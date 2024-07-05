AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных Android-смартфонов на глобальном рынке. Во главе списка стоит Asus ROG Phone 8 с результатом 2,11 млн баллов, за ним следуют Red Magic 9 Pro (2,07 млн) и iQOO 12 (2,03 млн), все на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3.
В пятёрке также Vivo X100 Ultra и Vivo X100 Pro с чипами Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity 9300 соответственно. Полный список включает 10 моделей, где Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 14 замыкают топ, также работая на Snapdragon 8 Gen 3.
Такой же рейтинг лидерства сохраняется и для китайского рынка.
Фото: commons.wikimedia.org/Solomon203 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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