AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных Android-смартфонов на глобальном рынке. Во главе списка стоит Asus ROG Phone 8 с результатом 2,11 млн баллов, за ним следуют Red Magic 9 Pro (2,07 млн) и iQOO 12 (2,03 млн), все на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3.

В пятёрке также Vivo X100 Ultra и Vivo X100 Pro с чипами Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity 9300 соответственно. Полный список включает 10 моделей, где Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 14 замыкают топ, также работая на Snapdragon 8 Gen 3.

Такой же рейтинг лидерства сохраняется и для китайского рынка.

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