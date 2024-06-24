Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества, где преступники выдают себя за сотрудников мобильных операторов. МВД России проинформировало о росте таких случаев.
Мошенники звонят гражданам, утверждая, что получена заявка на смену оператора и просят предоставить код для смены пароля в личном кабинете, что приводит к потере доступа к личному кабинету жертвы.
Эксперты подчеркнули, что настоящие сотрудники операторов никогда не требуют SMS-коды или личные данные. Цель мошенников — доступ к данным телефонов и интернет-банков. Гражданам порекомендовали не передавать свои данные по телефону и быть бдительными.
Фото: commons.wikimedia.org/Matthew Prior (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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