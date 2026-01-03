У физической формы есть скрытый предел: возраст, который запускает необратимые изменения

Физическое старение не начинается внезапно — оно подкрадывается постепенно и задолго до пенсионного возраста. Долгосрочное исследование шведских учёных позволило впервые проследить этот процесс на протяжении десятилетий. Результаты помогли точнее определить возраст, с которого организм начинает терять физический потенциал. Об этом сообщает научный журнал Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Почти полвека наблюдений за физической формой

В основе работы лежит Шведское исследование физической активности и физической подготовки (SPAF), которое проводит Каролинский институт. Учёные в течение 47 лет регулярно оценивали физическое состояние нескольких сотен мужчин и женщин из разных регионов Швеции. На момент включения в проект участникам было от 16 до 63 лет.

В ходе наблюдений специалисты измеряли аэробную выносливость, мышечную силу и общую физическую работоспособность. Такой формат позволил получить редкие по точности данные — показатели фиксировались у одних и тех же людей на разных этапах жизни, что дало возможность увидеть, как именно меняется тело с возрастом. Эти выводы перекликаются с данными о том, что малоподвижный образ жизни ускоряет неблагоприятные изменения в организме.

Возрастной рубеж и снижение возможностей

Анализ показал, что первые признаки ухудшения физической формы появляются примерно к 35 годам. Этот процесс начинается независимо от уровня тренировок или предыдущей физической активности. После этого возраста показатели постепенно снижаются, а с течением времени темпы этих изменений возрастают.

Исследователи подчёркивают, что речь идёт не о резком падении физических возможностей, а о плавных изменениях, которые накапливаются год за годом. Именно к этому возрасту большинство участников достигали своего максимального уровня работоспособности, после чего начинался устойчивый спад, связанный с естественными процессами старения.

Польза движения сохраняется в любом возрасте

При этом данные исследования показали, что физическая активность остаётся эффективной даже в зрелом возрасте. Участники, которые начинали вести более активный образ жизни после 35 лет, улучшали свои показатели на 5-10 %. Это касалось как выносливости, так и силы, что особенно важно с учётом того, что мышечная слабость в среднем возрасте рассматривается как один из факторов будущих проблем со здоровьем.

"Физическая активность способна замедлить снижение работоспособности, хотя полностью остановить его она не может", — говорит преподаватель кафедры лабораторной медицины и ведущий автор исследования Мария Вестерстол.

Регулярные нагрузки помогают дольше сохранять функциональные возможности организма и поддерживать более высокий уровень качества жизни по сравнению с малоподвижным образом жизни.

Продолжение исследования и новые цели

Проект SPAF продолжается. В следующем году участники, которым исполнится 68 лет, вновь пройдут комплексное обследование. Учёные планируют сопоставить изменения физических показателей с образом жизни, состоянием здоровья и возможными биологическими механизмами старения.

Ожидается, что эти данные помогут глубже понять, почему физическая форма достигает пика в определённом возрасте и какие факторы влияют на скорость её снижения. В перспективе это может лечь в основу более точных рекомендаций по поддержанию активности и здоровья на протяжении всей жизни.