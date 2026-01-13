Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает скручивания
Девушка делает скручивания
© Designed by Freepik by freepic.diller is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:43

Внимание перестало переключаться: одна привычка без лекарств дала неожиданный эффект

Тренировка увеличивает кровоток мозга и облегчает удержание фокуса - ynetGlobal

Иногда кажется, что внимание "проваливается" без видимой причины: задача понятна, а мысль всё равно ускользает. Родители видят это у детей, студенты — на учёбе, взрослые — на работе, когда в голове словно десятки вкладок. И тогда возникает вопрос: что реально помогает, кроме лекарств? Об этом пишет ynetGlobal.

Что показал крупный обзор исследований

В мета-анализе, опубликованном в Journal of Autism and Developmental Disorders, учёные собрали данные 23 работ с участием 1 118 детей и подростков с нарушениями внимания. Итог оказался прямым: физическая активность заметно улучшает концентрацию и устойчивость внимания. Похожие выводы встречаются и в других обзорах по СДВГ: упражнения связывают с улучшением исполнительных функций у детей и подростков.

Почему движение помогает мозгу сосредоточиться

Во время нагрузки улучшается кровоток и меняется "нейрохимия" внимания. Пользу связывают с работой дофамина и норадреналина — систем, которые участвуют в мотивации, самоконтроле и удержании цели. Ещё один механизм — рост факторов нейропластичности, включая BDNF: он поддерживает формирование связей между нейронами и процессы обучения.

На практике это означает, что после умеренного движения мозгу проще держать фокус: меньше случайных отвлечений и быстрее возвращение к задаче.

Какие тренировки дают максимум для внимания

Форматы движения работают по-разному. Ровная аэробика вроде бега или велотренажёра помогает со стрессом и настроением, но для внимания особенно полезны занятия, где телу приходится одновременно думать. Командные игры, теннис, единоборства, танцы и координационные упражнения требуют планирования, реакции и контроля импульсов — то есть тренируют "управляющие" функции.

Как встроить привычку в день и почувствовать результат

  1. Планируйте 20-30 минут активности перед сложной умственной задачей: эффект часто заметнее в первые часы после тренировки.
  2. Делайте ставку на регулярность: 3-4 занятия умеренной интенсивности в неделю обычно реалистичнее редких "рывков".
  3. Выбирайте приятный формат — так проще сохранить привычку.
  4. Добавляйте когнитивный вызов: меняйте упражнения, учите связки, играйте по правилам, усложняйте координацию.

Физическая активность напоминает, что внимание — не только про силу воли, а про состояние всей системы. Если фокус рассыпается, иногда полезнее встать и подвигаться, а уже потом возвращаться к экрану.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Усталость, не уходящая после отдыха, может быть связана с дефицитами или эндокринными нарушениями — Мария Лавренова вчера в 20:18
Зимой мы особенно уязвимы: как дефицит витамина D может вызвать постоянную усталость

Постоянная усталость, которая не проходит после отдыха, может быть признаком дефицита витамина D, анемии или гормональных нарушений.

Читать полностью » Отказ от соли поможет ускорить снижение веса — диетолог Белоусова вчера в 16:46
Похудение после новогодних столов: этот продукт стоит временно вычеркнуть из меню

Диетолог Анна Белоусова рассказала NewsInfo, как быстро снизить вес после новогодних праздников без жестких диет.

Читать полностью » Базовый гардероб упрощает сборку стильных комплектов — стилисты вчера в 16:46
Смотрю на женщин в транспорте и сразу понимаю — кто стильный: дело не в брендах

Стильный образ не требует брендов и сложных приёмов. Разбираем простые правила, которые помогают выглядеть собранно и гармонично каждый день.

Читать полностью » Свежие фрукты зимой не покрывают потребность в витамине C — иммунолог Болибок вчера в 14:09
Витамины зимой становятся лотереей: внешний вид продуктов не гарантирует реальную пользу

Иммунолог объяснил, почему зимой чаще не хватает витаминов даже при "здоровом" рационе, и назвал элементы, которые проседают в первую очередь.

Читать полностью » Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи вчера в 13:14
После праздников тело работает в аварийном режиме: детокс, который реально помогает

Праздники позади, а усталость осталась. Эксперты объясняют, какие простые шаги помогают мягко восстановить режим и вернуть ощущение бодрости.

Читать полностью » Профессор Воробьёв рекомендовал избегать толпы для снижения риска ОРВИ вчера в 12:31
Проветривание и дистанция работают лучше чудо-средств: сезон простуд не прощает беспечности

После праздников вирусная заболеваемость растёт из-за возвращения в школы и офисы. Профессор объяснил, что реально снижает риск и чего лучше избегать.

Читать полностью » По медицинским показателям состояние двух девочек остаётся средним — Минздрав региона вчера в 10:28
Квартира стала ловушкой, больница — спасением: две сестры из Норильска остаются под контролем врачей

Две девочки из Норильска, которых мать оставила без еды на несколько суток, остаются в больнице. Власти говорят о стабилизации на фоне расследования.

Читать полностью » Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA вчера в 8:18
Этот продукт едят днём — а ночью он меняет сон и сердце, хотя годами его не замечали

Учёные обнаружили связь между ежедневным употреблением авокадо, качеством сна и показателями сердечно-сосудистого здоровья у взрослых.

Читать полностью »

Новости
Еда
TheKitchn рекомендует приготовить лимонно-масляный соус из 4 ингредиентов
Наука
Древнейшее прямохождение нашли у сахелантропа из Чада — Science Advances
Авто и мото
Ошибка при замене масла ускоряет износ двигателя — специалисты
Питомцы
Большие уши фенека помогают ему охлаждаться в жару — биологи
Красота и здоровье
Температура спальни выше 24 °C повысила нагрузку на сердце во сне — BMC Medicine
Наука
Собаки могут учить новые слова, слушая разговоры людей — исследование Университета Этвеша
Наука
 Гамма-всплеск достиг Земли спустя 13 млрд лет после взрыва — учёные
Туризм
Апарт-отели становятся выбором для путешественников, ценящих свободу — эксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet