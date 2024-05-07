Официальный канал МВД России предупреждает о новой мошеннической схеме. Её жертвами часто становятся фотомодели.

Доверчивым женщинам по соцсетям аферисты под видом начинающего фотографа дешево предлагают свои услуги. Клиентки только должны оплатить аренду студии где будет съемка.

Мошенники отправляют жертвам сайты фейковых студий, где тех просят выбрать аренду, услуги стилиста и реквизит. Далее на подложном платежном сервисе женщин просят всё это оплатить, после чего эти секретные данные попадают мошенникам. МВД напоминает:

Не соглашайтесь на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщайте свои личные данные незнакомым.

Правоохранительные органы вновь просят граждан всегда быть бдительными.

Фото: 500px.com /Hugo Chisholm (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)











