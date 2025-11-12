Не держал телефон, а штраф пришёл: водители недоумевают от хитрых камер на дорогах
Использование телефона за рулем давно стало причиной споров и недовольства среди водителей. Кто-то считает, что разговор по громкой связи безопасен, кто-то уверен, что даже короткий взгляд на экран — это уже нарушение. Тем временем камеры и инспекторы все чаще фиксируют штрафы за использование смартфонов во время движения. Автоюрист объяснил, в каких случаях наказание справедливо, а когда его можно оспорить.
"Фиксация подобных нарушений по-прежнему находится в тестовом режиме, камеры такого плана есть лишь в крупных городах", — отметил автоюрист.
Как камеры "видят" нарушение
Современные комплексы фото- и видеофиксации способны распознавать не только номер автомобиля, но и положение рук водителя. Камера с искусственным интеллектом анализирует, держит ли водитель в руке предмет, напоминающий телефон. Если система определяет это как использование гаджета, автоматически формируется постановление о штрафе.
Однако, как отметил эксперт, ПО таких систем пока несовершенно. Алгоритмы иногда принимают за телефон другие предметы — бутылку воды, документы, а иногда даже элемент одежды. Именно поэтому массовое внедрение таких камер по стране пока не состоялось.
Размер штрафа и нюансы наказания
За использование телефона во время движения предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.36.1 КоАП РФ. Штраф — 1500 рублей. При этом важно знать несколько особенностей:
-
штраф выписывается за каждый отдельный случай, если нарушение зафиксировано повторно — сумма не увеличивается;
-
даже удерживание телефона в руке, без разговора, уже считается нарушением;
-
фиксация осуществляется как инспектором ГИБДД, так и автоматически камерами наблюдения;
-
если камера ошиблась, постановление можно оспорить - важно сделать это в течение 10 дней с момента получения уведомления.
"На ранних стадиях проекта водителям выписывали штрафы по ошибке — иной раз даже за бутылку воды", — напомнил автоюрист.
Когда пользоваться телефоном можно
Закон не запрещает полностью пользоваться смартфоном в автомобиле. Главное — не держать его в руке во время движения. Допустимо:
-
Использовать навигационные приложения, если телефон закреплен в держателе на приборной панели.
-
Принимать вызовы через громкую связь или Bluetooth.
-
Настраивать маршруты только после полной остановки автомобиля — на парковке, заправке или обочине.
Важная деталь: водитель имеет право воспользоваться телефоном, если автомобиль стоит на светофоре и не находится в движении. Но как только машина трогается, телефон должен быть отложен.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: держать телефон в руке даже для проверки карты или вызова.
Последствие: штраф 1500 рублей.
Альтернатива: использовать держатель и громкую связь.
-
Ошибка: спорить с инспектором без доказательств.
Последствие: фиксация нарушения и отказ в обжаловании.
Альтернатива: сразу запросить фото- или видеоматериалы.
-
Ошибка: менять маршрут навигатора на ходу.
Последствие: отвлечение от дороги, риск ДТП.
Альтернатива: остановиться на парковке или у обочины.
Как оспорить штраф за телефон
-
Получите постановление. Оно приходит по почте или в "Госуслугах".
-
Проверьте фотофиксацию. Если на снимке не видно телефона или руки пустые — это повод для обжалования.
-
Подайте жалобу в ГИБДД или суд. Сделать это нужно в течение 10 календарных дней.
-
Приложите доказательства. Например, видеозапись с регистратора или объяснение, что вы пользовались громкой связью.
В большинстве случаев при отсутствии явных доказательств вины постановление отменяется.
Когда наказание справедливо
Наказание обосновано, если:
-
водитель разговаривает, держа телефон у уха;
-
в руке отчетливо виден смартфон;
-
камера зафиксировала экран, направленный на водителя;
-
во время фиксации машина находилась в движении.
Если же автомобиль стоял на парковке или в пробке — это не считается нарушением.
Таблица: можно ли пользоваться телефоном за рулем
|Ситуация
|Нарушение
|Штраф
|Телефон в руке во время движения
|Да
|1500 ₽
|Разговор через гарнитуру
|Нет
|-
|Телефон в держателе с включенным навигатором
|Нет
|-
|Изменение маршрута на ходу
|Да
|1500 ₽
|Использование телефона на светофоре
|Нет
|-
Мифы и правда
Миф: если телефон в руке, но вы стоите в пробке, штраф не выпишут.
Правда: камере без разницы — фиксируется сам факт удержания телефона при включенном двигателе.
Миф: можно оплатить штраф на месте.
Правда: инспектор не имеет права брать оплату наличными — только через официальные сервисы.
Миф: камеры не способны отличить смартфон от других предметов.
Правда: современные комплексы обучены распознавать форму, но ошибки все еще случаются.
Интересные факты
-
Первые камеры, фиксирующие использование телефона, начали тестировать в Москве и Санкт-Петербурге.
-
В Австралии аналогичные системы уже работают в штатном режиме и ежедневно фиксируют тысячи нарушений.
-
По статистике ГИБДД, каждое десятое ДТП происходит из-за отвлечения водителя на телефон.
FAQ
Можно ли пользоваться телефоном как навигатором?
Да, если он закреплен в держателе и не мешает обзору.
Штрафуют ли за гарнитуру в ухе?
Нет, использование беспроводной гарнитуры разрешено.
Как доказать, что я не пользовался телефоном?
Приложите данные с видеорегистратора или вызовите свидетелей — это будет достаточным основанием для отмены постановления.
