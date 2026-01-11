Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 21:48

Фитнес не обязан быть адом: граница пользы проходит ближе, чем навязывают залы

150 минут фитнеса в неделю снизили риск ранней смерти на 31% — врачи

Здоровье всё реже связывают с рекордами и изнуряющими тренировками. На фоне моды на экстремальный фитнес всё больше людей задаются простым вопросом: сколько на самом деле нужно заниматься, чтобы поддерживать организм и реже болеть. Исследования показывают, что для этого не требуется проводить часы в зале или работать на пределе возможностей. Об этом сообщает издание Shape.

Не обязательно тренироваться до изнеможения

Высокоинтенсивные форматы давно считаются "золотым стандартом" фитнеса, однако на практике такой подход подходит далеко не всем. Всё больше специалистов говорят о том, что устойчивый эффект для здоровья даёт регулярное движение без перегрузок. Речь идёт не о героических усилиях, а о встроенной в повседневную жизнь активности — прогулках, умеренном кардио, простых тренировках на выносливость.

"Многие уверены, что польза появляется только тогда, когда тренировка сопровождается тяжёлым дыханием и сильной усталостью. На самом деле для поддержания здоровья это совсем не обязательно", — объясняет основатель Institute of Lifestyle Medicine при Гарвардской медицинской школе Эдвард Филлипс.

Такой подход снижает риск выгорания и отказа от занятий, что особенно важно для людей без спортивного опыта.

Сердце любит регулярность

Сердечно-сосудистая система лучше всего реагирует на умеренные и стабильные нагрузки. Исследования показывают, что около 60-90 минут активности в неделю эффективнее влияют на артериальное давление, чем более короткие тренировки. При этом дальнейшее увеличение объёма занятий не усиливает защитный эффект.

Кардиологи всё чаще подчёркивают пользу спокойных форм движения — например, прогулок или кардио низкой интенсивности, которые тренируют сердце без лишнего стресса и подходят людям с разным уровнем подготовки.

Риск диабета снижается быстрее, чем кажется

Для профилактики диабета второго типа вовсе не нужны продолжительные занятия. Наблюдения показывают, что даже короткие интервальные тренировки продолжительностью около 30 минут в неделю дают сопоставимый эффект с более длинными программами.

Участники таких исследований демонстрировали одинаковые улучшения чувствительности к инсулину — ключевого показателя контроля уровня сахара в крови. Это подтверждает, что важна не длительность, а регулярность и сам факт движения.

Движение как защита от онкологических заболеваний

Физическая активность связана со снижением риска развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы и кишечника. Базовой рекомендацией остаются 150 минут умеренной активности в неделю — это может быть ходьба, лёгкий бег или работа по дому.

Даже небольшие объёмы движения, выполняемые систематически, дают накопительный эффект и работают как долгосрочная профилактика.

Эмоциональное равновесие и мотивация

Физическая активность влияет не только на тело, но и на психоэмоциональное состояние. Уже после короткой тренировки снижается уровень стресса и улучшается настроение.

"Людей мотивирует не страх болезней, а удовольствие от процесса. Во время упражнений стресс заметно снижается", — говорит Эдвард Филлипс.

Именно поэтому эксперты всё чаще говорят о важности смены отношения к спорту — от "обязанности" к осознанному движению, что подтверждают исследования о подходе к физической активности, повышающем устойчивую мотивацию.

Долголетие и ясность ума

Регулярная активность связана с замедлением процессов старения на клеточном уровне. У людей, которые уделяют движению около 150 минут в неделю, замедляется укорочение теломер — структур, связанных с биологическим возрастом.

Кроме того, аэробные нагрузки положительно влияют на память и обучение. Учёные отмечают рост объёма гиппокампа и улучшение когнитивных функций у тех, кто сохраняет регулярную физическую активность на протяжении месяцев и лет.

В итоге исследования сходятся в одном: для здоровья не нужны крайности. Регулярное движение в разумных объёмах поддерживает сердце, обмен веществ, эмоциональное состояние и работу мозга. Главное — выбрать формат, который легко вписывается в жизнь и не превращается в испытание.

