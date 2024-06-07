В Сочи полиция задержала фотографа, обманывавшего туристов, требуя с них 20 тысяч рублей за фото с попугаем. Первоначально фотограф предлагал сфотографироваться с обезьянкой за 500 рублей, но затем добавлял к кадру попугаев, что значительно увеличивало стоимость снимка, сообщает Tourdom.Ru.

По закону о защите прав потребителей, фотограф нарушил правила, не предупредив о дополнительной плате за добавление попугаев. Пострадавшие туристы вызвали полицию, которая выявила у фотографа отсутствие документов на ведение бизнеса и признаки жестокого обращения с животными. Фотографу составили два административных протокола.

Фото: commons.wikimedia.org/Philip Nalangan (Creative Commons Attribution 4.0 International license)