Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества, где преступники выдают себя за сотрудников мобильных операторов. МВД России проинформировало о росте таких случаев.

Мошенники звонят гражданам, утверждая, что получена заявка на смену оператора и просят предоставить код для смены пароля в личном кабинете, что приводит к потере доступа к личному кабинету жертвы.

Эксперты подчеркнули, что настоящие сотрудники операторов никогда не требуют SMS-коды или личные данные. Цель мошенников — доступ к данным телефонов и интернет-банков. Гражданам порекомендовали не передавать свои данные по телефону и быть бдительными.

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