моторное масло с приходом зимы и в каких условиях это действительно оправдано — автомеханики объяснили, какие решения сегодня имеют смысл.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Рынок застыл перед рывком: мартовские цены на перелёты выглядят подозрительно стабильными
Спорт и фитнес
Правило 6-6-6 после 60 возвращает форму без спортзала — схема простая, а эффект заметный
Красота и здоровье
Оспа обезьян вернулась в повестку — заражение могло произойти внутри страны
Общество
Идеальная формула воспитания ребенка: секрет вовсе не в строгости
Питомцы
Собака ест траву на прогулке — это не “чистка желудка”: причина оказалась другой
Садоводство
Листья зимой сохнут и буреют? Один простой шаг спасает влаголюбивые растения от отопления
Наука
Луна может вспыхнуть ярче Юпитера: сценарий удара 2024 YR4 в декабре 2032-го
Красота и здоровье
300 граммов овсянки в сутки — и организм реагирует иначе: неожиданный эффект для холестерина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet