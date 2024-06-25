HMD Global анонсировала новые кнопочные телефоны HMD 105 и 110, являющиеся обновленными версиями предыдущих моделей Nokia 105 и 110. Устройства оборудованы 2-дюймовыми экранами, разрешением 160×120 пикселей и съемными батареями на 1000 мАч. Память составляет всего 4 МБ, но поддерживается расширение до 32 ГБ с помощью microSD.
Оба телефона защищены от влаги и пыли по стандарту IP54 и имеют вес около 78 грамм.
HMD 110 оснащен QVGA-камерой и разъемом для наушников, в то время как HMD 105 не имеет камеры. Телефоны работают на операционной системе RTOS и предлагают предустановленную игру "Змейка". Стоимость и регионы продаж пока не объявлены.
Фото: flickr.com/[email protected] (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения
Мужчина из Австрии, куривший в течение 17 лет, столкнулся с ростом волос в горле, что стало вторым зафиксированным случаем в мире.
Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет
Биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел запрещенную в США фоллистатиновую генную терапию на острове в Гондурасе, стоимостью $20 тысяч, в надежде дожить до 120 лет. Эта терапия, не одобренная FDA, может повышать риск развития злокачественных опухолей.
Диетолог Ивашкевич: необходимо воздерживаться от еды за три часа до сна
Диетолог Анна Ивашкевич порекомендовала воздерживаться от еды за три часа до сна, чтобы обеспечить нормальное пищеварение и избежать застоя пищи в желудке.
Nutrients: сочетание нитрата креатина и кофеина улучшает когнитивные функции
Исследование, проведённое международной группой учёных из США, Ирана, Канады и Катара и опубликованное в журнале Nutrients, показало, что сочетание нитрата креатина и кофеина значительно улучшает когнитивные функции.