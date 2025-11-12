Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крыло самолета
Крыло самолета
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:27

Из Тюмени — в тропики без пересадок: первый самолёт улетел на райский остров

Из Тюмени запущен первый прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок

Жители Тюмени теперь могут отправиться на крупнейший остров Вьетнама — Фукуок - напрямую. 11 ноября 2025 года таможенники аэропорта "Рощино" оформили первый международный рейс на популярный курорт, сообщили URA. RU в пресс-службе ФТС России.

Подробности полёта

"Тюменские таможенники оформили первый рейс на Фукуок. Сотрудники таможенного поста аэропорт "Рощино" осуществили контроль в отношении туристов и багажа", — сообщили в ведомстве.

На борту самолёта находился 211 пассажир, направлявшийся на отдых в тропический Вьетнам. Контроль прошёл в штатном режиме, нарушений не выявлено.

Новые маршруты и расширение географии полётов

За день до этого, 10 ноября, в "Рощино" впервые прибыл самолёт казахстанской авиакомпании SCAT Airlines. Эти рейсы будут выполняться раз в 10-12 дней, что позволит укрепить международное авиасообщение и увеличить туристический поток.

Эксперты отмечают, что запуск рейса на Фукуок — важный шаг для развития выездного туризма региона, поскольку маршрут открывает прямой доступ к азиатским курортам без пересадок через Москву или Новосибирск.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени откроют нефтехимические классы для школьников 8–9-х классов сегодня в 13:36
Школьники Тюмени примерят роль инженеров: стартует программа ранней профориентации

В Тюмени запустят нефтехимические классы для школьников 8–9-х классов. Проект поможет готовить будущих специалистов отрасли и поддержит развитие региональной промышленности.

Читать полностью » Тюменская область заняла 18 место в России по уровню зарплат — данные РИА Рейтинг сегодня в 12:16
Немногие богаты, многие выживают: названы реальные зарплаты в Тюменской области

Только 6,4% жителей Тюменской области зарабатывают больше 200 тысяч рублей. Аналитики «РИА Рейтинг» назвали диапазон типичных зарплат и дали прогноз до 2028 года.

Читать полностью » Пассажиры екатеринбургского метро смогут оплатить проезд по биометрии со скидкой 50% сегодня в 11:16
Вместо карты — улыбка: екатеринбуржцы неделю смогут ездить в метро со скидкой 50%

В метро Екатеринбурга вводят оплату проезда по биометрии со скидкой 50%. Всю неделю пассажиры смогут «заплатить улыбкой» всего 21 рубль за поездку.

Читать полностью » В Екатеринбурге директор сетевого магазина признал вину в убийстве на Химмаше сегодня в 10:17
Выпил четыре литра пива — и взялся за нож: трагедия на улице Бородина потрясла Екатеринбург

Директор магазина из Екатеринбурга признал вину в кровавом убийстве на Химмаше. Мужчина объяснил расправу над знакомыми чрезмерным употреблением алкоголя.

Читать полностью » Экс-полицейского из Екатеринбурга осудили на семь лет за посредничество во взятке в 30 миллионов рублей сегодня в 9:37
Бывший борец с коррупцией из МВД получил 7 лет: у него нашли доллары, лодку и прицепы

Бывшего полицейского ГУ МВД Евгения Мальцева приговорили к семи годам колонии за посредничество во взятке. При обысках у него нашли валюту, лодку и автомобили.

Читать полностью » Свердловская область заняла второе место в России по числу преступлений сегодня в 8:46
На Урале растёт преступность: Свердловская область обошла почти всю страну

Свердловская область заняла второе место в рейтинге регионов по числу преступлений за 2025 год. В антирейтинге лидирует Челябинская область, замыкает тройку Красноярский край.

Читать полностью » Мэрия Екатеринбурга четвёртый год подряд отказалась от новогоднего салюта сегодня в 7:46
Жители сами устраивают шоу: в Екатеринбурге объяснили отказ от салюта на Новый год

В Екатеринбурге снова не будет новогоднего салюта — уже четвёртый год подряд. Вместо фейерверков власти готовят два ледовых городка для праздничного настроения.

Читать полностью » Учёные УрО РАН напомнили о сильнейших землетрясениях в истории Свердловской области сегодня в 6:46
Толчки 3,9 балла — и это только начало? Что говорят геофизики об уральской сейсмоактивности

Свердловскую область вновь потрясло землетрясение. Мы вспомнили самые заметные толчки на Урале за столетие — от Билимбаевского 1914 года до недавних событий.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Укроп прорастает раньше других культур после зимнего посева
Авто и мото
АВТОВАЗ полностью решил проблему с рулём у Lada Largus — пресс-служба компании
Садоводство
Почернение листьев груши связано с нехваткой бора и пересушиванием почвы — Андрей Ковалёв
Питомцы
Ласки снижают стресс и укрепляют доверие питомца к человеку
Спорт и фитнес
Дождь помогает многим людям почувствовать спокойствие — психологи
Культура и шоу-бизнес
Тайлер Поузи дебютирует в режиссуре с триллером "Трезвый дом" — Deadline
Красота и здоровье
Теперь я двигаюсь сидя — и боль в спине исчезла: секрет простого офисного движения
Наука
Археолог Кернер: в Мурайгхате найдены дольмены раннего бронзового века
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet