HMD Global анонсировала новые кнопочные телефоны HMD 105 и 110, являющиеся обновленными версиями предыдущих моделей Nokia 105 и 110. Устройства оборудованы 2-дюймовыми экранами, разрешением 160×120 пикселей и съемными батареями на 1000 мАч. Память составляет всего 4 МБ, но поддерживается расширение до 32 ГБ с помощью microSD.

Оба телефона защищены от влаги и пыли по стандарту IP54 и имеют вес около 78 грамм.

HMD 110 оснащен QVGA-камерой и разъемом для наушников, в то время как HMD 105 не имеет камеры. Телефоны работают на операционной системе RTOS и предлагают предустановленную игру "Змейка". Стоимость и регионы продаж пока не объявлены.

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