Филодендрон пожелтел — одна ошибка в поливе запускает это быстрее всего

Пожелтевшие листья у филодендрона редко появляются просто так. Даже если растение выглядит крепким и продолжает расти, изменение цвета листвы — это сигнал, что условия содержания перестали ему подходить. Причины могут быть разными: от банального полива до скрытых проблем с почвой или вредителями. О самых распространённых ошибках ухода рассказала эксперт по растениям Парис Лаликата. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

Полив: когда воды слишком мало или слишком много

Чаще всего филодендрон желтеет из-за нарушений режима полива. Недостаток влаги легко распознать: почва сухая, а листья теряют упругость и становятся ломкими по краям. Эксперт советует проверять грунт пальцем — если верхний слой на глубине около пяти сантиметров сухой, растение пора полить.

"Филодендроны считаются простыми в уходе и часто рекомендуются новичкам, но их нередко недополивают. Они выносливые, но всё же не кактусы", — объясняет специалист по образованию растений и работе с сообществом The Sill Парис Лаликата.

Обратная ситуация — переувлажнение — не менее опасна. Постоянно мокрая почва лишает корни кислорода, из-за чего они начинают загнивать и хуже усваивают питательные вещества. Листья при этом становятся мягкими и желтоватыми, а от земли может исходить неприятный запах. Решение одно — поливать только после подсыхания верхнего слоя и использовать рыхлый, хорошо дренируемый субстрат.

Свет и условия в помещении

Хотя филодендроны относят к растениям для слабого освещения, полная тень для них губительна. При недостатке света растение не может нормально использовать влагу, и даже правильный полив начинает вредить. Лаликата отмечает, что многие ставят горшки слишком далеко от окна. Иногда проблему решает простая перестановка ближе к источнику рассеянного света или установка фитолампы.

Грибок и вредители

Пожелтение листьев может начинаться с пятен или концентрических кругов — это типичный признак грибковой инфекции. Если её не лечить, болезнь постепенно ослабляет всё растение. Эксперт советует удалить поражённые листья, улучшить вентиляцию и скорректировать полив, а затем обработать филодендрон медным спреем или биофунгицидом строго по инструкции.

Не стоит забывать и о вредителях. Паутинные клещи и мучнистые червецы высасывают соки, из-за чего листья сначала желтеют, а затем опадают. Осматривать нужно не только лицевую сторону, но и нижнюю часть листьев, места соединений и молодой рост. При лёгком заражении помогают промывание водой, масло нима или точечная обработка спиртом.

Истощённая почва и естественное старение

Если желтеют в основном нижние, старые листья, проблема может быть в нехватке питательных веществ. Это часто случается с растениями, которые давно не пересаживали и не подкармливали. В таких случаях рекомендуется обновлять почву каждые 1-3 года и в период активного роста удобрять филодендрон раз в месяц.

При этом один-два пожелтевших листа у основания не всегда повод для тревоги. Иногда это естественный процесс старения, особенно если сверху появляется новый здоровый рост.