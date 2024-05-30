Верховный суд России разъяснил, что найденный на улице рабочий мобильный телефон с идентификационными признаками должен быть возвращен владельцу. Если этого не происходит, действия могут квалифицироваться как кража по статье 158 УК РФ.

Прецедентом стало дело женщины из Башкирии, которая нашла телефон в автобусе, спрятала его, заменила SIM-карту и начала использовать. Владелица телефона обратилась в полицию, и женщина была осуждена за кражу.

Верховный суд подчеркнул, что активное сокрытие найденного имущества или уничтожение его идентификационных признаков свидетельствует о намерении на хищение, превращая находку в преступление.

Фото: flickr.com/Maurizio Pesce (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)