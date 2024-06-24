Психолог Елена Волкова назвала смартфоны и планшеты "электронным кокаином", объясняя это высоким уровнем выработки дофамина, гормона удовольствия, при их использовании. Это приводит к возрастающей зависимости от этих устройств, сообщает News.Ru.
Волкова также указала, что распространение интернета и замена реального общения форумами и чатами усугубляют эту проблему, а интернет-серфинг стал еще одной причиной бесцельного временипрепровождения в сети.
Фото: commons.wikimedia.org/Holy-DYVR (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Госдеп США: только КНР способна изменить миропорядок
Вашингтон считает, что Поднебесная является единственной страной, обладающей возможностями изменить мировой порядок.
Илон Маск: войны будущего будут вестись против БПЛА
Американский предприниматель Илон Маск высказался в соцсети Х о том, как будут вестись войны будущего.
JACC: семаглутид улучшает здоровье сердца на 7-8 пунктов по шкале KCCQ-CSS
Семаглутид, препарат, обычно используемый для лечения диабета, продемонстрировал значительное улучшение состояния здоровья у лиц с избыточным весом и диабетом, страдающих от тяжелых форм сердечной недостаточности, причем это улучшение частично обусловлено снижением массы тела на 9,6%.
Педиатр Малых: цифровая зависимость у детей снижает память
Член Союза педиатров России Дмитрий Малых предупредил о вредных последствиях детской зависимости от интернета.