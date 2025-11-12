Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 23:05

Не держал телефон, а штраф пришёл: водители недоумевают от хитрых камер на дорогах

Использование телефона за рулем давно стало причиной споров и недовольства среди водителей. Кто-то считает, что разговор по громкой связи безопасен, кто-то уверен, что даже короткий взгляд на экран — это уже нарушение. Тем временем камеры и инспекторы все чаще фиксируют штрафы за использование смартфонов во время движения. Автоюрист объяснил, в каких случаях наказание справедливо, а когда его можно оспорить.

"Фиксация подобных нарушений по-прежнему находится в тестовом режиме, камеры такого плана есть лишь в крупных городах", — отметил автоюрист.

Как камеры "видят" нарушение

Современные комплексы фото- и видеофиксации способны распознавать не только номер автомобиля, но и положение рук водителя. Камера с искусственным интеллектом анализирует, держит ли водитель в руке предмет, напоминающий телефон. Если система определяет это как использование гаджета, автоматически формируется постановление о штрафе.

Однако, как отметил эксперт, ПО таких систем пока несовершенно. Алгоритмы иногда принимают за телефон другие предметы — бутылку воды, документы, а иногда даже элемент одежды. Именно поэтому массовое внедрение таких камер по стране пока не состоялось.

Размер штрафа и нюансы наказания

За использование телефона во время движения предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.36.1 КоАП РФ. Штраф — 1500 рублей. При этом важно знать несколько особенностей:

  • штраф выписывается за каждый отдельный случай, если нарушение зафиксировано повторно — сумма не увеличивается;

  • даже удерживание телефона в руке, без разговора, уже считается нарушением;

  • фиксация осуществляется как инспектором ГИБДД, так и автоматически камерами наблюдения;

  • если камера ошиблась, постановление можно оспорить - важно сделать это в течение 10 дней с момента получения уведомления.

"На ранних стадиях проекта водителям выписывали штрафы по ошибке — иной раз даже за бутылку воды", — напомнил автоюрист.

Когда пользоваться телефоном можно

Закон не запрещает полностью пользоваться смартфоном в автомобиле. Главное — не держать его в руке во время движения. Допустимо:

  1. Использовать навигационные приложения, если телефон закреплен в держателе на приборной панели.

  2. Принимать вызовы через громкую связь или Bluetooth.

  3. Настраивать маршруты только после полной остановки автомобиля — на парковке, заправке или обочине.

Важная деталь: водитель имеет право воспользоваться телефоном, если автомобиль стоит на светофоре и не находится в движении. Но как только машина трогается, телефон должен быть отложен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: держать телефон в руке даже для проверки карты или вызова.
    Последствие: штраф 1500 рублей.
    Альтернатива: использовать держатель и громкую связь.

  • Ошибка: спорить с инспектором без доказательств.
    Последствие: фиксация нарушения и отказ в обжаловании.
    Альтернатива: сразу запросить фото- или видеоматериалы.

  • Ошибка: менять маршрут навигатора на ходу.
    Последствие: отвлечение от дороги, риск ДТП.
    Альтернатива: остановиться на парковке или у обочины.

Как оспорить штраф за телефон

  1. Получите постановление. Оно приходит по почте или в "Госуслугах".

  2. Проверьте фотофиксацию. Если на снимке не видно телефона или руки пустые — это повод для обжалования.

  3. Подайте жалобу в ГИБДД или суд. Сделать это нужно в течение 10 календарных дней.

  4. Приложите доказательства. Например, видеозапись с регистратора или объяснение, что вы пользовались громкой связью.

В большинстве случаев при отсутствии явных доказательств вины постановление отменяется.

Когда наказание справедливо

Наказание обосновано, если:

  • водитель разговаривает, держа телефон у уха;

  • в руке отчетливо виден смартфон;

  • камера зафиксировала экран, направленный на водителя;

  • во время фиксации машина находилась в движении.

Если же автомобиль стоял на парковке или в пробке — это не считается нарушением.

Таблица: можно ли пользоваться телефоном за рулем

Ситуация Нарушение Штраф
Телефон в руке во время движения Да 1500 ₽
Разговор через гарнитуру Нет -
Телефон в держателе с включенным навигатором Нет -
Изменение маршрута на ходу Да 1500 ₽
Использование телефона на светофоре Нет -

Мифы и правда

Миф: если телефон в руке, но вы стоите в пробке, штраф не выпишут.
Правда: камере без разницы — фиксируется сам факт удержания телефона при включенном двигателе.

Миф: можно оплатить штраф на месте.
Правда: инспектор не имеет права брать оплату наличными — только через официальные сервисы.

Миф: камеры не способны отличить смартфон от других предметов.
Правда: современные комплексы обучены распознавать форму, но ошибки все еще случаются.

Интересные факты

  1. Первые камеры, фиксирующие использование телефона, начали тестировать в Москве и Санкт-Петербурге.

  2. В Австралии аналогичные системы уже работают в штатном режиме и ежедневно фиксируют тысячи нарушений.

  3. По статистике ГИБДД, каждое десятое ДТП происходит из-за отвлечения водителя на телефон.

FAQ

Можно ли пользоваться телефоном как навигатором?
Да, если он закреплен в держателе и не мешает обзору.

Штрафуют ли за гарнитуру в ухе?
Нет, использование беспроводной гарнитуры разрешено.

Как доказать, что я не пользовался телефоном?
Приложите данные с видеорегистратора или вызовите свидетелей — это будет достаточным основанием для отмены постановления.

