Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
Эксперт Кузьменко: наличие шпионских программ на телефоне может проявляться через перегрев
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:52

Эксперт Кузьменко: наличие шпионских программ на телефоне может проявляться через перегрев

Наличие шпионских программ на смартфоне может проявляться через такие признаки, как белый шум во время разговора, странные уведомления о несовершенных действиях, самопроизвольное включение устройства и приложений, снижение скорости интернета и перегрев телефона. Эти программы, работая в фоновом режиме, могут передавать собранные данные злоумышленникам, а также приводить к появлению на устройстве чужих фото и видео.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал не паниковать при обнаружении подобных симптомов, но для спокойствия рекомендует обратиться к специалистам для проверки устройства.

Фото: flickr.com/Océanos y dados (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

FT провела исследования реальной численности войск Евросоюза

FT провела исследования реальной численности войск Евросоюза

Вооруженные силы европейских государств-членов НАТО столкнулись с серьезной проблемой нехватки личного состава. Согласно расследованию Financial Times, реальная численность военнослужащих значительно отличается от официальных данных.

Читать полностью
НАТО определился с новой кандидатурой на пост генерального секретаря

НАТО определился с новой кандидатурой на пост генерального секретаря

Североатлантический альянс определился с кандидатурой на пост нового генерального секретаря организации. Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, страны-участницы НАТО остановили свой выбор на действующем премьер-министре Нидерландов Марке Рютте.

Читать полностью

Общество

5колесо: дополнительный провод в аккумуляторе автомобиля бесполезен

5колесо: дополнительный провод в аккумуляторе автомобиля бесполезен

Интернет-советы предлагают добавить дополнительный "массовый" провод к аккумулятору автомобиля, предположительно для заземления и устранения вредных искр во время работы двигателя.

Читать полностью
Fit Service: при нажатии кнопки Start-Stop в движении можно потерять контроль над автомобилем

Fit Service: при нажатии кнопки Start-Stop в движении можно потерять контроль над автомобилем

При нажатии кнопки Start-Stop во время движения могут возникнуть непредсказуемые последствия для управления автомобилем.

Читать полностью

Новости