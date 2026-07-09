Игра света и цвета: 7 сортов флоксов, которые меняют цвет в зависимости от времени суток

В саду флоксы-хамелеоны всегда цепляют глаз. Утром они выглядят мягче, к вечеру уходят в холодный тон, а в пасмурный день куст будто меняет настроение вместе с небом. Такое растение легко испортить одной ошибкой: посадить в неподходящее место, пересушить почву или, наоборот, загнать корни в сырость. Поэтому у сортов с переменчивой окраской ценят не только красоту, но и характер — они сразу показывают, где им комфортно, а где нет.

"У флоксов-хамелеонов оттенок сильнее всего меняется при смене освещения и температуры, а на плотность окраски заметно влияет даже тень. Если куст посажен в сырой низине или на жарком открытом месте, цвет часто уходит не туда, куда ждет садовод. Поэтому сначала смотрят на место, а уже потом на яркую этикетку. Тогда растение показывает себя честно и без лишних капризов" эксперт по растениеводству и садовому дизайну Наталья Полетаева

Флоксы-хамелеоны: чем они отличаются

Метельчатые флоксы любят за выносливость, аромат и длинное цветение. Но у группы "хамелеонов" есть отдельный интерес: они меняют окраску по мере раскрытия, при другом свете или в прохладную погоду. На одном кусте можно увидеть сразу несколько оттенков, и это не брак, а особенность сорта.

Чаще всего такие флоксы идут в розово-сиреневой гамме. В тени, к вечеру или в пасмурный день они заметно холодеют, уходят в синеву и голубизну. У части сортов к концу сезона проявляются звезды, штрихи и кайма, которые в начале цветения почти не заметны.

Для таких растений особенно важны влажная, но не сырая почва и место, где солнце не выжигает лепестки. Если кусту не хватает света, цвет становится бледнее, а при жаре отдельные тона тоже могут сойти на нет. Тут флоксы работают как честный индикатор условий.

Сорта с заметной сменой окраски

Blue Paradise зацветает в июле. Куст вырастает до 70-120 см, быстро ширится до полуметра и иногда требует опоры. Днем цветки выглядят голубовато-лавандовыми, а к сумеркам темнеют до густого сине-фиолетового тона.

Zenobia цветет в июле-августе. Растение до 80 см, компактное, опора ему не нужна. Цветки меняются от очень бледно-розовых до насыщенно розово-лиловых, а по краю лепестки слегка гофрированы и местами будто складываются в махровую форму.

Dymchatyi Etyud раскрывается в июле. Куст до 80 см, с крупным ажурным соцветием. У цветков розовая основа и серебристо-серая дымка, а в центре видна кораллово-розовая звезда и светло-малиновое кольцо; в тени оттенок уходит в более холодную сторону.

Dragon цветет в июле-августе. Высота куста — до 80-90 см, опора не нужна. При роспуске цветки дымчатые, пурпурно-фиолетовые с серыми штрихами и карминным глазком, а позже появляется серебристая кайма.

Olympus тоже идет в июле-августе. Куст до 80 см, форму держит хорошо, листья у него меняют вид по сезону: молодые розовые, потом кремово-зеленые. Цветки стартуют темно-розовыми с большой светлой звездой, а затем уходят в лилово-розовую и сиренево-фиолетовую гамму.

Magic Blue вырастает до 100 см и цветет в июле-августе. В начале роспуска у него лавандово-сиреневые цветки с большим светлым центром и малиновым кольцом, потом лепестки покрываются серой дымкой, а центр становится более контрастным.

Cherry In Milk зацветает позже других — в конце июля и в августе. Куст невысокий, до 50-60 см, зато на одном растении одновременно могут быть соцветия разной насыщенности. Один цветок идет в розовом тоне с белыми штрихами, другой — почти белый с ярко-розовыми мазками.

Важная деталь у всех этих сортов одна: оттенок у них не стоит на месте. Если рядом тень, пасмурная погода или вечерний свет, цветок становится холоднее и глубже. На полном солнце, наоборот, часть сортов выглядит светлее и мягче.

Посадка и уход без лишних сюрпризов

Все перечисленные флоксы любят влажную, хорошо дренированную почву. Сильного застоя воды они не переносят, как и пересушивания. Многие сорта спокойно растут на солнце, но легкая тень им тоже подходит, а у некоторых даже помогает дольше держать дымчатый оттенок.

По морозостойкости диапазон у сортов разный: чаще всего это зоны 4-7, у Blue Paradise и Zenobia - 5-7, у Dragon - 4-6. Это значит, что при выборе стоит смотреть не только на цвет, но и на климат участка. Иначе красивый куст быстро превратится в разочарование.

Обрезка у метельчатых флоксов проходит без лишней возни. Кусты быстро наращивают массу, хорошо делятся и не требуют сложной формировки. Если место подобрано верно, они годами сохраняют силу и не заставляют бегать вокруг них с лейкой каждое утро.

"У сортов с переменной окраской нельзя ждать одного и того же результата в любую погоду. В жаркий день цвет кажется мягче, в тени — холоднее, а к вечеру нередко проявляется та самая глубина тона, за которую эти флоксы и держат. Если нужен стабильный декоративный эффект, куст лучше не загущать и не сажать в сырую яму. Тогда цветение идет ровно и без лишней потери формы" эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

FAQ

Почему у одного и того же флокса цвет меняется?

На окраску влияют свет, температура, стадия цветения и время суток. У "хамелеонов" это нормальная особенность, а не болезнь.

Можно ли сажать такие флоксы в полутень?

Да, многие сорта переносят легкую тень. У части из них в таких условиях дымчатый оттенок даже проявляется ярче.

Нужна ли опора высоким кустам?

Да, у отдельных сортов, например у Blue Paradise, опора может понадобиться. Более компактные формы обычно держатся сами.

Какая почва им подходит?

Им нужна влажная, но хорошо дренированная земля. Застой воды и пересушивание для них одинаково плохи.

Проверено экспертом: эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

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