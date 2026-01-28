Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Own work by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Илья Мельников Опубликована сегодня в 19:15

Тренировался много, но неправильно: почему одна "идеальная" нагрузка не спасает здоровье

Одна и та же тренировка изо дня в день может не только надоесть, но и ограничить пользу для здоровья. Новые данные намекают: для долгой жизни важен не один "идеальный" вид активности, а сочетание разных. Причём эффект заметен даже при одинаковом общем времени занятий. Об этом сообщает National Geographic со ссылкой на исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Что показало исследование и почему вокруг него столько внимания

Работа, опубликованная 20 января в BMJ Medicine, опиралась на длительные наблюдения: около 111 тысяч медсестёр и других медицинских работников на протяжении 30 лет регулярно сообщали о своей физической активности. Участники фиксировали, сколько времени уходит на разные занятия — от садоводства и подъёма по лестнице до бега, велоспорта, силовых тренировок, тенниса, йоги и других форм движения. Затем исследователи сравнили группы по тому, насколько "разнообразной" была их неделя.

Самый заметный итог — у наиболее разнообразной группы риск смертности оказался на 19% ниже, чем у тех, чьи нагрузки были наименее разнообразными. При этом авторы подчёркивают: важна сама идея распределять усилия между несколькими активностями, а не "упираться" в одну, пусть даже интенсивную.

"Вероятно, лучше распределить ограниченную энергию на несколько физических активностей, чем ограничиваться одной высокоинтенсивной", — говорит Ян Ху, автор исследования и научный сотрудник кафедры питания Гарварда.

Осторожность в выводах и что именно сравнивали учёные

Исследование основано на самоотчётах, а значит, часть участников могла завышать объёмы тренировок. Кроме того, наблюдательный дизайн показывает связь, но не доказывает прямую причинность: нельзя автоматически утверждать, что именно разнообразие "создаёт" прибавку к продолжительности жизни без клинических испытаний.

"Результаты следует интерпретировать осторожно", — говорит Дак-чхоль Ли, директор Центра исследований физической активности при Университете Питтсбурга.

Чтобы сопоставлять разные занятия по интенсивности, исследователи использовали показатель MET: более энергозатратные активности получали более высокий балл и умножались на затраченное время. Такой подход помогает сравнить, условно, получасовой бег и более длительную, но спокойную нагрузку, не сводя всё к "ощущениям". При этом в материале напоминают и другой важный нюанс: польза от тренировок может выходить на плато. В качестве ориентиров упоминается окно, при котором дополнительные часы не всегда добавляют преимущества: около трёх часов интенсивной активности или шести часов умеренной в неделю.

Почему "разнообразие" может работать лучше одной идеальной тренировки

Исследователи отмечают, что связь между разнообразием и лучшими исходами сохранялась независимо от того, сколько в целом человек тренировался. Более того, при анализе причин смертности самая разнообразная группа показывала более низкие риски по нескольким направлениям — для сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний и рака (в диапазоне 13-41% по сравнению с наименее разнообразной).

Объяснение звучит логично: разные виды активности предъявляют к телу разные требования. Кардио чаще тренирует выносливость и работу сердечно-сосудистой системы, силовые — поддерживают мышечную массу и силу, а занятия вроде йоги добавляют компонент контроля, подвижности и устойчивости. В сумме организм получает "комплект" адаптаций, который сложно собрать одним типом нагрузки.

Как применить идею на практике без усложнений

  1. Чередуйте кардио и силовые в течение недели, даже если сессии короткие.
  2. Добавляйте "бытовую" активность: лестницы, пешие дела, садоводство — это тоже движение.
  3. Выбирайте хотя бы один формат для координации и подвижности — например, йогу или игровые виды спорта.
Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

