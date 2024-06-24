Психолог Елена Волкова назвала смартфоны и планшеты "электронным кокаином", объясняя это высоким уровнем выработки дофамина, гормона удовольствия, при их использовании. Это приводит к возрастающей зависимости от этих устройств, сообщает News.Ru.

Волкова также указала, что распространение интернета и замена реального общения форумами и чатами усугубляют эту проблему, а интернет-серфинг стал еще одной причиной бесцельного временипрепровождения в сети.

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