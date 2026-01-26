Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пробежка
Пробежка
© www.freepik.com by katemangostar is licensed under Free More info
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 14:39

Регулярное движение влияет не только на тело — мозг реагирует быстрее, чем кажется

Физическая активность уменьшила риск депрессии до 26% — Гарвард

Движение обычно связывают с фигурой и весами на тренажёрах, но эффект регулярной активности оказывается куда шире. Она заметно влияет на настроение, сон, уровень стресса и даже на то, как мозг справляется с нагрузками и старением. При этом речь не о "подвиге", а о повторяющейся привычке, которую можно встроить в обычный день.

Почему активность меняет самочувствие уже в ближайшие недели

Регулярная физическая активность — это запланированные движения с понятной частотой и длительностью, а не случайные "рывки" раз в месяц. Такой режим запускает работу нейромедиаторов: серотонина, дофамина и эндорфинов. В итоге многим легче держать эмоциональный баланс, появляется больше мотивации, а раздражительность и ощущение "перегруза" снижаются.

Параллельно тренировки помогают стабилизировать кортизол — гормон стресса, который часто связывают с усталостью, внутренним напряжением и проблемами со сном. Организм постепенно адаптируется к нагрузке, и энергии в течение дня становится больше. В материале также упоминается оценка Гарварда: на фоне регулярных занятий риск развития депрессии может снижаться до 26%.

Что происходит с мозгом и почему его называют "моложе"

Связь физической активности с психическим здоровьем сегодня обсуждают всё активнее, потому что частое движение помогает уменьшать симптомы лёгкой тревожности и снижать признаки депрессивного состояния. Прогулки, лёгкий бег, танцы или велосипед работают не только как "разрядка", но и как способ упорядочить распорядок, снизить навязчивые мысли и быстрее переключаться с напряжения на восстановление.

С биологической стороны механизм описывают через рост выброса серотонина, дофамина, норадреналина и эндорфинов — веществ, которые поддерживают настроение, внимание и ощущение благополучия. Одновременно нормализация кортизола помогает расслаблению после нагрузки, а значит, косвенно улучшает сон.

Для долгосрочной перспективы особенно важны данные о мозге: в тексте отмечается, что аэробные упражнения могут увеличивать объём гиппокампа и стимулировать нейропластичность. Это связывают с более устойчивой памятью, концентрацией и скоростью обработки информации, а также с меньшим риском когнитивного снижения с возрастом.

Как встроить активность в жизнь без "срыва режима"

Главный принцип — начинать с реалистичных целей, которые не требуют идеальных условий. В материале приводятся ориентиры ВОЗ: 150-300 минут умеренной активности в неделю или 75-150 минут интенсивной, распределённых на короткие сессии.
Чтобы привычка закрепилась, полезно выбирать то, что вам действительно подходит, и смешивать форматы.

  1. Выделяйте 20-30 минут в день на бодрую ходьбу, если это самый доступный вариант.
  2. По возможности заменяйте короткие поездки на пешие маршруты или велосипед.
  3. Пробуйте групповые занятия — танцы, гимнастику, функциональные тренировки: социальный фактор часто поддерживает регулярность.
  4. Чередуйте аэробные нагрузки с силовыми и растяжкой, распределяя их по неделе в стабильное время.
Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировки в путешествии помогают поддерживать физическую форму — фитнес-эксперты 24.01.2026 в 17:09
Номер отеля вместо спортзала: как не потерять форму и не тратить ни минуты лишнего времени

Как сохранить тренировки и здоровые привычки в путешествии: планирование, упражнения без зала, активность на улице и питание в дороге.

Читать полностью » Софи Тёрнер укрепляет кор для роли Лары Крофт — HELLO! 24.01.2026 в 16:09
Подготовка к роли Лары Крофт изменила тело актрисы — пресс стал главным сюрпризом

Софи Тёрнер прошла месяцы почти профессиональных тренировок для роли Лары Крофт: акцент на коре, пилатесе и прессе помог добиться рельефа и защитить спину.

Читать полностью » Программы бега разделили по уровню физической подготовки — тренеры 24.01.2026 в 14:58
Бег кажется простым — и в этом ловушка: неправильный темп старит тело быстрее, чем годы

Бег подходит всем, если программа подобрана правильно. Как учесть цели, уровень подготовки и нагрузку, чтобы тренировки были полезными и безопасными.

Читать полностью » Потоотделение усиливается при физической нагрузке для охлаждения тела — врачи 24.01.2026 в 9:10
Потеют раньше остальных — и это преимущество: тренированное тело запускает защиту первым

Обильный пот во время тренировок часто вызывает тревогу, но за этим процессом стоят естественные механизмы организма, условия среды и уровень подготовки.

Читать полностью » Тип мышечных волокон влияет на сжигание жира при тренировках — Панов тренер 23.01.2026 в 21:24
Вес стоит, а у подруги тает: один скрытый механизм в мышцах ломает все попытки похудеть

Тип мышечных волокон влияет на то, как организм сжигает жир и реагирует на нагрузку. Понимание этих процессов помогает выстроить тренировки эффективнее.

Читать полностью » Разминка снижает риск болевых проблем до 60% — Daily Express 23.01.2026 в 18:31
В январе травмы в спортзале растут — энтузиазм толкает на одну опасную ошибку

В январе спортзалы переполняются, но резкий старт тренировок повышает риск травм. Эксперты советуют разминку, плавное наращивание нагрузки и 7 простых правил.

Читать полностью » Дефицит жидкости во время тренировок ускоряет утомление организма — врачи 23.01.2026 в 15:43
Одна привычка на тренировке ускоряет усталость: кажется мелочью, а результат бьёт по самочувствию

Как выбрать напиток для тренировок, сколько воды действительно нужно организму и почему гидратация влияет на выносливость и восстановление.

Читать полностью » Регулярные отжимания укрепляют функциональную силу тела 23.01.2026 в 14:27
Отжимания перестают быть простыми: меняю одну деталь — и мышцы горят по-новому

Отжимания — не такое простое упражнение, как кажется. Пять вариаций помогут разнообразить домашнюю тренировку и прокачать силу без оборудования.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки реагируют на неравное поощрение отказом выполнять команды — зоопсихологи
Авто и мото
Audi A5 и Q5 2026 года получили обновлённую систему MMI
Садоводство
Сеют правильно, а результат нулевой: что губит рассаду еще до начала дачного сезона
Дом
Хранение обуви у входа сохранило полы чистыми круглый год — The Spruce
Садоводство
Неприхотливые сорта моркови дают стабильный урожай в разных условиях — огородники
Садоводство
Урожайные сорта огурцов для дачников отобрали к сезону — агрономы
Туризм
Волк погнался за сноубордистом на горнолыжной трассе Домбая — очевидцы
Туризм
Спрос на поездки в горы вырос на февральские и мартовские праздники — аналитики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet