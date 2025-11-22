Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Беговая дорожка
Беговая дорожка
© unsplash.com by Alex Tyson is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:16

Тренироваться хотят все, занимаются единицы: почему курганцам не хватает сил даже на простую зарядку

11% курганцев регулярно посещают спортзалы и секции — депздрав региона

Осмысленное отношение к физической активности становится одним из главных факторов здоровья в Курганской области, однако картина пока остаётся противоречивой. По данным департамента здравоохранения региона, уровень вовлечённости жителей в спорт всё ещё низок, и опрос более чем 1,1 тысячи человек показывает, что многие сталкиваются с нехваткой мотивации и времени.

Как курганцы оценивают свою активность

Результаты исследования демонстрируют, что большинство жителей не придерживаются стабильного графика занятий.

"Результаты опроса показали, что 65% респондентов изредка занимаются физической культурой, 11% регулярно посещают спортзалы и секции, 1,4% занимаются профессионально, 18% не видят необходимости в спорте. Участники оценили свою физическую форму следующим образом: 59% считают ее средней, 14,5% отмечают хорошую форму, 14,5% оценивают ее как нехорошую, 7,7% считают ее плохой", — сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Такие данные подтверждают: даже осознавая пользу нагрузки, многие ограничиваются эпизодической активностью. При этом существенная доля респондентов вообще не рассматривает спорт как необходимость, что усложняет формирование устойчивых привычек и тормозит развитие массовой физической культуры.

Здоровые привычки и отношение к спорту

Опрос выявил и другие показатели образа жизни. Почти половина жителей — 48% — следят за питанием, а 82% не имеют вредных привычек. Курят 13,5% респондентов, при этом 37% сталкиваются с ограничениями по здоровью. Большинство — 70% — видят в спорте способ укрепить организм, 20% воспринимают его как образ жизни, а 49% стремятся улучшать свои показатели.

Тем не менее осознанность не всегда совпадает с поведением. Основными барьерами остаются нехватка времени, отсутствие мотивации и общий уровень физической подготовки. Эти трудности формируют разрыв между пониманием важности спорта и регулярностью реальных занятий. Департамент напоминает, что системная активность помогает снижать риск развития заболеваний и поддерживать ресурсность организма на протяжении всего года.

Почему региону особенно важно двигаться

Региональная статистика подчёркивает необходимость повышения активности. Курганская область занимает третье место в стране по калорийности рациона — в среднем 3208 килокалорий на одного человека в сутки. Одновременно, согласно данным Росстата за 2023 год, 71% населения имеет избыточную массу тела. Такая комбинация усиливает риски хронических заболеваний и требует комплексного подхода к профилактике.

Баланс питания и спорта становится ключевым условием улучшения здоровья в регионе. Ситуация показывает, что продвигать физическую активность нужно системно — от инфраструктуры до программ мотивации. Чем больше людей смогут включить движение в повседневную жизнь, тем заметнее будут изменения на уровне всего региона.

