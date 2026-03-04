Тайский отпуск на своих двоих: риск дефицита бензина заставляет туристов бросать машины

В душном воздухе Пхукета, где пальмы шелестят под тропическим ветром, а песок еще хранит тепло дня, заправки в Банг Тао и Банг Чак превратились в арену спешки. Тысячи туристов, среди них немало россиян на мотобайках, и местные таксисты стоят в километровых очередях, чтобы залить полный бак. Цены пока держатся, но слухи о удвоении стоимости бензина висят в воздухе тяжелее дыма от выхлопов.

Все из-за новостей с другого конца света: Иран перекрыл Ормузский пролив, артерию для 20% мировой нефти. Таиланд, импортирующий топливо из Саудовской Аравии и ОАЭ, встревожился: министерство энергетики предупредило о рисках роста цен после 4 марта. Запасы хватит на два месяца, но паника уже создала дефицит.

Туристы, привыкшие к свободе передвижения по острову, теперь рискуют остаться прикованными к отелям. Это не просто неудобство — трансферы, экскурсии и даже такси под угрозой, как недавно на Шри-Ланке.

"Такие кризисы требуют перестройки маршрутов на лету: бронируйте электросамокаты заранее и проверяйте страховку на эвакуацию. Прямой рейс в Бангкок с прокатом авто обходит островные риски, экономя до 30% на топливе". эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Хаос на заправках: реальная картина

На станциях висят таблички: "Только в бак, канистры запрещены", но очереди не редеют. Россиян в потоке легко узнать по ярким шортам и картам Grab в руках. Соцсети пестрят видео: таксисты сигналят, мотобайки жмутся у колонок. Без топлива арендованный транспорт — металлолом, а остров размером с Москву требует мобильности.

Власти запретили экспорт бензина, готовят антикризисные планы. Пока дефицит искусственный, но для туризма, где 80% — перемещения, это удар. Как на семейных выездах без аудита рисков, хаос начинается с малого.

Как пролив бьет по Таиланду

Таиланд без своих скважин: нефть плывет через Ормуз из Персидского залива. Brent рванул к 100 долларам, и цены на бензин могут удвоиться. Министерство обещает запасы на 60 дней, но обходные маршруты для танкеров — это +20% затрат, которые лягут на всех.

Пхукет, кормящийся туристами, чувствует первым: трансферы из аэропорта дорожают, экскурсии на Ко Лан под вопросом. Похоже на Паттайю за масками, где логистика решает все.

"Переключайтесь на районы вроде Наклуа: там рынки и храмы без авто, топливо не нужно. Три фразы на тайском для таксистов откроют доступ к скрытым маршрутам даже в кризис". эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Логистика и безопасность для туристов

Глазами логиста: стыкуйте лоукостеры с электробайками — сэкономьте 40% на топливе. Страховка должна покрывать транспортные риски, включая вертолет. Никогда не пейте воду из-под крана в очередях, запаситесь бутилированной.

Для россиян: Grab с предоплатой, бронируйте трансферы заранее. В кризисах вроде краж счет на минуты — блокируйте карты онлайн.

Альтернативы и инсайдерские маршруты

Идите на рынки в 6 утра: настоящая жизнь без машин. Храмы вроде Храма Истины пешком — экзотика без бензина. Смотрите на Бали за полцены или Анапу как план Б.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Зальют ли топливо на АЗС? Пока да, но лимит на бак. Канистры под запретом.

Растут ли цены? Министерство прогнозирует скачок после 4 марта.

Что с трансферами? Бронируйте заранее, используйте Grab.

Альтернатива авто? Электросамокаты и пешие туры по храмам.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

