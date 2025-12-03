Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Жёлтое такси зимой
Жёлтое такси зимой
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:07

Телефонные мошенники выбрали новую цель: пенсионерка едва не оказалась в центре схемы с неожиданным поворотом

Таксист предотвратил передачу пенсионеркой миллиона мошенникам — пресс-служба МВД

Телефонные мошенники вновь попытались воспользоваться доверием пожилых людей, однако на этот раз преступный замысел был сорван благодаря внимательности постороннего человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, уточнив, что 84-летняя жительница Абинска едва не лишилась всех своих накоплений.

Как мошенники обманули пенсионерку

По данным ведомства, аферисты представились сотрудниками Пенсионного фонда и убедили женщину, что для оформления некой декларации ей необходимо передать свои сбережения "в банк". Они действовали пошагово, инструктируя её по телефону. Пенсионерка сложила всю наличность в сумку с личными вещами и передала её водителю такси, которого злоумышленники заказали дистанционно.

Женщина заметно волновалась и объяснила водителю, что отправляет посылку внуку. Такое поведение показалось таксисту подозрительным. Он отказался выполнять заказ и сообщил о ситуации диспетчеру. Та, в свою очередь, передала информацию в полицию.

Как удалось предотвратить хищение

Правоохранители оперативно выехали на место и выяснили, что женщина намеревалась передать мошенникам 1 млн 26 тысяч рублей. В пресс-службе подчеркнули, что именно бдительность водителя такси позволила сохранить пенсионерке её средства. Сотрудники полиции подробно расспросили пострадавшую и установили, что она строго следовала указаниям звонивших, не подозревая об обмане.

Случай стал очередным подтверждением распространённости схем, направленных на пожилых граждан. Мошенники используют знакомые названия учреждений, создают атмосферу срочности и требуют немедленных действий, пока человек не успел никому сообщить о происходящем.

Что известно о расследовании

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников и проверяют их возможную причастность к другим эпизодам. Ведомство напоминает, что сотрудники государственных структур никогда не требуют передачи денег через посредников, курьеров или водителей такси.

Такие происшествия демонстрируют, насколько важны внимание и осторожность окружающих: вмешательство постороннего человека может предотвратить крупную потерю средств и спасти пожилого человека от серьёзных последствий.

