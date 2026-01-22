Риск смерти тает сам собой: одна привычка в движении даёт телу неожиданный запас жизни

Продлить жизнь может не экстремальный спорт и не строгий тренировочный режим, а привычка, доступная почти каждому. Учёные всё чаще обращают внимание на то, что ключевую роль играет не только объём движений, но и их разнообразие. Новые данные показывают: сочетание разных видов физической активности заметно снижает риск ранней смерти. Об этом сообщает издание Belfast Live.

Почему разнообразие активности оказалось важнее, чем казалось

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Medicine, объединило данные двух масштабных проектов с наблюдением продолжительностью более 30 лет. Учёные анализировали не только уровень нагрузок, но и то, насколько часто участники меняли формат движений. Такой подход позволил оценить влияние привычки комбинировать разные упражнения — от спокойных до умеренно интенсивных.

В итоговый анализ вошли 111 373 человека, среди которых были 70 725 женщин и 40 648 мужчин. Начиная с 1986 года участники раз в два года сообщали сведения о состоянии здоровья, образе жизни и физической активности. В список входили ходьба, бег трусцой и на скорость, езда на велосипеде, плавание, гребля, теннис и сквош. Отдельно фиксировались повседневные формы движения, которые часто не воспринимаются как тренировка.

Повседневные нагрузки и скрытая польза

Исследователи попросили участников отслеживать, сколько раз в день они поднимаются по лестнице. Позднее в анкеты добавили вопросы о менее интенсивных занятиях — таких как йога или работа в саду. Результаты показали, что даже умеренная, но регулярная активность связана с более низким риском смертности.

Особенно заметным оказался эффект у людей, которые чередовали разные виды движений. У них риск смерти от всех причин был ниже на 19%, а вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезней дыхательной системы снижалась на 13-41%. При этом связь сохранялась независимо от общего уровня физической нагрузки и умственной активности. Похожие выводы делают и другие работы, посвящённые тому, как физическая активность влияет на внимание и общее состояние организма, включая влияние упражнений на работу мозга.

Где проходит граница полезного эффекта

Для более точной оценки учёные использовали систему баллов, отражающую количество энергии, затрачиваемой на разные виды активности. Выяснилось, что после достижения определённого уровня нагрузок дальнейший рост активности уже не даёт дополнительного снижения риска.

"За пределами этих пороговых значений связь переставала быть значимой", — заявили исследователи.

Этот вывод указывает на существование условного "потолка", после которого важнее не увеличивать нагрузку, а поддерживать регулярность и разнообразие движений. Дополнительные данные показали, что у людей, которые чаще ходили пешком, риск смерти был ниже на 17%, а подъём по лестнице снижал его ещё на 10%. Врачи подчёркивают, что лёгкая одышка при таких нагрузках во многих случаях является нормальной реакцией организма, о чём говорят материалы о реакции организма на подъём по лестнице.

Анализ также показал, что более подвижные участники реже курили, чаще поддерживали нормальный вес, придерживались сбалансированного питания и вели более социально активный образ жизни. Всё это в совокупности усиливает защитный эффект движений.

Регулярное включение разных форм физической активности в повседневную жизнь — от прогулок до смены привычных упражнений — может стать устойчивой стратегией поддержки здоровья. Такой подход не требует радикальных изменений, но помогает снизить риски и сохранить активность на долгие годы.