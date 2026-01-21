Прилетела на Пхукет за морем — на Патонге стало тесно уже в первый день: спасли 5 пляжей без толпы

Пхукет легко продать как "остров мечты", но на месте многие внезапно оказываются в самой плотной части туристического потока. Пляжи вроде Патонга и Карона быстро превращают отдых в поиск свободного места у воды и тишины хотя бы на пять минут. При этом на острове есть локации, где купаться комфортно и без ощущения, что вокруг целый город. Об этом рассказывает автор телеграм-канала "Тревел Тема".

Где на Пхукете купаться спокойнее

Чтобы не промахнуться, полезно помнить простую вещь: западное побережье острова в высокий сезон (примерно с ноября по март) чаще радует спокойным морем, а в сезон дождей с мая по октябрь волна и течения могут усиливаться, и тогда ориентироваться нужно на флаги спасателей и предупреждения на пляже. Для "отдыха без толпы" лучше выбирать бухты и длинные береговые линии, где люди распределяются, а инфраструктура не давит на настроение.

Най Харн - юг острова, уютная бухта среди зелёных холмов. Этот пляж часто называют одним из самых красивых на Пхукете, а атмосфера здесь обычно более расслабленная, чем на самых раскрученных точках. Сурин - золотистый песок и живописная береговая линия между Камалой и Бангтао. В сезон дождей море здесь нередко бывает неспокойным и купание могут ограничивать, зато в сухие месяцы вода становится более прозрачной и подходящей для плавания. Панва - юго-восток Пхукета, место для тех, кто ценит уединение. Из-за расположения со стороны залива вода часто выглядит спокойнее, а сама зона ощущается менее туристической и более "камерной". Камала - вариант "между спокойствием и жизнью": днём пляж подходит для размеренного отдыха, а вечером легко найти ужин у моря и вернуться в отель без длинных переездов. Сам пляж тянется примерно на 2 км, что помогает рассеивать людей. Бангтао - длинная береговая линия около 6 км, где проще найти личное пространство даже в активный сезон. Здесь много отелей разного уровня, спа, а также пляжных клубов, но за счёт масштаба пляж не воспринимается тесным.

Как отдохнуть комфортно и без лишних трат

Если хочется сэкономить, но не жертвовать удобством, обычно выручают районы, где жильё есть не только на первой линии. Камала часто удобна тем, что до моря можно дойти пешком, а вокруг хватает кафе и небольших вариантов размещения. В районе Най Харна нередко работает другая логика: у воды больше дорогих отелей, зато чуть дальше от берега можно найти бунгало и апартаменты, оставаясь в пешей доступности пляжа. При любом выборе полезно заранее смотреть карту подъездов, парковки и тенистые зоны: на Пхукете это часто важнее "звёздности" отеля.