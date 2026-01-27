Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Trantuonglam is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 14:33

Прилетела на Фукуок за “райским островом” — и быстро поняла, почему мнения туристов так разные

Фукуок сочетает современные курорты и простую инфраструктуру — Вокруг света

Пока одни туристы возвращаются с Фукуока в восторге, другие уезжают с ощущением, что «ожидали не это». Остров действительно умеет удивлять: здесь легко найти и открытечные пляжи с белым песком, и бытовые детали, которые могут испортить впечатление. Чтобы отпуск не превратился в лотерею, важно заранее понимать, куда ехать и чего ждать от этого направления. Об этом рассказал канал на Дзен «Вокруг света».

Что важно знать о Фукуоке перед поездкой

Фукуок — крупнейший остров Вьетнама, расположенный в Сиамском заливе недалеко от границы с Камбоджей. Туризм здесь начал активно развиваться сравнительно недавно, около 10–15 лет назад. Поэтому контраст ощущается сразу: рядом с современными курортами могут встречаться районы с простой, местами неухоженной инфраструктурой.

Сезонность имеет значение. Период с ноября по март считается самым комфортным: мягкая погода, меньше осадков и более спокойное море. Именно поэтому Фукуок часто выбирают как зимнюю альтернативу популярным курортным направлениям.

Плюсы, которые чаще всего радуют туристов

Главное преимущество острова — развитая и относительно новая отельная база. Здесь много современных курортов высокого уровня, рассчитанных именно на пляжный отдых. Кроме моря и солнца, доступны сафари-парк, аквапарки, канатная дорога над морем, морские экскурсии и вечерние развлечения.

По оценкам туристических экспертов, Фукуок выгодно отличается соотношением цены и качества: пятизвёздочные отели здесь нередко обходятся заметно дешевле, чем сопоставимые варианты в Таиланде, на Мальдивах или Бали.

Минусы и нюансы, о которых лучше знать заранее

За пределами отелей остров может выглядеть непривычно для тех, кто ждёт «стерильного» курорта. Дороги, влажный климат, мусор в отдельных районах и бытовые мелочи иногда становятся источником раздражения. Дикие пляжи тоже не всегда соответствуют ожиданиям: если зоны при отелях ухожены, то необорудованные участки могут быть грязными, а в песке встречаются насекомые.

Фукуок — это не европейский курорт и не формат «всё идеально за пределами отеля». Здесь заметно сочетание курортного комфорта и азиатской повседневности.

Как выбрать район: короткая логика

  • Дуонг Донг — самый городской вариант: кафе, бары, магазины, рынки и основные сервисы.
  • Лонг Бич и север острова — подойдут тем, кто хочет активности, развлечений и оживлённой атмосферы.
  • Он Ланг и Куа Кан — выбор для спокойного отдыха: меньше людей, больше зелени и ощущение уединения.
  • Пляж Сао на юге — популярное место за «картинкой» с белым песком и бирюзовой водой.

Практические советы, чтобы отдых не разочаровал

  1. Выбирайте отель с понятной и ухоженной пляжной линией: западное побережье обычно удобнее для купания.
  2. Не экономьте на медицинской страховке, особенно если планируете экскурсии и активные развлечения.
  3. В высокий сезон бронируйте заранее — хорошие отели быстро уходят, а цены растут.

Фукуок лучше всего подходит тем, кто готов к сочетанию курортного сервиса и реальной жизни за пределами отеля. Если заранее выбрать район под свой стиль отдыха и не ожидать одинакового уровня комфорта повсюду, остров легко становится удачным вариантом для зимнего отпуска.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

