Наличие шпионских программ на смартфоне может проявляться через такие признаки, как белый шум во время разговора, странные уведомления о несовершенных действиях, самопроизвольное включение устройства и приложений, снижение скорости интернета и перегрев телефона. Эти программы, работая в фоновом режиме, могут передавать собранные данные злоумышленникам, а также приводить к появлению на устройстве чужих фото и видео.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал не паниковать при обнаружении подобных симптомов, но для спокойствия рекомендует обратиться к специалистам для проверки устройства.
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