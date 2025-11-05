Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автоавария
Автоавария
© Designed by Freepik by rorozoa is licensed under Public domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 2:06

Россияне всё чаще оформляют ДТП через фотофиксацию: что это значит для водителей

РСА: число фотофиксаций ДТП по европротоколу увеличилось на 1,5 раза с начала 2025 года

В России наблюдается резкий рост использования фотофиксации для оформления ДТП по европротоколу. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), этот показатель увеличился почти в полтора раза по сравнению с 2024 годом. С начала 2025 года автомобилисты зафиксировали более 268 тысяч ДТП с помощью фотофиксации, что является значительным ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 179,6 тыс. ДТП.

Причины роста фотофиксации

С 2025 года всё больше автовладельцев предпочитают использовать фотофиксацию при оформлении ДТП по европротоколу. Эта практика стала более популярной благодаря удобству и оперативности, которые она обеспечивает. В отличие от традиционного оформления через инспектора ГИБДД, фотофиксация позволяет значительно ускорить процесс оформления происшествий, что особенно актуально при мелких ДТП без пострадавших.

Так, по данным РСА, за октябрь 2025 года количество фотофиксаций составило 32 730 случаев, что на 10,9% больше по сравнению с сентябрем того же года. Это свидетельствует о росте популярности цифровых инструментов для оформления ДТП.

Динамика фотофиксации ДТП

Период Количество фотофиксаций Изменение по сравнению с прошлым годом
Октябрь 2025 32 730 +10,9% по сравнению с сентябрем 2025
Январь-октябрь 2025 268 000 +69% по сравнению с 2024 годом
Январь-октябрь 2024 179 600 -

Рост числа фотофиксаций связан не только с улучшением цифровых технологий, но и с нововведениями в законодательстве, а также с общественной готовностью использовать мобильные приложения для оформления ДТП.

Советы шаг за шагом для оформления ДТП с фотофиксацией

Для того чтобы оформить ДТП по европротоколу с использованием фотофиксации, следует соблюдать несколько простых шагов:

  1. убедитесь в соблюдении условий для оформления европротокола: участвующие в аварии автомобили должны быть застрахованы по ОСАГО, а в ДТП не должно быть пострадавших.

  2. сделайте фотографии всех повреждений транспортных средств и места происшествия. Убедитесь, что фото чёткие и соответствуют требованиям для подачи в страховую компанию.

  3. используйте специализированные мобильные приложения, такие как "Госуслуги авто" или "Помощник ОСАГО", для оформления европротокола онлайн. Убедитесь, что оба водителя зарегистрированы в системе Госуслуг.

  4. заполните и отправьте европротокол через приложение, если все условия соблюдены. В случае разногласий между водителями, подтвердите это в отчете о ДТП.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: не сделаны фотографии места происшествия.
    Последствие: страховая компания может отклонить заявление.
    Альтернатива: используйте мобильные приложения для фотофиксации, чтобы упростить процесс подачи заявления.

  2. Ошибка: оформление европротокола без регистрации на Госуслугах.
    Последствие: европротокол не будет принят, процесс может затянуться.
    Альтернатива: зарегистрируйтесь на портале Госуслуг заранее, чтобы ускорить оформление.

  3. Ошибка: игнорирование разногласий с другим водителем.
    Последствие: может возникнуть путаница при определении виновника происшествия.
    Альтернатива: если есть разногласия, обязательно сообщите об этом и оформите ДТП с полным комплектом доказательств.

Что если фотофиксация продолжит набирать популярность?

Если тенденция к росту фотофиксации сохранится, это может повлиять на общий процесс оформления ДТП. В первую очередь, это облегчит работу страховых компаний, ускоряя обработку заявлений и повышение доверия к этому способу оформления аварий. Большее количество автовладельцев будет использовать мобильные приложения для оформления ДТП, что сделает процесс более прозрачным и ускоренным.

Кроме того, поскольку с 2025 года вступили в силу новые изменения в законодательстве, увеличившие лимит выплат по европротоколу, такие изменения будут стимулировать использование фотофиксации ещё больше. Если при оформлении европротокола все участники ДТП соглашаются с обстоятельствами происшествия и имеется фотофиксация, лимит выплат по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей.

FAQ

Как выбрать мобильное приложение для оформления ДТП?

Для оформления ДТП рекомендуется использовать официальные приложения "Госуслуги авто" или "Помощник ОСАГО", так как они обеспечивают безопасную передачу данных и соответствуют требованиям законодательства.

Как увеличить лимит выплат по европротоколу?

Для того чтобы лимит выплат по европротоколу составил 400 тыс. рублей, важно, чтобы все участники ДТП согласились с обстоятельствами происшествия и использовали фотофиксацию через мобильное приложение.

Что делать, если не согласен с результатами оформления европротокола?

Если между водителями есть разногласия по обстоятельствам ДТП, необходимо вызвать инспектора ГИБДД для оформления стандартного протокола. В случае фотофиксации с разногласиями лимит выплаты будет уменьшен до 200 тыс. рублей.

Мифы и правда

Миф: "Фотофиксация ДТП всегда приводит к более низким выплатам".
Правда: фотофиксация может увеличить лимит выплат по ОСАГО до 400 тыс. рублей, если нет разногласий между участниками ДТП.

Миф: "Невозможно оформить европротокол без инспектора ГИБДД".
Правда: европротокол можно оформить онлайн, если нет пострадавших и повреждены только транспортные средства.

Миф: "Фотофиксация сложна и требует специальных знаний".
Правда: современные мобильные приложения для оформления ДТП делают процесс фотофиксации простым и доступным для любого автовладельца.

Интересные факты

  1. В октябре 2025 года количество фотофиксаций ДТП увеличилось на 10,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

  2. Использование мобильных приложений для оформления ДТП с фотофиксацией значительно сокращает время на оформление страховых заявлений.

  3. С момента введения новых выплат по европротоколу в 2025 году, лимит на выплату ОСАГО может достигать 400 тыс. рублей.

Исторический контекст

Фотофиксация ДТП в России начала развиваться с 2014 года, когда были введены первые цифровые технологии для ускорения оформления аварий. С каждым годом требования к использованию фотофиксации становились более строгими, а с 2025 года процесс оформления был ещё больше упрощён благодаря новым законам, которые увеличили лимит выплат по ОСАГО при использовании фотофиксации.

