Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© unsplash.com by iam_os is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 13:46

Ночной сон становится глубже без таблеток: достаточно изменить один дневной ритуал

Физическая активность ускорила засыпание и углубила сон — JBM

Даже при строгом режиме дня и отказе от гаджетов перед сном многие продолжают сталкиваться с проблемами засыпания. Вечер может заканчиваться усталостью, а ночь — беспокойным сном с частыми пробуждениями. При этом один из самых доступных и естественных способов улучшить ночной отдых часто остается недооцененным. Об этом сообщает издание Shape.

Почему движение помогает засыпать

Физическая активность влияет на сон не только косвенно, через усталость. Современные исследования показывают, что в дни тренировок люди засыпают быстрее и спят глубже. Метаанализ, опубликованный в Journal of Behavioral Medicine в 2015 году, показал устойчивую связь между упражнениями и улучшением качества сна. Причем эффект наблюдается у разных групп — от молодых людей до пожилых, а также у беременных женщин.
Отдельную роль играет влияние спорта на психоэмоциональное состояние. Регулярное движение снижает уровень тревожности и помогает справляться с симптомами депрессии, которые часто сопровождаются нарушениями сна. Даже однократная тренировка может запустить процессы, способствующие расслаблению нервной системы.

Температура тела и внутренние часы

Один из ключевых механизмов связан с терморегуляцией. Во время физической нагрузки температура тела повышается, а после ее завершения организм активно избавляется от избыточного тепла. Это происходит за счет расширения сосудов и усиленного притока крови к коже, что ускоряет охлаждение.
Такое снижение температуры совпадает с естественным процессом, который происходит за час-два до засыпания. Со временем регулярные тренировки помогают телу точнее настраивать этот механизм, облегчая засыпание даже в дни без физической активности. Дополнительным фактором становится стабилизация циркадных ритмов — особенно если тренировки проходят в первой половине дня и формируют более упорядоченный вечерний режим.

Когда спорт особенно полезен при бессоннице

Физическая активность может быть эффективной поддержкой и при конкретных нарушениях сна. Например, при синдроме беспокойных ног умеренные кардионагрузки — ходьба или велосипед — нередко уменьшают выраженность симптомов. При апноэ сна регулярные тренировки также показывают положительный эффект, снижая частоту эпизодов нарушенного дыхания даже без снижения веса.
При этом важна не максимальная интенсивность, а устойчивость и комфорт нагрузки. Чрезмерные тренировки могут дать обратный эффект и усугубить проблемы со сном. Поэтому специалисты советуют выбирать форматы, которые легко встроить в жизнь, включая низкоударную активность и практики, направленные на расслабление, такие как йога и пилатес.

Время занятий также имеет значение. Интенсивные тренировки поздно вечером способны поддерживать высокий пульс и мешать засыпанию. В таких случаях лучше снижать нагрузку или переносить занятия на более ранние часы. Для вечернего времени подойдут спокойные форматы — дыхательные упражнения, мягкая растяжка или вечерняя растяжка для расслабления, которая помогает подготовить тело и нервную систему ко сну.

В итоге физическая активность работает как тонкий регулятор сна, а не как жесткий инструмент. Подбирая время, интенсивность и формат тренировок под собственные ощущения, можно постепенно выстроить режим, в котором движение становится естественной частью качественного ночного восстановления.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Софи Тёрнер укрепляет кор для роли Лары Крофт — HELLO! 24.01.2026 в 16:09
Подготовка к роли Лары Крофт изменила тело актрисы — пресс стал главным сюрпризом

Софи Тёрнер прошла месяцы почти профессиональных тренировок для роли Лары Крофт: акцент на коре, пилатесе и прессе помог добиться рельефа и защитить спину.

Читать полностью » Программы бега разделили по уровню физической подготовки — тренеры 24.01.2026 в 14:58
Бег кажется простым — и в этом ловушка: неправильный темп старит тело быстрее, чем годы

Бег подходит всем, если программа подобрана правильно. Как учесть цели, уровень подготовки и нагрузку, чтобы тренировки были полезными и безопасными.

Читать полностью » Потоотделение усиливается при физической нагрузке для охлаждения тела — врачи 24.01.2026 в 9:10
Потеют раньше остальных — и это преимущество: тренированное тело запускает защиту первым

Обильный пот во время тренировок часто вызывает тревогу, но за этим процессом стоят естественные механизмы организма, условия среды и уровень подготовки.

Читать полностью » Тип мышечных волокон влияет на сжигание жира при тренировках — Панов тренер 23.01.2026 в 21:24
Вес стоит, а у подруги тает: один скрытый механизм в мышцах ломает все попытки похудеть

Тип мышечных волокон влияет на то, как организм сжигает жир и реагирует на нагрузку. Понимание этих процессов помогает выстроить тренировки эффективнее.

Читать полностью » Разминка снижает риск болевых проблем до 60% — Daily Express 23.01.2026 в 18:31
В январе травмы в спортзале растут — энтузиазм толкает на одну опасную ошибку

В январе спортзалы переполняются, но резкий старт тренировок повышает риск травм. Эксперты советуют разминку, плавное наращивание нагрузки и 7 простых правил.

Читать полностью » Дефицит жидкости во время тренировок ускоряет утомление организма — врачи 23.01.2026 в 15:43
Одна привычка на тренировке ускоряет усталость: кажется мелочью, а результат бьёт по самочувствию

Как выбрать напиток для тренировок, сколько воды действительно нужно организму и почему гидратация влияет на выносливость и восстановление.

Читать полностью » Регулярные отжимания укрепляют функциональную силу тела 23.01.2026 в 14:27
Отжимания перестают быть простыми: меняю одну деталь — и мышцы горят по-новому

Отжимания — не такое простое упражнение, как кажется. Пять вариаций помогут разнообразить домашнюю тренировку и прокачать силу без оборудования.

Читать полностью » Физическая нагрузка не всегда полезна и иногда требует паузы — учёные 23.01.2026 в 13:22
Тренировка по плану — а тело против: состояния, при которых нагрузка нажимает кнопку разрушения

Когда тренировка действительно приносит пользу, а когда лучше сделать паузу? Разбираем ситуации, в которых отдых работает эффективнее зала.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Пингвины в Антарктиде начали размножаться раньше из-за потепления — JAE
Питомцы
Собаки реагируют на неравное поощрение отказом выполнять команды — зоопсихологи
Спорт и фитнес
Физическая активность уменьшила риск депрессии до 26% — Гарвард
Авто и мото
Audi A5 и Q5 2026 года получили обновлённую систему MMI
Садоводство
Сеют правильно, а результат нулевой: что губит рассаду еще до начала дачного сезона
Дом
Хранение обуви у входа сохранило полы чистыми круглый год — The Spruce
Садоводство
Неприхотливые сорта моркови дают стабильный урожай в разных условиях — огородники
Садоводство
Урожайные сорта огурцов для дачников отобрали к сезону — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet