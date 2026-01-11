Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 3:57

Без рецептов и кабинетов: простое действие заставляет депрессию отступать шаг за шагом

Физические упражнения снизили симптомы депрессии — CDSR

Физическая активность всё чаще рассматривается не просто как элемент здорового образа жизни, а как реальный способ повлиять на психоэмоциональное состояние. Новые научные данные показывают, что регулярные упражнения способны заметно ослаблять симптомы депрессии. Причём их эффект в ряде случаев сопоставим с психотерапией и медикаментозным лечением. Такой подход не требует рецептов и доступен большинству людей. Об этом сообщает Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR).

Что показал обновлённый научный обзор

Масштабный обзор подготовили исследователи из Ланкаширского университета. Они проанализировали 73 рандомизированных контролируемых исследования, в которых приняли участие почти 5000 взрослых с диагностированной депрессией. В этих работах физические упражнения сравнивались как с отсутствием лечения и контрольными вмешательствами, так и с признанными методами — психотерапией и антидепрессантами.
Результаты анализа показали, что физическая активность приводит к умеренному снижению выраженности депрессивных симптомов по сравнению с отсутствием лечения. На фоне растущего интереса к немедикаментозным подходам всё больше внимания уделяется тому, как физическая активность влияет на самочувствие в повседневной жизни.

Сравнение с терапией и лекарствами

При прямом сравнении физических упражнений и психотерапии выяснилось, что оба подхода дают схожий эффект. Эти выводы основаны на данных десяти исследований и имеют умеренную степень достоверности.
Сравнение с антидепрессантами также показало близкие результаты, однако здесь исследователи подчёркивают ограниченность и низкую надёжность доказательной базы. Кроме того, лишь в небольшом числе работ участников наблюдали после завершения лечения, поэтому говорить о стойкости эффекта в долгосрочной перспективе пока рано.

"Наши результаты показывают, что физические упражнения являются безопасным и доступным способом борьбы с симптомами депрессии", — сказал профессор Эндрю Клегг, ведущий автор обзора.

Безопасность и побочные эффекты

Авторы обзора отдельно оценили риски, связанные с разными подходами. Побочные эффекты при занятиях физической активностью фиксировались редко и в основном ограничивались травмами мышц и суставов. У участников, принимавших антидепрессанты, чаще отмечались типичные реакции — усталость и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
На этом фоне упражнения выглядят более щадящим вариантом, особенно с учётом того, что малоподвижный образ жизни и изоляция сами по себе могут усиливать тревожность и депрессивные проявления. Ранее психологи указывали, что привычка постоянно сидеть дома может со временем ухудшать психоэмоциональное состояние.

Какая нагрузка работает лучше

Анализ показал, что лёгкие и умеренные по интенсивности тренировки оказываются более полезными, чем изнуряющие занятия. Наиболее заметное улучшение состояния наблюдалось после курса из 13-36 тренировок.
При этом ни один конкретный вид физической активности не был признан однозначно лучшим. Более эффективными оказались программы, сочетающие разные типы нагрузок, включая силовые упражнения. Аэробные тренировки в одиночку давали менее выраженный эффект. Такие практики, как йога, цигун и растяжка, в обзор не вошли и остаются темой для будущих исследований.

Почему выводы пока нельзя считать окончательными

В обновлённую версию обзора вошли 35 новых исследований по сравнению с публикациями 2008 и 2013 годов. Несмотря на расширение базы данных, общие выводы изменились незначительно. Существенным ограничением остаётся небольшой масштаб многих работ — в большинстве из них участвовало менее 100 человек. Это снижает возможность распространения результатов на широкую популяцию.

"Физические упражнения могут помочь людям с депрессией, но если мы хотим понять, какие нагрузки подходят лучше всего, кому именно они помогают и насколько устойчив эффект со временем, нужны более крупные и качественные исследования", — подчеркнул профессор Эндрю Клегг.

В итоге физическая активность всё чаще рассматривается как важное дополнение к существующим методам лечения депрессии. Она не универсальна и подходит не всем, но для многих может стать реальной опорой в борьбе с заболеванием, особенно если удаётся найти формат занятий, который легко встроить в повседневную жизнь.

