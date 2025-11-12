Из Тюмени — в тропики без пересадок: первый самолёт улетел на райский остров

Жители Тюмени теперь могут отправиться на крупнейший остров Вьетнама — Фукуок - напрямую. 11 ноября 2025 года таможенники аэропорта "Рощино" оформили первый международный рейс на популярный курорт, сообщили URA. RU в пресс-службе ФТС России.

Подробности полёта

"Тюменские таможенники оформили первый рейс на Фукуок. Сотрудники таможенного поста аэропорт "Рощино" осуществили контроль в отношении туристов и багажа", — сообщили в ведомстве.

На борту самолёта находился 211 пассажир, направлявшийся на отдых в тропический Вьетнам. Контроль прошёл в штатном режиме, нарушений не выявлено.

Новые маршруты и расширение географии полётов

За день до этого, 10 ноября, в "Рощино" впервые прибыл самолёт казахстанской авиакомпании SCAT Airlines. Эти рейсы будут выполняться раз в 10-12 дней, что позволит укрепить международное авиасообщение и увеличить туристический поток.

Эксперты отмечают, что запуск рейса на Фукуок — важный шаг для развития выездного туризма региона, поскольку маршрут открывает прямой доступ к азиатским курортам без пересадок через Москву или Новосибирск.