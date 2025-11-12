Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:41

Сначала подумал, что это мираж – но эти холмы действительно выглядят как шоколадные!

Шоколадные холмы на острове Бохоль признаны природным памятником Филиппин

Филиппины — это архипелаг открытий: тысячи островов, тысячи возможностей увидеть и пережить тропическую природу, историю и активный отдых. В этом материале — концентрированный путеводитель по самым знаковым достопримечательностям, практические советы и ответы на частые вопросы, чтобы вы могли спланировать поездку и выбрать то, что действительно важно для вашего формата отдыха.

Базовые утверждения и описание

Филиппины — крупная островная страна Юго-Восточной Азии: совокупность мелких и больших участков суши образует архипелаг с более чем 7,600 островов, объединённых в три больших группы — Лусон, Висайи и Минданао.
Это страна с разношёрстной природой: от идеально симметричных вулканов до коралловых лагун и зелёных террас — всё рядом, но в разных частях архипелага. Климат преимущественно тропический, поэтому правильный выбор сезона и острова определяет успех вашей поездки.

Ниже — обзор знаковых мест и практическая часть: сравнение, пошаговые рекомендации, сценарии "а что если…", плюсы и минусы и FAQ для быстрого принятия решений.

Сравнение

Достопримечательность Где Почему ехать Что важно учитывать
Шоколадные холмы Бохоль (Висайи) Уникальная форма рельефа — сотни одинаковых холмов, летом коричневые как шоколад. Отлично для фото и коротких экскурсий. Лучше приезжать рано — меньше туристов и мягкий свет для фото.
Рисовые террасы (Cordilleras) Северный Лусон Живой культурный ландшафт, террасы создавались коренными народами более 2 тысяч лет назад. Некоторые кластер-участки лучше сохранились (Batad, Bangaan).
Вулкан Майон Альбай, Лусон Почти идеальный конический вулкан — вид, который стоит увидеть; возможности для фототуров и треков. Активность вулкана меняется — проверяйте PHIVOLCS и ограничения перед поездкой.
Подземная река Пуэрто-Принсеса Палаван Уникальная пещерная река, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, поездка на лодке по подземелью. Лимитированный пропускной режим: бронируйте экскурсии заранее.
Плавание с черепахами (Апо) Апo / Негрос Орьентал Надёжный спот для снорклинга рядом с черепахами — безопасно и выразительно для новичков. Соблюдайте правила: не трогать, не преследовать животных.
Серфинг (Cloud 9) Сиаргао Мировая волна для опытных серферов; местная сцена и соревнования. Cloud 9 — мощный рифовый брейк, для новичков есть более безопасные споты.
Корон (Palawan) — Wreck diving Корон, Палаван Одни из лучших в Юго-Восточной Азии затонувших кораблей Второй мировой. Нужна соответствующая сертификация для глубоких и техничных погружений.

Советы шаг за шагом

  1. Определите приоритеты: выбираете ли вы пляжи, дайвинг, серфинг, треккинг или культурные объекты — это сразу сузит круг островов.
  2. Проверьте сезон и погодные окна: для серфа ищите сезоны с устойчивыми свеллами (напр., Сиаргао — пик осенью), для снорклинга — дни со слабым ветром и хорошей видимостью.
  3. Планируйте логистику заранее: бронируйте внутренние авиарейсы и паромы заранее (Cebu Pacific, Philippine Airlines и локальные паромы популярны у туристов).
  4. Бронируйте ключевые экскурсии: на Палаване и в Короне разрешён лимит посетителей и строгие правила для сохранения природы.
  5. Выбирайте аккредитованные сервисы: для дайвинга — PADI/SSI-центры с хорошими отзывами; для треккинга — лицензированные гиды.
  6. Тех-подготовка и страховка: возьмите страховку с покрытием водных и активных видов спорта (DAN — популярный выбор среди дайверов).
  7. Полезные инструменты: сравнение рейсов — Skyscanner/Google Flights; погода и волны — Windy; офлайн-навигация — Maps. me; связь — eSIM (Airalo); бронирования — Klook/местные агентства.
  8. Экология и этикет: reef-safe солнцезащитные средства, запрещено выносить живые раковины и трогать кораллы; поддерживайте локальную экономику покупками у ремесленников.

А что если…

погода портится прямо в поездке? Перенесите морские активности и используйте дождевые часы для культурных программ: рынки, мастер-классы по кулинарии, музеи.
хотите поплавать с черепахами, но боитесь глубины? Выбирайте организованные снорк-туры у мелководных рифов (Апо), используйте жилет и инструктора.
попали на популярный курорт в высокий сезон? Забронируйте ранние экскурсии, меняйте время визитов на утро/вечер — так вы избежите толпы и получите лучшие фото.
нужна медицинская помощь на удалённом острове? Проверьте ближайшую госпитальную инфраструктуру заранее и имейте план эвакуации; для сложных случаев потребуется перелёт на материк.
хочется сэкономить? Останавливайтесь в гестхаусах, используйте паромы вместо внутренних рейсов, ешьте на рынках и договаривайтесь о пакетах экскурсий.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Огромный выбор островов и форматов отдыха Логистически сложнее, чем единый курорт
Богатейший подводный мир и популярные дайв-и-серф-споты Сезонные риски: муссоны и тайфуны в некоторые месяцы
Англоязычное обслуживание в туристических зонах На удалённых островах ограничена инфраструктура и медпомощь
Культурные объекты и гастрономия по разумным ценам Популярные места требуют предварительного бронирования
От доступного бюджетного отдыха до премиум-опыта Некоторые активности требуют сертификации и страховки

FAQ

Как выбрать остров под мои интересы?
Определите, что важнее: пляж и фото — Бохоль, Боракай; дайвинг — Малапаскуа, Корон, Апо; серфинг — Сиаргао и Ла-Юнион; треккинг и культура — север Лусона (террасы). Сверьте сезоны и логистику перед бронированием.

Сколько стоит неделя отдыха на Филиппинах?
Диапазон большой: бюджетный отдых (гестхаус, рынки, паромы) — несколько сотен долларов; комфортный (отели 3★, внутренние перелёты, экскурсии) — от $800-1500 на двоих; премиум-варианты и частные туры дороже. Планируйте бюджет по активности (дайвинг и частные трансферы повышают расходы).

Что лучше — Боракай или Корон?
Если ваша цель — идеальные пляжи и курортная инфраструктура — Боракай; если приоритет — дайв-сафари и исследование затонувших кораблей — выбирайте Корон. Часто оптимально сочетать несколько островов в маршруте.

Нужна ли сертификация для дайвинга?
Для большинства рифовых погружений и обучения Open Water достаточно; для wreck/technical-дайвинга в Корон требуются продвинутые и технические сертификаты. Всегда уточняйте требования у центра.

Когда лучше ехать ради снорклинга и спокойного моря?
Ищите периоды со стабильной погодой и слабым ветром — межсезонные окна и сухой сезон дают лучшую видимость под водой и более спокойное море.

