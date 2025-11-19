Мошенничество на фоне новых сборов: как преступники подготовились к списаниям по утильсбору

В России в ближайшее время может возникнуть волна мошенничества, связанного с повышением утилизационного сбора на автомобили. Под угрозой оказываются не только те, кто недавно купил машину, но и все автолюбители, которые столкнутся с новыми правилами. Эксперт по информационной безопасности, Даниил Бориславский, рассказал о схемах, которые могут быть использованы мошенниками, и как обезопасить себя от обмана.

Основные мошеннические схемы

После того как утилизационный сбор был увеличен, мошенники начали активно использовать эту тему для обмана владельцев автомобилей. Суть схемы проста: злоумышленники будут отслеживать тех, кто в этом году приобрел новые автомобили, и рассылают им сообщения с предложениями проверить якобы пересчитанные ставки утилизационного сбора.

Как подчеркивает Даниил Бориславский, мошенники используют фразы, которые подталкивают к действию, например:

"Просим вас проверить доначисление утилизационного сбора", — сказал эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский.

"С декабря вступают в силу новые правила, проверьте сейчас, потом будет поздно", — добавил он.

Такие сообщения на первый взгляд могут показаться официальными, особенно если они содержат ссылки на фальшивые сайты, которые выглядят как настоящие государственные ресурсы.

Как мошенники используют страх и неуверенность?

Когда человек покупает дорогую машину, скажем, за 5 миллионов рублей, и ему угрожают дополнительным сбором в два миллиона, его критичность восприятия может значительно снизиться. Это делает людей более восприимчивыми к манипуляциям, так как они переживают за возможные финансовые потери.

По словам эксперта, в таком состоянии люди часто не осознают, что переходят по фальшивым ссылкам, что в дальнейшем может привести к краже личных данных, паролей или средств с банковских карт.

Официальные способы уведомления о налогах

Важно помнить, что все официальные уведомления о налогах, штрафах или доначислениях поступают исключительно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России. Никакие официальные уведомления не должны приходить по SMS, электронной почте или через сторонние ресурсы.

Мошенники же используют фальшивые уведомления, чтобы создать видимость официального оповещения, заманивая пользователей на поддельные сайты, которые могут запросить данные для их дальнейшего использования в преступных целях.

Сравнение: официальный и мошеннический процесс уведомлений

Тип уведомления Источник Метод получения Уведомление о сборе Официальное уведомление Федеральная налоговая служба Личный кабинет налогоплательщика Поступает через сайт ФНС, с обязательной авторизацией пользователя. Мошенническое уведомление Мошенники SMS, Email, фальшивые сайты Ложные уведомления, требующие перехода по сомнительным ссылкам для "подтверждения" данных.

Советы шаг за шагом: как избежать мошенничества

Проверяйте информацию через официальные каналы. Никогда не переходите по ссылкам в письмах или SMS, если вы не уверены в их источнике. Используйте только официальные сайты. Все уведомления и сообщения о налогах и доначислениях поступают в личный кабинет на сайте ФНС. Обновляйте защиту ваших устройств. Регулярно обновляйте антивирусное ПО и следите за безопасностью ваших данных. Если сомневаетесь, обратитесь в налоговую службу. При любом подозрении на мошенничество всегда проверяйте информацию, позвонив или посетив налоговую инспекцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Переход по фальшивым ссылкам в SMS или email.

Последствие: Утечка персональных данных или денег с банковской карты.

Альтернатива: Использование официального сайта ФНС для проверки налоговых уведомлений. Ошибка: Игнорирование официальных каналов связи.

Последствие: Потеря денег или личной информации.

Альтернатива: Ожидание официальных уведомлений через личный кабинет налогоплательщика.

А что если…

…я уже перешел по фальшивой ссылке?

Необходимо немедленно сменить все пароли от аккаунтов, связанные с банковскими операциями, а также сообщить в банк и службы безопасности о случившемся. Также следует обратиться в Федеральную налоговую службу для проверки и подтверждения легитимности любых запросов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Защита личных данных через официальные каналы. Требуется время для проверки информации. Высокий уровень безопасности при использовании сайтов ФНС. Возможность заблуждения из-за имитации официальных уведомлений. Повышение финансовой грамотности и осведомленности среди граждан. Риски потери данных при использовании фальшивых сайтов.

FAQ

1. Как определить фальшивое уведомление о налогах?

Фальшивые уведомления часто содержат срочные и пугающие фразы, побуждающие немедленно перейти по ссылке. Официальные уведомления приходят только через личный кабинет ФНС.

2. Что делать, если я сомневаюсь в подлинности сообщения?

Не переходите по ссылке. Войдите на официальный сайт ФНС и проверьте информацию через личный кабинет.

3. Как защититься от фишинговых атак?

Обновляйте антивирусное ПО, будьте осторожны с письмами от неизвестных отправителей и всегда проверяйте информацию через официальные каналы.

Мифы и правда

Миф: Если сообщение выглядит официальным, значит, оно настоящее.

Правда: Мошенники могут подделывать официальные уведомления, чтобы заставить вас перейти по фальшивой ссылке.

3 интересных факта

Фишинг — это одна из самых старых и распространенных схем мошенничества в интернете, но она по-прежнему остается эффективной. В 2024 году Россия приняла закон, обязующий все налоговые уведомления отправлять только через личный кабинет налогоплательщика. Средний ущерб от фишинговых атак в России составляет десятки миллионов рублей ежегодно.

Исторический контекст