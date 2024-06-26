Наличие шпионских программ на смартфоне может проявляться через такие признаки, как белый шум во время разговора, странные уведомления о несовершенных действиях, самопроизвольное включение устройства и приложений, снижение скорости интернета и перегрев телефона. Эти программы, работая в фоновом режиме, могут передавать собранные данные злоумышленникам, а также приводить к появлению на устройстве чужих фото и видео.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал не паниковать при обнаружении подобных симптомов, но для спокойствия рекомендует обратиться к специалистам для проверки устройства.

Фото: flickr.com/Océanos y dados (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)