Нажать, а не искать в меню: новая философия салонов меняет автомобили 2026 года

Современные автомобили всё чаще напоминают гаджеты на колёсах, но эта концепция начала давать сбой. Водители устали от меню, свайпов и поиска нужной функции на экране во время движения. Производители наконец признали проблему и начали пересматривать подход к управлению. Об этом сообщает издание BGR.

Как сенсорные экраны стали стандартом

Мода на сенсорное управление в автомобилях появилась задолго до массового распространения электрокаров. Ещё в 1986 году Buick Riviera получил один из первых сенсорных дисплеев, однако тогда идея не стала массовой. Ситуация резко изменилась в 2012 году, когда Tesla Model S вышла на рынок с огромным 17-дюймовым экраном, через который управлялось почти всё — от климата до настроек подвески.

Этот подход быстро подхватили другие автопроизводители. Большие дисплеи стали символом "технологичности", а физические кнопки начали исчезать из салонов. В некоторых моделях даже классические приборные панели уступили место полностью цифровым экранам. Со временем выяснилось, что такой минимализм имеет обратную сторону и не всегда удобен в реальной эксплуатации, особенно когда внимание водителя и без того перегружено электроникой и ассистентами.

Почему сенсорное управление оказалось проблемой

Автопроизводители долго утверждали, что цифровые интерфейсы проще и интуитивнее. Так, при запуске Volkswagen Golf Mk8 в 2019 году компания заявляла о переходе к "цифровому управлению, не требующему пояснений". Однако исследования показали обратное. Учёные Лиссабонского университета в 2024 году зафиксировали, что время реакции водителей при использовании сенсорных экранов оказалось значительно выше, чем при работе с физическими кнопками.

Кроме того, около 80% участников эксперимента допускали больше ошибок при цифровом управлении, тогда как при использовании обычных кнопок этот показатель составлял лишь 20%. Аналогичные выводы сделала Британская лаборатория транспортных исследований (TRL) ещё в 2020 году. Эти данные перекликаются с тем, как в целом электронные ассистенты и интерфейсы меняют поведение за рулём, иногда незаметно снижая концентрацию. Учитывая, что большинство ДТП связано с человеческим фактором, такие результаты стали тревожным сигналом для отрасли.

Безопасность и давление со стороны регуляторов

Вопрос вышел за рамки пользовательских предпочтений и стал темой безопасности. Европейская программа оценки новых автомобилей Euro NCAP объявила, что с 2026 года будет учитывать наличие физических элементов управления при выставлении рейтингов. Автомобиль не сможет получить максимальные пять звёзд, если для таких функций, как сигнал, поворотники или стеклоочистители, не предусмотрены тактильные кнопки или рычаги.

Похожую позицию заняла и ANCAP — организация, оценивающая безопасность автомобилей в Австралии и Новой Зеландии. Формально это не законодательное требование, но для брендов высокие рейтинги остаются важным маркетинговым аргументом. Именно поэтому даже компании, активно продвигавшие цифровые салоны, начали корректировать свои планы и возвращаться к более привычным решениям.

Кто уже возвращает кнопки в салоны

Некоторые компании не стали ждать и начали действовать заранее. Volkswagen публично признал ошибку сенсорного минимализма.

"Мы больше никогда не повторим эту ошибку", — заявил главный дизайнер Volkswagen Андреас Миндт в интервью Autocar.

Он пообещал вернуть физические элементы управления для ключевых функций во всех моделях, начиная с концепта ID 2all. Этот подход уже прослеживается в обновлениях бренда и перекликается с планами по модернизации моделей, где акцент снова делается на удобство и возврат физических кнопок.

Mercedes-Benz, несмотря на репутацию марки с гигантскими экранами, также пересматривает стратегию. Руководитель программного направления Магнус Эстберг отметил, что внутренние данные показали преимущество физических кнопок. В новых электрических версиях GLC и CLA Shooting Brake появятся рулевые колёса с традиционными элементами управления, а позже изменения затронут и другие модели.

Audi с этого года начала отказываться от сенсорных панелей на руле, возвращая классические кнопки. Hyundai пошла ещё дальше, увеличив их количество в Ioniq 5 и Tucson. К этому тренду постепенно присоединяются Subaru, Genesis, Porsche, MINI и даже Ferrari, которые ранее делали ставку на цифровые решения.

Возврат физических кнопок стал редким примером ситуации, когда технологии уступают место практичности. Производители всё чаще признают, что удобство и безопасность важнее визуального минимализма, а привычные элементы управления по-прежнему остаются самым надёжным решением.